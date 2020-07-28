Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсуждали последние новости политики: участившиеся блокировки неугодных по политическим причинам учётных записей американскими социальными сетями YouTube и Instagram, может ли Россия пойти по пути Китая и заменить иностранные соцсети на отечественные, новую политику Центрального Банка, который внезапно неявным образом стал выполнять рекомендации Сергея Глазьева и Андрея Белоусова, слухи о деноминации рубля.

Хронометраж:

00:00 Почему мы снова беседуем с вами на Youtube, американской площадке?

06:43 Создание своего проекта глобальной социальной сети – время упущено?

10:03 Что перспективнее: создать свою соцсеть или заставить чужую жить по своим законам?

13:36 Почему Центральный банк снизил ключевую ставку до рекордного минимума?

16:48 Почему в 2014 году ставку рекордно подняли, а в 2020 — рекордно опустили?

21:52 Как низкая ставка скажется на российской экономике?

26:18 Стоит ли обращать внимание на слухи о деноминации рубля?

29:21 Почему споры о трактовке поправок в Конституцию начались после их принятия?

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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-banjat-v-youtube-i-instagram-chto-sluchilos-s-cb-117348