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Окно Овертона? Скорее, Путина!

00:08. 26 июня 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Путин усомнился в законности отчуждения русских земель при распаде СССР
Президент России Владимир Путин усомнился в законности отчуждения исконно русских земель национальными республиками в процессе распада СССР. Об этом он заявил сегодня в эфире канала «Россия 1».

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос.

Если республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!» — заявил Путин.


Напомним, в декабре прошлого года Путин в ходе итоговой пресс-конференции назвал часть Украины исконно русскими землями.

После этого министр иностранных дел Украины Пристайко пообещал преподать «урок истории» Путину, которому якобы грозит «плохой финал».

В свою очередь замглавы МИД Украины назвал слова Путина об исконно русских землях «выдумками».



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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5084636.html

Метки: закон, народ, Путин, Россия, русский, советский, Украина

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