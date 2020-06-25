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Снос памятника “отцу современной гинекологии”

14:20. 25 июня 2020 135 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Снос памятника американского хирургу Мариону Симсу, который носит титул "отец современной гинекологии".
Обвиняется в том, что проводил эксперименты над рабынями в южных штатах в "интересах медицинской науки", что приводило в том числе и к смертям пациентов, так как считал, что черные не чувствуют боли или же чувствуют ее в меньшей степени, чем белые.



























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5975716.html

Метки: xix век, женщины, медицина, рабство, расизм, симс, США, феминизм

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