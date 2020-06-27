Николай Стариков назвал пять основных изменений в Конституции

Николай Стариков призвал всех жителей России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, так как документ принимается на десятилетия. Писатель в ходе пресс-подхода в медиацентре на Невском проспекте выделил пять основных поправок.

«Первое – это приоритет российского законодательства над международным. Мне кажется, что это очень важно. Без этого невозможном построить суверенное государство. Второе – это запрет на отчуждение территорий России. Мы хотим, чтобы Россия прирастала территориями, а не сокращалась», – пояснил Николай стариков.

Он также добавил, что важной можно назвать поправку о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

«Никаких других вариаций тут не может быть. Мне кажется, что назрела необходимость появления такой формулировки, чтобы закрыть целый ряд никому ненужных дискуссий», — сказал писатель.

Стариков уточнил, что поддерживает поправку о запрете на второе гражданство для чиновников. Также, по его словам, в Конституции обязательно должна появится фраза о русском народе.

«Русский народ — это государствообразующий народ», — отметил он.

25 июня в Петербурге стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В городе открыто 1899 постоянных участковых комиссий и 47 временных участков, в том числе, в больницах, СИЗО, на вокзалах и в аэропорту. Участки работают каждый день с 08:00 до 20:00. Основной день голосования назначен на 1 июля.

За ходом плебисцита в Петербурге следят 12 тыс. наблюдателей. Для голосования изготовлено 3,8 млн бюллетеней.

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Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-nazval-pjat-osnovnyh-izmenenij-v-konstitucii-116488