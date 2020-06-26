Окно Овертона? Скорее, Путина!
Путин усомнился в законности отчуждения русских земель при распаде СССР
Президент России Владимир Путин усомнился в законности отчуждения исконно русских земель национальными республиками в процессе распада СССР. Об этом он заявил сегодня в эфире канала «Россия 1».
«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос.
Если республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!» — заявил Путин.
Напомним, в декабре прошлого года Путин в ходе итоговой пресс-конференции назвал часть Украины исконно русскими землями.
После этого министр иностранных дел Украины Пристайко пообещал преподать «урок истории» Путину, которому якобы грозит «плохой финал».
В свою очередь замглавы МИД Украины назвал слова Путина об исконно русских землях «выдумками».
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Правильно он говорит. Но что это изменит? Ни-че-го. Разве что только еще больше разозлит наших соседей.