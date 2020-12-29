19-летнему киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку ушанку
Во Львове следователи начали уголовное производство из-за использования коммунистической символики на одежде 19-летним жителем Киева. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в полиции Львова.
По информации полиции, 28 декабря около 16:30 в полицию города поступила информация о том, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика.
На место выехала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители увидели парня в шапке с советской кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Юного киевлянина задержали, а шапку у него изъяли.
,,,Привет`ствую Вас,,,
О-хо-хо-хо-хо…
Шо робицца, ЧТО творится…
На той ТЕРРИТОИЕЙ которая – “УКРАiнаю” – НЫНЕ ИМЕНУЕТСЯ…
* Та СИМВОЛика,под которой Украину Освобождали от ФАШИСТОВ,
на ЭТОЙ территорией НЫНЕ – незаконной считается…
…во “ЧТО” – Наша(при СССР)Прекрасная Украина – НЫНЕ превращается…
“““““““““““““““““““““““`
-> неужто Правы те,кто УТВЕРЖДАЮТ,что…Политическим ИГОМ – ныне Украина Разрушается…
НЫНЕшняя ТАМошняя “власть” – Властью украинского Народа – НЕ является…
…а СКОЛЬКО ПЯТИЛЕТОК,такая ситуация ПРОДОЛЖАЕТСЯ…Народ – “УТИЛИЗИРУЕТСЯ”…
“““““““““““\:-(
Когда уже ТАМ…Жизнь Народа НОРМАЛИЗУЕТСЯ…???
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 28-12-2020.