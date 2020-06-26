Окно Овертона? Скорее, Путина!

Путин усомнился в законности отчуждения русских земель при распаде СССР

Президент России Владимир Путин усомнился в законности отчуждения исконно русских земель национальными республиками в процессе распада СССР. Об этом он заявил сегодня в эфире канала «Россия 1».





«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос.



Если республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!» — заявил Путин.