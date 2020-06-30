Шапка-ушанка. Россияне носили и продолжают её носить поголовно

Предшественники современной ушанки — треух и малахай (последний отличался откидным меховым налобником) пользовались особой популярностью среди крестьян, дворников и ямщиков центральных и северных губерний. Но и для зажиточных россиян шапка из сукна и меха, закрывающая уши от мороза и ветра, во все времена была предметом первой необходимости.

Ушанка петербургского торговца. 1872 год.

Приказ Наркомата против буденовки

Перед Первой мировой войной головной убор, похожий на современную ушанку, впервые стал элементом военного обмундирования: в русской армии для нижних чинов ввели папаху с опускавшимся задником. В годы Гражданской войны суконная шапка с круглой тульей (колпаком), наушниками, связанными на макушке, налобником и небольшим козырьком бытовала в Белой армии Александра Колчака. А в Красной армии ушанка сначала появилась на флоте: черную зимнюю шапку с назатыльником и козырьком из темного меха узаконил приказ РВСР N 2443 от 27 октября 1921 года.

Шапка для начсостава при ношении с бекешой (согласно приказу РВС СССР N14. Январь 1931 года).

Десять лет спустя, 31 января 1931 года, в соответствии с приказом РВС СССР N 14 похожую шапку — финку — разрешили носить начсоставу Красной армии при наличии бекеши (финка из шерстяного сукна и меха цигейки или каракуля должна была соответствовать цвету воротника бекеши). С 1936 года финку стало носить и руководство НКВД. Но основным головным убором личного состава всех родов войск оставался чуть измененный зимний шлем образца 1919 года — утепленная буденовка. Советско-финская война 1939-1940 годов показала его абсолютную непригодность при зимних морозах.

Бригадный комиссар Т. Штыков (на первом плане справа) рассматривает вооружение красноармейцев во время Советско-финской войны 1939-1940 годов. Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости

Тогда-то согласно приказу Наркомата обороны СССР N 187 от 5 июля 1940 года вся Красная армия и милиция надели шапки-ушанки.

Шапка-ушанка (согласно приказу НКО CССР N187. Июль 1940 года).

Высший, старший и средний начальствующий состав получали ушанки из шерстяной ткани и натурального меха серого цвета (за свой счет можно было шить из барашка и серого каракуля), а красноармейцы — из темного сукна и искусственного меха. Действовали правила ношения шапки-ушанки в строю и вне его: прямо, без наклона, так, чтобы нижний край находился на ширине двух пальцев над бровями, а центр звездочки или кокарды — над переносицей. Опускать наушники разрешалось вне строя при температуре ниже минус 10 градусов, а в строю — по приказанию командира, причем наушники обязательно завязывались под подбородком.

Солдат Сталинграда. 1943 год. Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

Ушанки подоспели как раз к большой войне…

Только ленинградская промышленность к концу 1941 года дала фронту 640 тысяч шапок-ушанок1. А всего за годы Великой Отечественной войны было заготовлено 24,125 млн шапок-ушанок, из них 18,009 млн поступило на снабжение личного состава2. Про одну из миллионов оставил щемящие строчки поэт-фронтовик Давид Самойлов:

А это я на полустанке

В своей замурзанной ушанке,

Где звездочка не уставная,

А вырезанная из банки»3.

Каракуль против «рыбьего меха»

Вернувшиеся с войны солдаты многие годы донашивали армейские ушанки. И они очень быстро стали поистине всенародным головным убором, потеснив мужские кепки и женские береты. В 1960-е годы началось массовое производство меховых шапок. А поскольку даже недорогой мех, овчина или кролик, был в большом дефиците, большие надежды возлагались на химическую промышленность. Если ушанка из натурального каракуля в 1958 году стоила 367 рублей, то искусственная оценивалась в 60 рублей4. (Для сравнения — зарплата учителя составляла 400 рублей, средняя зарплата — 767 рублей.) Кстати, после выхода в 1966 году культового детского мультфильма шапки-ушанки «на рыбьем меху» стали называть «чебурашками».

Ушанки в СССР носили все поголовно. Отличались они лишь меховой отделкой (выдра, ондатра, нутрия, сурок, хомяк, кошка, собака…), по которой можно было судить о статусе владельца. Рядовые граждане чаще всего носили кроличьи, овчинные или каракулевые шапки. Причем выбор моделей был весьма обширным — ушанки классические, финки, эскимоски, «ленинградские», «олимпийские» (с козырьком). Но и носили их в разных регионах по-разному. Москвичи всегда завязывали ушанку на макушке, поэтому наушники, связанные на затылке, сразу выдавали иногородних.

Норка против пыжика

Символом эпохи застоя стала пыжиковая шапка. Ушанка из пыжика — меха теленка северного оленя — стала необходимым атрибутом униформы номенклатурных работников, «достать» её простому советскому человеку было почти невозможно. Даже передовику производства! Не случайно в замечательном фильме «Девчата» лучший бригадир поселка красавец Илья Ковригин в споре с товарищем ставит против «кубанки» своего «пыжика».

Исключение составляли спортсмены. В 1956 году на церемонии открытия первой для сборной СССР зимней Олимпиады в Италии советские спортсмены появились в роскошных пыжиковых ушанках. Как вспоминали чемпионы тех игр Павел и Антонина Колчины, «за ними итальянцы бегали, как за олимпийской медалью: продай да продай. Только не на тех напали, никто из советской команды свою шапку не продал. У самих первая»5.

Районы, где проживала номенклатурная элита, народная молва окрестила «пыжиковыми заповедниками». Когда в середине 1970-х годов Л.И. Брежнев — «первый денди» Советского Cоюза — появился на трибуне Мавзолея в норковой ушанке, все члены Политбюро незамедлительно поменяли пыжика на норку. Однако «меховой революции» не произошло — основная часть ответработников не изменила пыжикам до самой перестройки.

У Мавзолея можно было увидеть самые престижные шапки… Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

… а во дворе — самые любимые.

Дворовый хоккей в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Александр Гращенков / РИА Новости

1. На защите невской твердыни. Л., 1965. С 241.

2. Печейкин А.В. Армейская шапка-ушанка // Военно-исторический журнал. 2011. N4.

3. Самойлов Д.С. Сороковые // Избранное. М., 1999. С. 81

4. Толкачев А.С. Материально-техническая база коммунизма. М. 1960. С. 54.

5. Такая вот Кортина! 23.01.2006 // www.olympics10.ru/history/3284432.shtml

Автор: Ольга Чагадаева (кандидат исторических наук)

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Источник: https://nstarikov.ru/shapka-ushanka-rossijane-nosili-i-prodolzhajut-ejo-nosit-pogolovno-116530