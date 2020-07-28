Главная » Мировоззрение, Политика

Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ

14:20. 28 июля 2020 188 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсуждали последние новости политики: участившиеся блокировки неугодных по политическим причинам учётных записей американскими социальными сетями YouTube и Instagram, может ли Россия пойти по пути Китая и заменить иностранные соцсети на отечественные, новую политику Центрального Банка, который внезапно неявным образом стал выполнять рекомендации Сергея Глазьева и Андрея Белоусова, слухи о деноминации рубля.

Хронометраж:
00:00 Почему мы снова беседуем с вами на Youtube, американской площадке?
06:43 Создание своего проекта глобальной социальной сети – время упущено?
10:03 Что перспективнее: создать свою соцсеть или заставить чужую жить по своим законам?
13:36 Почему Центральный банк снизил ключевую ставку до рекордного минимума?
16:48 Почему в 2014 году ставку рекордно подняли, а в 2020 — рекордно опустили?
21:52 Как низкая ставка скажется на российской экономике?
26:18 Стоит ли обращать внимание на слухи о деноминации рубля?
29:21 Почему споры о трактовке поправок в Конституцию начались после их принятия?

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-banjat-v-youtube-i-instagram-chto-sluchilos-s-cb-117348

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Боязнь русской бани у иноземцев
Почему иностранцы боялись русской бани. Представить Россию без бань трудно. Даже в наши... и невеста обязательно мылись в бане, что было продолжением своеобразного «мальчишника» ... часто случаются. Я, с моей стороны, только одну российскую баню, приготовленную...
Почему американцы практически не празднуют юбилей „высадки” на Луну?
...вроде летом он должен был случиться, вроде уже прошел, да... как - в США «почему-то» не стали праздновать и... застенчивыми и скромными? Что случилось-то? Почему не было грандиозного праздника...оскорбления - будут удаляться и баниться. Давайте будем культурными и ...
Глава 4. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... опять же, в посещение Бани. Единственное, что можно сказать в заключение этого...этому способствовать. Но этого почему-то НЕ СЛУЧИЛОСЬ. Более того, послевоенная рождаемость...«идти в Баню» и во время «банного процесса» постараться ПОНЯТЬ, что любая биоструктура...
Феномен Юрия Горного
... легко определяя по фотографии, что случилось с человеком, где он ..., пригласили его в финскую баню. Тест, который я неожиданно... я ему перед посещением бани заклеить часть мошонки пластырем..... Сделавшие это бандиты почему-то решили, что артист Юрий Горный -...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...даже близко к Бане подойти, потому что у них может случиться температурный коллапс...могут признать то, что противоречит их практическому опыту. Почему не могут? ...документами и всей остальной информацией. Почему? Потому что каждая «полосочка» (тест), которыми...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
..., чем Атомное оружие. Надеюсь, что многие понимают, почему. Человек (в нашем понятии... внимание на этот факт, описывая случай с «выжженными своими нервами» и... её, встать в очередь в Баню. Современная наука располагает неограниченным техническим...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)