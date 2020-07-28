Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсуждали последние новости политики: участившиеся блокировки неугодных по политическим причинам учётных записей американскими социальными сетями YouTube и Instagram, может ли Россия пойти по пути Китая и заменить иностранные соцсети на отечественные, новую политику Центрального Банка, который внезапно неявным образом стал выполнять рекомендации Сергея Глазьева и Андрея Белоусова, слухи о деноминации рубля.
Хронометраж:
00:00 Почему мы снова беседуем с вами на Youtube, американской площадке?
06:43 Создание своего проекта глобальной социальной сети – время упущено?
10:03 Что перспективнее: создать свою соцсеть или заставить чужую жить по своим законам?
13:36 Почему Центральный банк снизил ключевую ставку до рекордного минимума?
16:48 Почему в 2014 году ставку рекордно подняли, а в 2020 — рекордно опустили?
21:52 Как низкая ставка скажется на российской экономике?
26:18 Стоит ли обращать внимание на слухи о деноминации рубля?
29:21 Почему споры о трактовке поправок в Конституцию начались после их принятия?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
- Сталин и «союзники». Парад Победы 2020
- Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким
- Чума XXI века, США — Древний Рим, полный игнор пандемии
- Новая карантинная реальность 2020, книга о Сталине
- Новые вызовы и угрозы — Россия, Украина, Евросоюз
- Великая Победа — не вопреки, а благодаря Сталину
- Эрдоган, Сирия, Британия без ЕС
Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-banjat-v-youtube-i-instagram-chto-sluchilos-s-cb-117348