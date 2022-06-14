А тем временем в мире жили миллионы людей, которые не только не в курсе про мову и Бандеру, но и эту самую Украину на карте вряд ли смогли бы показать. Неоднократно доводилось видеть, как американские медиа для иллюстрации граждан Украины подбирали весьма странные фотографии.

Потому что «на хвастуна не нужен нож ― ему немного подпоёшь и делай с ним, что хошь».

Чтобы белым людям с фарфоровыми улыбками было сподручнее грабить украинских дикарей, те принялись объяснять, что Украина ― пуп земли, а её население ― исключительные люди, вдохнувшие жизнь во всё сущее. Чем сильнее грабили, тем громче уверяли еврокров в их уникальной важности, обостряя данное ощущение у них до предела.

Шароварное панство южной российской окраины, на которое нечаянно свалилось целое собственное государство, десятилетиями пребывает во мнении, что оно ― панство ― самая ценная и знаменитая часть человечества на планете.

Так что пора отбросить политкорректное сюсюканье и начинать говорить правду. В которой – сила!

Если уже в образовании, на госуровне „Москаляку на гиляку”, если бандеровцы – национальные герои территории, если запрет родного языка, если в обществе царит идея исключительности, президент-лицедей, то всем ясен уровень тамошней культуры. А, следовательно, и уровень нравственности народа, т.е. его качество .

Наверно нет смысла говорить о кардинальных изменениях культурного фона Украины за прошедшие даже не 8, а пару-тройку десятков лет. Этого достаточно, чтобы изменить менталитет народа, его качество (по отношению к нравственности поступков и свершений).

(Понятно, что сказанное ниже не относится к тем людям с данной территории, которые сопротивляются расчеловечиванию.)

То цыгане в статье об украинских беженцах, то монголы на конях в статье про запорожских казаков. Но не только США отличались подобным. Основываясь на личном опыте, скажу, что в самой России люди проживали свой век, вообще не задумываясь об Украине и её фауне.

Жили себе и жили и думали, что на Украине жизнь плюс-минус такая же и живут там такие же люди. Они не знали украинских политиков, спортсменов, названия их городов, рек, не были сведущи насчёт тамошних достопримечательностей и тому подобного.

Но в итоге их спокойная жизнь закончилась, потому что Украина пришла к ним сама, ворвавшись самым бессовестным образом в личное информационное пространство миллионов аполитичных россиян, которые, можно сказать, помимо своей воли принялись эту самую Украину изучать.

На моих глазах стали происходить дивные вещи. Простые русские люди с удивлением начали открывать для себя Украину, и я не могу сказать, что им это понравилось.

Украина бескультурная

После того как началась Специальная военная операция и с Украины повалили тысячи видео от тамошних обывателей, интересующимся россиянам уши резануло даже не обилие матерщины в речи укрограждан, а то, что, кроме этой самой матерщины, они в принципе ничего не употребляют.

Начинаешь смотреть видео ― красивая молодая девушка. Но тут она открывает рот, и прощай вся эмпатия. А вот уже немолодая мама грязно матерится в присутствии собственных малолетних детей, снимая из окна очередную «калибровку».

А вот глава семьи за рулём автомобиля кроет происходящее матом, в то время, когда рядом в салоне находится вся его семья. Вот сын общается с престарелой матерью строго в нейтрально-бранной форме, а вот украинские паны депутаты гнут матюги с телеэкранов.

Найти подобное видео, снятое на Украине, и чтобы в нём не было матерных выражений, весьма и весьма непросто. Бездна отверзлась пред теми, кто решил углубиться в тему.

Многие россияне даже не подозревали, что школьники на линейке в присутствии родителей и учителей, будут скандировать матерные кричалки.

Что в ведущих украинских СМИ, включая телевизионные каналы, известные матерные слова будут подавать в текстовом виде без каких-либо спецэффектов цензуры.

Что ведущие украинских теленовостей или шоу могут разматериться в микрофон прямо в прайм-тайм. Что в украинских магазинах будут продаваться товары, содержащие на этикетках самые грязные матюги, или что Почта Украины выпустит с теми самыми матюгами марку, за которой филателисты и рядовые громадяне будут стоять в огромной очереди.

Даже съёмки с передовой, где, как известно, острота ощущений не позволяет вести себя как на светском рауте, представители союзных сил выражаются куда более культурно, чем ребята из ВСУ.

