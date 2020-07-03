Почему Путину важна поддержка народа
В новом выпуске видеоблога мы обсудили вопросы, связанные с голосованием за поправки в Конституцию РФ.
Хронометраж:
00:00 — почему Путину важно доверие народа в вопросе принятия поправок к Конституции
05:08 — о провокация против голосования за поправки в Конституции
06:44 — об отсутствии преемственности политики в информационной сфере
08:55 — о выборах президента США
10:35 — о технологиях провокации на выборах 2011-2012 гг.
13:49 — про творческую акцию на фасаде посольства США в Москве
19:27 — о возможности продажи Турции C-400 США в обмен на поставки F-35 Lightning
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- США против БРИКС — разделяй и властвуй
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
- Кто заставил Гитлера напасть на Россию 22 июня 1941 года
- «Бунт» в США – дискредитация государства и пролог к фaшизму
- Уголовка для Навального, Белгазпромбанк, Трамп и базы НАТО
- Капер Алабама, ЕФИР и наличные, вакцины от материнства
- Кому и зачем нужен хаос в США
- Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех
- Путин и Эрдоган: Ливия – Сирия — Иран
- «Американской весны» не будет
Преступники у власти. Явка менее 30% – данные независимых СМИ.
А независимые СМИ это как?
Независимы от денег?
Так без денег ничего не опубликуешь.
Может и от воздуха независимы?
Или таки зависимые СМИ ибо независмые только на кладбище.
Им ничего не надо и нет зависимости даже от еды воды итд
Жеглов – Кирпич – кошелёк.
Hа недельку, до второго,
Еду в Ново-Огарёво.
Там всегда найду причины,
Чтоб о чём-то намекнуть…(c)