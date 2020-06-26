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Поправки в Конституцию – «да» или «нет»

17:18. 26 июня 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В серии из пяти статей я изложил свою позицию по поводу голосования по поправкам в Конституцию. В новом видеоролике, записанном с ресурсом Политраша, ещё раз изложил все, что думаю по этому поводу.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша»:

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Источник: https://nstarikov.ru/popravki-v-konstituciju-da-ili-net-116461

Метки: блог, Видео

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