Как бывший гражданин незалэжной ответственно заявляю: украинские граждане не всегда были такими. Они скатились в эту ужасную безнравственную пропасть за последние лет десять. И теперь это, судя по всему, стало у них нормой.

Почему так происходит? На мой взгляд, из-за поголовного тотального отупения. Маты ― это легко. Это чистые эмоции без включения мозга.

Не нужно задумываться над подбором терминов и построением предложений. Как младенец мычит по-младенчески в люльке, выражая свои ощущения, так и укрограждане общаются друг с другом словно бабуины, используя лишь нецензурные междометия.

Потому что не включать мозги ― это так соблазнительно легко. Не то чтобы в России не любили крепкое словцо, но чтобы матерщина настолько крепко впиталась в быт, став неотъемлемой и повсеместно распространённой её частью, которой перестали стесняться, такого в России лично мне не доводилось встречать ни разу.

Украина многих неприятно поразила полным отказом от естественных нравственных границ и этических норм, ограничивающих применение крепких выражений в общественных местах, при детях или женщинах.

Поэтому когда по федеральным каналам показывают какое-нибудь видео с Украины, то практически всем его фоновым звуком будет один сплошной писк, вызванный «запикиванием» всего того, что бесконтрольно льётся из ртов укрограждан.

Для неподготовленных российских бабушек, принявшихся изучать видео с той стороны после начала Специальной военной операции, подобное было очень неприятным открытием.

Украина невежественная

По мере роста интереса к военному конфликту на Украине многие россияне, открыв для себя феномен евроукраинца, вспомнили, что у них были какие-то родственники оттуда, и принялись возобновлять с ними контакты. Кто ради того, чтобы помочь, а кто-то и просто из-за любопытства.

Так вот, лично мне после таких бесед неоднократно жаловались на то, что на Украине очень мало знают о России, но при этом возмущаются, если в России чего-то не знают о них.

Например, на Украине, как выяснилось, в большинстве своём совсем не знают российских политиков. Тех, кого знает большинство, можно пересчитать по пальцам двух рук. Некоторых из них при этом уже нет с нами.

Остальное ― полный мрак. Зато, когда фамилиями собственных депутатов из Верховной рады начинают сыпать оттуда, идёт последующее возмущение по поводу того, что как же можно не знать этих выдающихся деятелей.

Похоже, что у кого-то мания величия, и это касается не только депутатов. Исследуя этот вопрос, я выяснил, например, что кое-кто на Украине не знает, что в России двадцать лет назад случилась денежная реформа и старые «ельцинские» рубли уже не в ходу.

Не знают, что численность населения Москвы минимум раз в пять больше численности Киева. Не знают, что в России есть несколько (целых одиннадцать) часовых зон.

Не в курсе, что Чечня и Дагестан ― это не отдельные независимые государства, а республики, входящие в состав Российской Федерации. По поводу последнего, кстати, один евроукр у меня вопрошал, почему это Россия напала на Чечню? В его понимании Чечня ― это нечто вроде Грузии.

Список можно продолжать, но лично для меня давно понятно, что для подавляющего большинства укрограждан Россия ― это совершенно неведомая страна.

И ладно бы россияне никогда особо не страдали тщеславием перед соседями, но вот ведь незадача ― с украинский стороны при наличии самых поверхностных и совершенно перекрученных знаний о России упрекают в невежестве какого-нибудь дальнего родственника из Тамбова, если он не знает, кто такие мольфары, не в курсе подробностей биографии Софии Ротару и тому подобного.

К слову сказать, теперь россияне с утроенным усердием учат фамилии украинских депутатов и названия украинских посёлков, но, опять же, ни депутаты, ни посёлки при этом не несут в себе никакого позитива.

Украина лучше всех

Ведомые комплексом неполноценности, присущим многим малым народам, евроукры издревле привыкли отчаянно хвастаться. Именно оно ― показное хвастовство ― стало фирменной карточкой при контактах укрограждан и пребывавших в блаженном неведении россиян.

При этом поводы, для того чтобы похвалиться собственными достижениями, очень часто вызывают улыбку недоумения.

Однажды я видел, как какой-то евроукр хвастался тем, что может себе позволить деликатес ― нарезку сырокопчёной колбасы, что не снилось нам, «московитам».

