Во Львове следователи начали уголовное производство из-за использования коммунистической символики на одежде 19-летним жителем Киева. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в полиции Львова.

По информации полиции, 28 декабря около 16:30 в полицию города поступила информация о том, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика.

На место выехала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители увидели парня в шапке с советской кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Юного киевлянина задержали, а шапку у него изъяли.