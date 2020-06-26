Поправки в Конституцию – «да» или «нет»

В серии из пяти статей я изложил свою позицию по поводу голосования по поправкам в Конституцию. В новом видеоролике, записанном с ресурсом Политраша, ещё раз изложил все, что думаю по этому поводу.

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