Также доводилось однажды слышать, что в России нет нормального сала, а все продукты производятся из сои и пальмового масла. Это же в украинском миропонимании относится к пиву и водке.

При этом важный нюанс ― все эти мнения выражали не самые освидомившиеся громадяне. С теми, чей мозг был окончательно поражён вирусом свидомизма, кому-то из России общаться в принципе невозможно.

В таких случаях в ответ на обычное приветствие, как правило, сходу идёт какой-то ужасный поток сознания, состоящий из обвинений вперемешку с проклятьями и обещанием возмездия.

Если не знаете, как это, поищите в интернете медицинские архивные видеоматериалы бесед врачей с шизофрениками. Вы удивитесь схожести тезисов и принципов построения речи.

Так вот, мнение о поголовно некачественном алкоголе «который невозможно пить», высказывали как раз таки более или менее адекватные укрограждане.

Плюс к этому всегда идёт набор следующих тезисов: евроукры лучше всех танцуют, лучше всех поют, а теперь и лучше всех воюют. Плюс на Украине самая вкусная в мире национальная кухня и самые красивые девушки.

Спорить со всем этим в принципе невозможно, да и вряд ли многие решились, ибо оказывались банально не готовы к подобным дискуссиям. К счастью отмечу, что этот набор хуторянских клише идёт в ход не только против россиян, но и против европейцев.

В Европе уже имели честь познакомиться с самыми ценными представителями человеческой цивилизации, которые фекалиями писали на стенах гостиничных номеров «Слава Украине!» в случае, если, по их мнению, их недостаточно качественно обслужили как беженцев.

Признаюсь, никогда бы не подумал, что подобным комплексом величия могла заразиться целая страна.

Украина бандитская

Ещё одна штуковина, которой евроукры способны удивить своих знакомых россиян, это описание своей полностью криминализированной жизни.

Добропорядочные на вид украинские тётеньки с красивым маникюром буднично рассказывают своим российским подругам, как они «порешали вопросы» в какой-нибудь чиновничьей организации при помощи взяток, предлагая подобным образом поступать и им самим.

Ещё один знакомый добряк рассказывает, как систематически нарушает ПДД, спасаясь каждый раз визиткой местного бандита, приложенной к правам.

Сквозь всё это косяком идут новости: у кого-то угнали машину, кто-то попал в религиозную секту и пропал для семьи, а сами они радуются жизни и тёплому солнышку, только вот окна надо помыть, но сложно, потому что на них снаружи решётки ― на окнах квартиры, находящейся на втором этаже многоэтажки.

Решётки там нужны, потому что по решёткам с этажа первого могут залезть в окна второго.

Следовательно, на третьем этаже решётки также теперь нужны. Более того, решётки должны быть прочными не только безопасности для, но и чтобы их не вырвали и не сдали на металлолом.

По словам этих ребят, в Запорожье это стандартная практика. Решётки и цепи, которыми приковывают буквально всё, что только можно, ― обычная история для нынешней Украины.

И при всём уважении к российскому криминалитету хочу отметить, что он давно недорабатывает, ибо решётки на окнах частных домов скорее исключение для России, а решётки на окнах домов многоквартирных ― это вообще нечто запредельное.

В итоге знаете, как, по моему личному ощущению, действует украинская родня на родню российскую? Она доносит до них незабываемый дух «святых девяностых», когда всё то, что сейчас имеет Украина, имела и Россия.

Но только в последней это преодолели, а Украина же выздоравливать отказалась, пойдя по пути наименьшего сопротивления.

В итоге тотальная коррупция, неверие в силу закона и власть чиновников, страх выйти на улицу в тёмное время, а также твёрдая уверенность в том, что без взяток ты ничего не добьёшься, стали той самой бытовой обыденностью для украинских громадян, которой они продолжают пугать граждан России.

Украина конспиративная

Ну и, наконец, ещё одна яркая особенность нынешнего украинского быта, которая немало удивляет большинство россиян, ― это склонность к конспирации. Мне многократно доводилось быть свидетелем подобных ситуаций.

В переписке через популярные мессенджеры украинская родня и знакомые очень часто эту самую переписку удаляют. Кто-то очищает весь чат, кто-то действует в режиме параноика ― написал, отправил, стёр.

У меня есть родственник, который раз в несколько месяцев обязательно заводил новые учётные записи в скайпе, каждый раз объясняя это тем, что, мол, пароль забыл.

