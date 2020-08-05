Австралийский социолог Марк Маккриндл ввел в обиход новый термин — «поколение альфа». Это дети, рожденные в 2010-х годах. Кто они и какие у них особенности?

Так кто же такие дети поколения альфа? И какие у них особенности:

1. Для этих детей виртуальная реальность не менее ценна, чем физическая. Гаджетами они начинают пользоваться чуть ли не одновременно с соской-пустышкой. Их также справедливо можно было бы назвать поколением технологичных, ведь язык технологий - их родной язык. В потоке непрерывного виртуального общения они как рыба в воде. Причем скорее воспользуются чатом для мгновенного обмена фото и видео, чем будут сочинять пост для сетей. В поисковике не будут набирать текст, а воспользуются голосовым управлением.

2. Альфы многозадачны, выполняют несколько заданий одновременно. Они увлекающиеся, любят учиться, но только при условии, что это им интересно. Живут в огромном потоке информации, что не позволяет им надолго удерживать внимание на одной сложной задаче. У них проблемы с концентрацией, зато они быстры, энергичны и точно знают, где найти нужные данные.

3. Готовы к диалогу, но не к нравоучениям. Ждут, что им не будут диктовать, что их будут слушать и слышать. Но работать они предпочитают в одиночестве, а живому общению - виртуальное.

4. Это чаще всего дети так называемых миллениалов. Для миллениалов быть родителем - не просто ответственное занятие, это их приоритет. Поэтому альфа-детям достается намного более качественное общение с родителями, когда те эмоционально отзывчивы, прислушиваются к чувствам ребенка. Альфа-дети - те, кого не наказывают, а награждают. И довольно часто это единственный ребенок в мультикультурной семье, в которой родители много работают.

5. К 2030 году, когда альфа-поколение будет вступать во взрослую жизнь, существенно поменяется рынок труда, многие профессии окажутся невостребованными. Этому поколению нужно будет постоянно учиться и осваивать новые навыки, возможно, часто менять род деятельности. Это сделает необязательным получение классического высшего образования, переориентирует на самообучение, различные формы онлайн-курсов. Люди поколения альфа скорее будут строить проектную карьеру, чем работать всю жизнь в одной фирме, они будут трудиться одновременно на двух и более работах.

А еще им придется много вкалывать, чтобы содержать поколение своих родителей, ведь продолжительность жизни будет расти.

Правильно общаемся с альфами

Если вам необходимо, чтобы ребенок сделал что-то, не интересное ему, предлагайте выбор из нескольких альтернатив. («Ты сначала сделаешь уроки, а потом приберешься в своей комнате? Или сначала уборка, потом домашка?»)

Позвольте ребенку самому выбирать свой стиль одежды и т. п. В крайнем случае прибегните к альтернативе из пункта выше.

Обсуждайте с детьми их чувства, проговаривайте свои.

Не лгите ребенку - это может непоправимо испортить отношения.

Лучше работает поощрение за что-то хорошо сделанное, чем наказание за ошибки и проступки.

Хотите, чтобы ребенок сделал что-то или выучил, объясните ему как следует, зачем это надо.

От «победивших» до миллениалов

Поколение беби-бумеров или «победившие» (1943 - 1960 гг.). Росли в супердержаве. Сосредоточены на морали и принципах.

Поколение X или «дети с ключом на шее» (1961 - 1981 гг.). Для них характерен большой запас жизненных сил, самостоятельность, гиперзабота о своих детях.

Поколение Y или миллениалы (1982 - 2004 гг.). Высокообразованные, нацеленные на самопознание и ответственность. Активные и деятельные.

Поколение Z или iПоколение (после 2004-го). Поколение социальных медиа. Не привязаны к месту, подвижны и быстро принимают решения. Эмоционально демонстративны и не любят, когда кто-то пробует их «успокоить».

Поколение альфа (в 2010-х годах) удостоилось обновления алфавита. Называть их альфа придумал еще в 2005 году австралийский социолог и демограф Марк Маккриндл. Тогда он только предполагал, что все большая интеграция виртуальной среды в реальную жизнь принципиально изменит наших детей.

Смиритесь, они живут в сети

Выводы австралийского социолога и то, насколько они соответствуют российским реалиям, мы попросили прокомментировать Анастасию Зубкову, практикующего психолога, педагога, маму 11-летней дочери:

- Нынешние десятилетки - наш смелый педагогический эксперимент, результаты которого мы можем наблюдать прямо сейчас. В том числе в России. Они живут в гаджетах - именно так, гаджетах, во множественном числе. Ноутбук, планшет и телефон включены одновременно. Без всякого затруднения они в одно и то же время смотрят блог на Ютубе, треплются по ватсапу с другом с противоположного конца страны (которого ни разу не видели в реале) и снимают все это на видео для социальных сетей. Потому, с одной стороны, они необыкновенно многозадачны, а с другой - не могут надолго фиксировать свое внимание ни на чем. Они не вылезают из сети, как ни сопротивляются родители. Большая часть их жизни проходит там, и нам пора с этим смириться. Там друзья со всего света, общение, творчество, учеба, игры. А также опасные знакомства, информация о наркотиках и порно, которое они посмотрят очень рано.

Они - первое «непоротое» поколение. Мы сами не заметили, как пережили большой тектонический слом в общественном сознании. Еще лет пятнадцать назад на маму, валяющую своему отпрыску подзатыльник на улице, не обратили бы никакого внимания. Сейчас ее непременно застыдят, снимут на телефон и разместят в сети. Поэтому у этих детей снижена агрессия, зато они с ранних лет обладают чувством собственного достоинства, разговаривают со взрослыми на равных.

Они дольше своих родителей остаются детьми. В отличие от родителей или бабушек-дедушек, с первого класса возвращавшихся домой с ключами на шее, самостоятельно гревших себе обед и забиравших из садика младших, эти десятилетки гораздо более инфантильны. Их почти не выпускают самостоятельно гулять, их сверх­опекают, над ними трясутся, их нагружают завышенными ожиданиями. Впереди таинственный ЕГЭ, неминуемое поступление, а до этого надо непременно выучить язык (лучше два) и получить разряд по плаванию…

Они очень прагматичны и умеют задавать вопрос «зачем?». В первую очередь им интересно, как применить в реальной жизни то, чему они учатся прямо сейчас. Если ответы их не устраивают, мотивировать их на какую-либо деятельность практически невозможно.

Они - шмоточники, потребители, модники и обожают новые вещи.

Они выросли среди моря игрушек, одежды, всевозможных прибамбасов. Эти дети быстро теряют ко всему ­интерес, их сложно удивить или обрадовать.

Они умеют позировать для фото и почти профессионально используют всевозможные фото- и видеоредакторы. Они знают множество психологических терминов, с легкостью диагностируют у себя «депрессию», с подругой ругаются из-за ее «токсичности» и будут до последнего отстаивать справедливость.

Они эрудированны, быстро соображают, но при этом, как правило, не помнят ни одного термина, ни одной даты. Их мышление здорово отличается от нашего: им важно не знать имена и даты, а понимать, где искать нужную информацию, как ее классифицировать и использовать.

Столкнулись ли вы с проблемами в воспитании детей поколения альфа? Поделитесь в комментариях:

ОКСАНА НАРАЛЕНКОВА Журналист «КП»

АНАСТАСИЯ ЗУБКОВА Психолог

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-dlya-roditelej/deti-pokoleniya-alfa/