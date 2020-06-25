Снос памятника “отцу современной гинекологии”
14:20. 25 июня 2020 135 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Снос памятника американского хирургу Мариону Симсу, который носит титул "отец современной гинекологии".
Обвиняется в том, что проводил эксперименты над рабынями в южных штатах в "интересах медицинской науки", что приводило в том числе и к смертям пациентов, так как считал, что черные не чувствуют боли или же чувствуют ее в меньшей степени, чем белые.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5975716.html
Вот так, по памятникам , белое стадо и узнает свою историю, не дай б-г. Пора тормозить, а то придут в политотделы.