Одна знакомая сняла из окна группу «вежливого» спецназа под Харьковом, отправила другой знакомой в Россию, а потом просила её, чтобы та удалила полученное.

Просто так, без причины. На всякий случай. Даже в беседе с родственниками, сохранившими вопреки всему добрые взаимоотношения, с украинской стороны постоянно приходилось слышать фразы типа «Про это расскажу как-нибудь потом» или «Рассказал бы, да лучше при личной встрече».

При этом в подавляющем большинстве случаев речь шла о простых бытовых моментах: кто как на базар сходил, кто чего видел по телевизору, кто как пообщался с общим знакомым на лестничной площадке.

У неподготовленного человека, слабо представляющего себе, что такое нынешняя Украина, иногда случался банальный ступор.

Возникало ощущение, что там все поголовно играют в какую-то детскую игру про шпионов. Но на самом деле опасаться есть из-за чего. Украина превратилась в тоталитарное полицейское государство, не терпящее инакомыслия.

И уголовное преследование либо банальная физическая расправа без суда и следствия за одно лишь только мыслепреступление, с точки зрения блюстителя майданных ценностей, обыденность. Но что удивляет ещё сильнее ― практически всех с украинской стороны распирает от ощущения собственной свободы.

Старина Оруэлл немало бы удивился, узнав, что в отдельно взятой стране тотальная неволя стала синонимом абсолютной свободы.

А лично меня удивляет то, что в украинских мозгах от этого парадокса ничего не искрит и не перемыкает. Начать намекать им на то, что, возможно, какая-то ваша свободная жизнь в свободной стране совсем не свободная, ― тратить впустую время.

Жертвы эксперимента

В последнее время мы много слышим о том, что на Украине существует сеть биологических лабораторий. Всё так.

Однако я скажу больше ― сама Украина является огромной биологической лабораторией, где над многомиллионным населением годами напролёт осуществляли психологический эксперимент ползучего свойства с применением принципа «Окно Овертона», когда нечто совершенно немыслимое становится чем-то возможным. Затем возможное делают обыденным, а потом обыденное превращают в обязательное.

И ладно бы, если бы гражданам бывшей Украины прививали что-нибудь действительно хорошее. Так нет же.

Кураторы украинского психологического проекта извлекли и развили в подопытных самые порочные качества, какими только может обладать человек. А чтобы эксперимент развивался шустрее и пациенты не отвлекались на мыслительные процессы, им создали информационный купол.

Эдакий идеальный заповедник, в котором евроукры ― исключительно хорошие люди, творящие прекрасные подвиги.

Недавно мне довелось увидеть, как один такой «исключительный» листал телевизионные строго украинские каналы и по всем ним шло недавнее интервью Владимира Путина телеканалу «Россия 1».

В чём там была причина ― технический сбой на месте или в этом деле посодействовали какие-то хорошие и подготовленные специалисты ― не главное. Главное, что автор того видео со «взломанным телевизором» даже не думал посмотреть, что ему показывают.

Хотя бы просто ради того, чтобы увидеть мнение с той стороны. Ведь это так интересно. Если ты считаешь русских врагами, изучай, как враг думает, чтобы затем его победить.

Вот она ― возможность прорваться сквозь информационный купол. Но ничего подобного он и не подумал сделать по той простой причине, что этот самый прорыв ему попросту неинтересен.

У нас по федеральным каналам много говорят, что, мол, вот когда мы будем денацифицировать евроукров, мы их раззомбируем, начав транслировать свою точку зрения.

Но нюанс в том, что многие на Украине, проявившие минимальную стойкость к проводимому над ними эксперименту, имеют уже настолько атрофированное сознание, что оно, кроме местных информационных помоев, не способно усваивать ничего более.

Эту-то простую вещь и не понимает большинство россиян, задающихся риторическим вопросом, а почему это мои украинские друзья вдруг стали такими дебилами? Они всегда ими были, а я просто не замечал, или стали такими недавно?

Именно поэтому, когда с той стороны у меня спрашивают о цели проведения Специальной военной операции, напирая на то, что тут, дескать, никого не нужно освобождать, я всегда отвечаю, что освобождать нужно не «кого», а «от кого» ― от идиотов, заполонивших южные окраины России.

Cергей Донецкий

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