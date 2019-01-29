Пять причин государственного переворота в Венесуэле

Почему США организовали и поддержали попытку государственного переворота в Венесуэле?

В новостном потоке звучит множество версий, поэтому есть необходимость разложить все по полочкам.

Но сначала о том, что Вашингтон действительно является организатором того, что происходит в Каракасе. (35-летний Хуан Гуаидо стал главой Национального собрания Венесуэлы).

Венесуэльское общество уже много лет расколото на две части (60% на 40%) — 60% поддерживало предыдущего президента Уго Чавеса и его приемника Николаса Мадуро. На последних президентский выборах 20 мая 2018 года Мадуро получил 68% голосов. Оставшиеся 32% активно используются внешними силами в целях свержения неугодного режима. В 2002 году в Венесуэле произошел государственный переворот, в ходе которого Уго Чавес был арестован, а США поспешили признать в качестве президента самопровозглашенного Педро Кармона Эстанга. Однако народ вышел на улицы и освободил Уго Чавеса, а, моментально признанный Вашингтоном «глава государства» убежал в Колумбию.

Теперь о перевороте, попытка которого состоялась несколько дней назад. В ходе того самого противостояния «60% на 40%», Мадуро, выиграл президентские выборы 20 мая 2018 года. Оппозиция с этим не согласилась. В итоге, после целой череды беспорядков, столкновений и даже попытке военного мятежа, Мадуро в августе 2018 года распустил Национальную ассамблею. Вместо распущенного был создан новый парламент — Национальное Собрание Венесуэлы. Именно этот факт США использует как информационное обоснование своих действий в ходе Венесуэльского кризиса.

На самом деле, в 1993 году в Российской Федерации вместо Верховного Совета Борис Ельцин учредил Государственную Думу. То есть, вместо одного парламента был создан другой, и, как мы знаем, Вашингтон это не смутило. Сравнение с реалиями России 90-х нам нужно только для того, чтобы понять, что американцы выбирают сторону конфликта вовсе не исходя из каких-то принципов, а только исходя из своих собственных интересов.

А теперь суть происходящего. 5 января 2019 года распущено венесуэльское национальное Собрание Венесуэлы. Простите за тавтологию, Национальное Собрание собралось и выбрало своим главой Хуан Гуаидо. За некоторое время до этого, как пишет западная пресса, он посетил США. Всего через 18 дней после своего «избрания» Хуаном Гуаидо, этот никому не известный доселе человек, самопровозгласил себя президентом Венесуэлы. И уже через 40 минут он был признан США легитимной властью государства.

А накануне этих событий, 22 января, вице-президент США Майкл Пенс призвал венесуэльцев выйти на улицы и протестовать, пообещав им поддержку. Сразу после признания Вашингтоном Хуана Гуаидо в роли «легитимной власти Венесуэлы», посыпались точно такие же признания со стороны американских сателлитов.

Важно: в мировом информационном поле новость подавалась так — Глава парламента Венесуэлы назвал себя переходным президентом.

Тот факт, что Хуан Гуаидо глава парламента все две недели, а сам парламент распущен 5 месяцев назад и его более не существует мировые СМИ дружно не заметили.

Теперь самое время перечислить все причины, побудившие США осуществить переворот в Венесуэле и демонстрировать всему миру очередной дипломатический беспредел. (Сложившаяся ситуация уже обогатила историю дипломатии двумя новыми фактами: ультиматумом со стороны Европы признать ФМО, если в течении восьми дней в Венесуэле не будут объявлены выборы; отказом американских дипломатов покинуть страну после разрыва дипломатических отношений с США.)

А теперь перечислим пять причин произошедшего:

1. Венесуэла обладает самыми большими разведанными запасами нефти в мире. Получив контроль над Венесуэлой, американцы получат гарантированный рычаг манипуляции нефтяными ценами на долгую перспективу. Имея в своем активе Саудовскую Аравию плюс Венесуэлу, Вашингтон сможет обвалить цену на нефть, чтобы создать ещё большие сложности для России. Перед нами многоходовочка: давим на Венесуэлу — получаем инструмент давления на Россию — получаем Россию — получаем инструмент для борьбы с Китаем.

2. Венесуэла активно развивала сотрудничество с Россией, что означало, пусть и гипотетическую, но опасность построения в Венесуэле российских военных баз. А это недопустимо с точки зрения доктрины Монро (основы американского политического мышления), гласящей, что американский континент — зона влияния исключительно США.

3. В феврале 2018 года Венесуэла начала эмиссию криптовалюты под названием «Петро». Дело стартовало очень бойко, потому что венесуэльская криптовалюта оказалась единственной обеспеченной реальными активами (нефтью).

Важно: могущество США покоится на монопольной эмиссии мировой валюты — доллара. Он ничем не обеспечен, кроме веры инвесторов, публикации «независимых СМИ» и мощи американской военной машины. Но это все «косвенное содержание», а напрямую доллар не имеет никакого наполнения и ничем не подкреплен. Допустить эмиссию валюты, крипто валюты, подкреплённой реальными активами, это гораздо страшнее военной базы РФ на территории Южной Америки.

4. Для самой сильной мировой державы «додавить» любого кто ей противостоит — дело принципа. Поэтому Вашингтон так «неравнодушно дышит» к Ирану, Венесуэле, а с некоторых пор и к Сирии.

5. По правилам «цивилизованного мира» дикари и аборигены должны отдавать реальные ценности в обмен на бусы. Другим вариантом изъятия ценности является «ответственное хранение». Это означает, что золото у аборигенов заберут и увезут к себе. А что делать, если вконец обнаглевшие дикари потребуют свои ценности обратно? В самих США, чтобы некому было требовать, истребили почти всех индейцев. Для того, чтобы не отдавать Венесуэле её золото из банка Англии, придумана весьма изящная схема. Весь 2018 год в СМИ появлялась информация о том, что Венесуэла требует у англичан отдать 15 тонн золота.

А те отказываются, спрашивая при этом, на что это золото будет потрачено. Однако, в такой ситуации долго задавать столь странные вопросы и делать вид, что тебя не устраивают ответы на них, долго не получится.

Следите за руками.

Выбираешь никому не известного честолюбца, назначаешь его руководителем несуществующего парламента. После чего подталкиваешь его через две с половиной недели заявить об узурпации им власти — ведь именно так на языке уголовного кодекса называется самопровозглашение себя президентом. Хоть переходным, хоть подзаборным. После этого признаешь его легитимным главой Венесуэлы. И он просит тебя не отдавать Венесуэле золото. Все. Дело сделано.

Далее даже не важно, победит ли государственный переворот. Нет, это конечно важно, но только для первых четырех вышеуказанных пунктов. А для удержания чужого золота нет никакой разницы. Судите сами: если переворот удастся, то новая марионеточная власть Венесуэлы, разумеется, не будет требовать золото назад. Если путч провалится, то золото вы все равно не отдаете, так как президент Мадуро для вас теперь нелегитимный президент, кровавый режим и так далее.

Думаю, что можно отыскать ещё причину, по которой Штатам нужно организовать государственный переворот в Венесуэле, но основные пять мы уже изложили.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

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Источник: nstarikov.ru