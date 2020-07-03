Почему Путину важна поддержка народа

В новом выпуске видеоблога мы обсудили вопросы, связанные с голосованием за поправки в Конституцию РФ.

Хронометраж:

00:00 — почему Путину важно доверие народа в вопросе принятия поправок к Конституции

05:08 — о провокация против голосования за поправки в Конституции

06:44 — об отсутствии преемственности политики в информационной сфере

08:55 — о выборах президента США

10:35 — о технологиях провокации на выборах 2011-2012 гг.

13:49 — про творческую акцию на фасаде посольства США в Москве

19:27 — о возможности продажи Турции C-400 США в обмен на поставки F-35 Lightning

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