В конкурсе на дизайн будущей буденовки участвовали такие известные художники как Борис Кустодиев.

«Ты записался добровольцем?» – плакат Дмитрия Моора времен Гражданской войны в России, вероятно, один из самых известных в мире. На нем красноармеец в шапке, которая запомнится в истории под названием буденовка.

Плакат «Ты записался добровольцем?» (1920 год) Дмитрий Моор Дмитрий Моор

Шапка была утверждена в 1918 году в качестве зимнего головного убора Рабоче-крестьянской Красной армии. В приказе Революционного военного совета было подробно описано, как должна была выглядеть эта часть форменной одежды: «колпак по форме головы, суживающийся кверху и имеющий вид шлема, и отгибающиеся: назатыльник и козырек».

Красный командир Кирилл Кулик МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ее шили из шести одинаковых клиньев из мундирного сукна защитного цвета. Спереди пришивалась цветная пятиконечная звезда (синяя или красная), а к ней прикреплялся значок-кокарда вишневого цвета. На ранних значках были изображены плуг и молот, а позже – символ СССР, серп и молот.

Молодая самья Архив Владимира Карлова/russiainphoto.ru

Об истоках появления такого головного убора до сих пор ведутся споры. По одним данным суконный шлем такой формы был изготовлен еще в царские времена, его предполагали использовать на параде в честь победы в Первой Мировой войне. Однако парада не случилось – началась революция 1917 года, и шлемы так и остались лежать на складах. А большевики просто использовали их, прикрепив красную звезду.

Бойцы Первой конной армии Буденного Петр Оцуп/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

И все же эта версия не нашла подтверждений, поэтому историки склоняются к тому, что головной убор был придуман уже при большевиках. Более того, на дизайн будущей буденовки был объявлен конкурс, в котором участвовали известные художники, в том числе Борис Кустодиев.

Красноармейцы. Фотомонтаж для журнала «За рубежом» Борис Игнатович, Варвара Степанова/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

По форме буденовка напоминает старинный шлем «ерихонку». Такие шлемы носили русские богатыри, поэтому поначалу буденовку называли «богатыркой».

Ерихонки Общественное достояние Общественное достояние

Похожие шлемы изображены у Виктора Васнецова на картине «Богатыри», поэтому по одной из версий именно Васнецов «придумал» дизайн буденовки, однако, никаких подтверждений этому нет.

Виктор Васнецов. Богатыри Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Всю Гражданскую войну отряды Красной армии носили на голове именно буденовку. Однако само прозвище «буденовка» появилось уже после войны.

Празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Шлем поступил в распоряжение нескольких армий – в том числе на Южный фронт к Михаилу Фрунзе и в Конную армию Семена Буденного. И поначалу головной убор называли по имени военачальника – «фрунзевка» и «буденовка», соответственно.

Слева: М. В. Фрунзе в «буденовке». Справа: С.М. Буденный в парадной форме образца 1943 года Общественное достояние Общественное достояние

Но в народе прижилось именно название «буденовка», возможно, по особенной любви к Семену Буденному. На фото ниже – в буденовке запечатлен и сам Буденный среди группы американских сенаторов на Красной площади.

Семен Буденный (третий слева) Петр Оцуп/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Буденовка – не просто головной убор, она стала символом революции и борьбы красных, важным политическим символом, который активно использовался советской пропагандой. Буденовка была в первую очередь частью парадов в честь годовщины революции – и даже вот в таком гипертрофированном виде.

Модель «буденовки» на демонстрации в Петрограде МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Буденовку носили герои популярных советских фильмов – красноармеец Петруха в «Белом солнце пустыни».

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» Владимир Мотыль/Ленфильм;Мосфильм, 1969 Владимир Мотыль/Ленфильм;Мосфильм, 1969

Или например, дед Нечипор в фильме «Свадьба в Малиновке» надевает и снимает буденовку, в зависимости от того, какая над его деревней устанавливается власть.

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке» Андрей Тутышкин/Ленфильм, 1967 Андрей Тутышкин/Ленфильм, 1967

Или знаменитые юные герои революционной борьбы из фильма «Неуловимые мстители».

Кадр из фильма «Неуловимые мстители» Эдмонд Кеосаян, Мофильм, 1966 Эдмонд Кеосаян, Мофильм, 1966

В 1940 году буденовка перестала быть частью форменной одежды – ее заменили более теплой шапкой-ушанкой. Однако она уже стала незаменимым народным атрибутом. Ее надевали на разные демонстрации. А дети играли в старых отцовских и дедовских буденовках.

Дети играют в Москве Валерий Щеколдин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Можно сказать, что буденовка – одна из русских скреп. «С чего начинается Родина?/ С окошек горящих вдали/ Со старой отцовской буденовки/ Что где-то в шкафу мы нашли», – поется в известной советской песне из кинофильма «Щит и меч»…

Юный москвич в буденовке на демонстрации 7 ноября Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Шлем можно часто увидеть на военных реконструкциях и парадах.

Празднование 72-й годовщины Битвы за Москву Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Сейчас буденовка воспринимается как непременный атрибут «русского» образа – вместе с кокошником и ушанкой. Ее в том числе надевают болельщики на матчи с участием России.

Болельщик сборной России на футбольном матче Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

А дизайнеры создают по мотивам буденовки модные головные уборы в стиле милитари – на фото пример из коллекции Марианны Розенфельд («ROSENFELD») 2008 года.

Показ коллекции модельера Марианны Розенфельд («ROSENFELD») Максим Шеметов/ТАСС Максим Шеметов/ТАСС

Ну и конечно, буденовка – это отличный сувенир в русском стиле.