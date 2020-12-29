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19-летнему киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку ушанку

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Во Львове следователи начали уголовное производство из-за использования коммунистической символики на одежде 19-летним жителем Киева. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в полиции Львова.

19-летнему киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку ушанку

По информации полиции, 28 декабря около 16:30 в полицию города поступила информация о том, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика.

На место выехала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители увидели парня в шапке с советской кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Юного киевлянина задержали, а шапку у него изъяли.

Источник: https://news-front.info/2020/12/28/19-letnemu-kievlyaninu-grozit-pyat-let-tyurmy-za-shapku-ushanku/
Рубрики: Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика
Метки: декоммунизация, Новости, последние новости, последние новости украины на сегодня, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 910 722
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,Привет`ствую Вас,,,

      О-хо-хо-хо-хо…
      Шо робицца, ЧТО творится…
      На той ТЕРРИТОИЕЙ которая – “УКРАiнаю” – НЫНЕ ИМЕНУЕТСЯ…
      * Та СИМВОЛика,под которой Украину Освобождали от ФАШИСТОВ,
      на ЭТОЙ территорией НЫНЕ – незаконной считается…
      …во “ЧТО” – Наша(при СССР)Прекрасная Украина – НЫНЕ превращается…
      “““““““““““““““““““““““`
      -> неужто Правы те,кто УТВЕРЖДАЮТ,что…Политическим ИГОМ – ныне Украина Разрушается…
      НЫНЕшняя ТАМошняя “власть” – Властью украинского Народа – НЕ является…
      …а СКОЛЬКО ПЯТИЛЕТОК,такая ситуация ПРОДОЛЖАЕТСЯ…Народ – “УТИЛИЗИРУЕТСЯ”…
      “““““““““““\:-(
      Когда уже ТАМ…Жизнь Народа НОРМАЛИЗУЕТСЯ…???
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 28-12-2020.

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