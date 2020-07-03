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Почему Путину важна поддержка народа

10:21. 3 июля 2020 163 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога мы обсудили вопросы, связанные с голосованием за поправки в Конституцию РФ.

Хронометраж:
00:00 — почему Путину важно доверие народа в вопросе принятия поправок к Конституции
05:08 — о провокация против голосования за поправки в Конституции
06:44 — об отсутствии преемственности политики в информационной сфере
08:55 — о выборах президента США
10:35 — о технологиях провокации на выборах 2011-2012 гг.
13:49 — про творческую акцию на фасаде посольства США в Москве
19:27 — о возможности продажи Турции C-400 США в обмен на поставки F-35 Lightning

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Метки: блог, Видео

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