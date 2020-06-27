Главная » Мировоззрение, Политика

Николай Стариков назвал пять основных изменений в Конституции

15:31. 27 июня 2020 96 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: gorod-plus.tv

Николай Стариков призвал всех жителей России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, так как документ принимается на десятилетия. Писатель в ходе пресс-подхода в медиацентре на Невском проспекте выделил пять основных поправок.

«Первое – это приоритет российского законодательства над международным. Мне кажется, что это очень важно. Без этого невозможном построить суверенное государство. Второе – это запрет на отчуждение территорий России. Мы хотим, чтобы Россия прирастала территориями, а не сокращалась», – пояснил Николай стариков.

Он также добавил, что важной можно назвать поправку о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

«Никаких других вариаций тут не может быть. Мне кажется, что назрела необходимость появления такой формулировки, чтобы закрыть целый ряд никому ненужных дискуссий», — сказал писатель.

Стариков уточнил, что поддерживает поправку о запрете на второе гражданство для чиновников. Также, по его словам, в Конституции обязательно должна появится фраза о русском народе.

«Русский народ — это государствообразующий народ», — отметил он.

25 июня в Петербурге стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. В городе открыто 1899 постоянных участковых комиссий и 47 временных участков, в том числе, в больницах, СИЗО, на вокзалах и в аэропорту. Участки работают каждый день с 08:00 до 20:00. Основной день голосования назначен на 1 июля.

За ходом плебисцита в Петербурге следят 12 тыс. наблюдателей. Для голосования изготовлено 3,8 млн бюллетеней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-nazval-pjat-osnovnyh-izmenenij-v-konstitucii-116488

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
...Глазьев. Н.СТАРИКОВ: Добрый день. Меня зовут Николай Стариков. В ...которые на жаргоне финансовых спекулянтов назвали «асфальтирование стран» — когда...нашей финансовой системы до пяти процентов валового продукта. ...С.ГЛАЗЬЕВ: Да. В основном, наши же граждане. Они...
Николай Стариков: Каким политическим курсом должна идти Россия
...— Важный вопрос: как «пятую колонну» отличить от оппозиции,... не назвал политическим. Я бы назвал его экономическим...предприятиях. Эти технологии в основном сегодня зарубежные. Да,...: — С нами был Николай Викторович Стариков, писатель, публицист, сопредседатель...
Пять причин государственного переворота в Венесуэле
... подавалась так — Глава парламента Венесуэлы назвал себя переходным президентом. Тот факт...с США.) А теперь перечислим пять причин произошедшего: 1. Венесуэла обладает... в Венесуэле, но основные пять мы уже изложили. Автор: Николай Стариков Источник: riafan.ru...
Новости Украины и Новороссии 23 января 2019
... Донецкой народной республики, провели пять встреч с депутатским корпусом,...работы общественных организаций. Но основной разговор развернулся вокруг наших предложений...деятель России, писатель Николай Стариков. «Я бы даже назвал их сепаратистами (власти...
Видеоблог №57
...Николай Стариков: Странно они как-то все действуют, но всё-таки основная.... Теперь, представьте, четыре, пять, шесть лет военного бюджета. ... не интересовался. Может, двадцать пять, не знаю. Артём Войтенков... западным демократиям. И цифру назвал. Я, конечно, не ...
Если в Правительстве есть министр, функции которого вообще никто не понимает – это значит, что он занимается ерундой
...социальными проблемами нашего общества? Николай Стариков: «Пятая колонна» ‒ это несамостоятельная ... Последствия реформ? Николай Стариков: Вы можете назвать какой-то прорыв ..., энергетические мощности – в основном, западным концернам. То есть...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)