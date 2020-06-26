Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
В серии из пяти статей я изложил свою позицию по поводу голосования по поправкам в Конституцию. В новом видеоролике, записанном с ресурсом Политраша, ещё раз изложил все, что думаю по этому поводу.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша»:
- Сталин и «союзники». Парад Победы 2020
- Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким
- Чума XXI века, США — Древний Рим, полный игнор пандемии
- Новая карантинная реальность 2020, книга о Сталине
- Новые вызовы и угрозы — Россия, Украина, Евросоюз
- Великая Победа — не вопреки, а благодаря Сталину
- Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС
- Зачем Медведев взял вину за Катынь?
- Британия и конфискация, Турция в Сирии
- Коронавирус, зачем и кто демонизирует Китай
Источник: https://nstarikov.ru/popravki-v-konstituciju-da-ili-net-116461
Да давненько он скурвился,интересно сколько ему за эту точку отстегнули.