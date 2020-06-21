Кто и зачем «прикрывает двери» российской школы во Франции?

Сегодня в России, в результате карантина и режима самоизоляции, некоторые либерально настроенные деятели очень хотят, чтобы дистанционное обучение в университетах и школах стало нормой.

В последнее время гражданам России «подбрасывают» все больше поводов для беспокойств по этому вопросу. Например, не может не вызывать опасения создание координационного совета по развитию образования, рулить которым будут Герман Греф и «Ко». В этом совете они с «профильным министром» Сергеем Кравцовым обсуждают «вопросы информатизации и цифровизации». Наряду с введением в действие Закона о ЕФИРе ( Едином федеральном информационном регистре ) это вызывает появление массы слухов и самой разнообразной информации.

Однако глава государства уверяет – дистанционное образование никогда не заменит традиционное. При этом В.В. Путин, сказал, что рассматривает слухи о переходе на «удаленку и дистанционку» как откровенную провокацию, ведь традиционное обучение «воспитывает и формирует личность».

И в этот самый момент, участники нашего движения получили очень тревожную информацию … из Франции. Здесь, в Париже, Общеобразовательная школа при Посольстве России неожиданно решила упразднить очно-заочное обучение для учеников с 1 по 11 классы! А также закрыть доступ на заочное обучение для детей, чьи родители не имеют отношения к российским загранучреждениям во Франции. В данных форматах в этой школе последний год обучались 229 детей (почти 60% всех учащихся).

Надо учитывать тот факт, что дети, обучающиеся в Школе при Посольстве РФ во Франции, учатся ещё и во французских общеобразовательных школах. Один раз в неделю, в среду, дети российских граждан ходят в эту школу на уроки, чтобы, помимо французской, освоить и российскую школьную программу.

Пообщавшись с родителями учеников, нам удалось узнать, что о решении закрыть очно-заочную форму обучения, было объявлено в последний учебный день 2020 года. Это было сделано в одностороннем порядке, без каких-либо предварительных консультаций и объяснений с родителями. А за объявлением последовало предложение подписать заявление о «добровольном» отчислении детей из Школы в недельный срок! Такая новость травмировала детей и повергла в шок родителей. И, все это при том, что большинство учеников этой формы обучения являются гражданами Российской Федерации!

«Нам всем было предложено в трёхдневный срок написать заявления об отчислении в связи с «добровольным» переводом на семейное обучение, – делится член родительского комитета Инга Деникеева. – Но даже специалисты отмечают, что семейное обучение подходит далеко не всем детям. И, уж конечно, далеко не всем родителям, среди которых не так много тех, кто был бы способен заменить профессиональных учителей. Но с нами даже ни обсуждать ничего не стали, ни объяснять, просто поставили перед фактом!».

В адрес Посольства России во Франции родителями учеников была составлена петиция с просьбой пересмотреть решение о ликвидации очно-заочной формы обучения для детей, после чего родительскому комитету удалось добиться встречи. В ходе беседы выяснилось, что упразднение очно-заочной формы обучения во Франции является частью общей программы, развернутой по всему миру!

Руководство Школы и представители Посольства РФ во Франции приводят в качестве обоснования последние поправки в ФЗ «Об Образовании» (принятые 18 марта 2020 года) и внутренний циркуляр МИДа (Письмо №138326 от 17 декабря 2019 года). Родителям было отказано в просьбе ознакомиться с циркуляром, впрочем, как и с текстом самого решения Посольства об указанных изменениях. Следствием этого таинственного внутреннего циркуляра МИДа стало исчезновение в «Положении о формах получения образования и формах обучения в специализированном структурном образовательном подразделении» такого понятия как очно-заочное обучение учащихся.

Чтобы понять всю, мягко говоря, странность ситуации, нужно знать, что:

— очно-заочная форма обучения используется в это школе почти три десятилетия, метод проверенный;

— Желающих здесь учиться всегда было больше, чем школа могла принять. Для поступления полагалось пройти серьёзное тестирование

— Родители ежегодно вносили плату за обучение, так, что даже вопросами экономии объяснить принятое решение сложновато.

Но самое главное даже не это! Обучение по российской программе – это форма сохранения связи с Родиной! Это единственный шанс детей на реальное получение знаний на русском языке. Можно, конечно, перевестись на заочное (то есть дистанционное) обучение – такой вариант им предложили. Но как это возможно? Как можно обучаться на русском без личного контакта с носителем языка?

Помимо этого, получив образование в Школе при Посольстве РФ, у детей появляется возможность проучившись по российской программе, сдать ЕГЭ и поступить в любой ВУЗ в России на бюджетное место. Конечно, если у них хватит баллов для поступления на бюджет, в этом вопросе у них нет никаких привилегий перед российскими школьниками. «Отчисляя» детей во Франции из Школы при Посольстве, мы отнимаем у них эту возможность. У них остается только один путь – высшее образование за рубежом, не на русском языке.

«Упразднение очно-заочной формы лишает наших детей высококвалифицированного преподавания в стенах школы, где формируется их российская идентичность, традиционные ценности, интерес и любовь к русскому языку и истории» — пишут обеспокоенные родители в своей петиции.

Не будет преувеличением сказать, что, отказывая детям в обучении по российской программе, на русском языке, страна отнимает у них возможность вернуться в Россию! Гораздо больше вероятность, что они останутся за границей. Россия их отталкивает и теряет. Только зачем это делается? Неужели только из-за желания за пределами страны откатать обучение полностью дистанционное, а потом «экспортировать» его уже в российскую систему образования?

В силу разных причин некоторые наши соотечественники уезжают жить в другие страны. Однако их дети, иногда уже родившиеся в той другой стране, являются потомками русских людей. Они хотят знать свой родной язык, знать культуру Русского мира, знать ценности Русского человека, так почему же их лишают этой возможности? Причем не «другая страна», а сама Россия занимается этим — ведь Школы при Посольствах РФ подчиняются Законам Российской Федерации!

Справедливо было бы отметить, что решение школьной администрации ограничивает конституционные права детей, а это противоречит Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года и не соответствует концепции «Русская школа за рубежом», утвержденной Президентом России 4 ноября 2015 года.

В частности, пункт 5 Концепции «Русская школа за рубежом» гласит: «Для многих постоянно проживающих за рубежом российских граждан и соотечественников в последние годы всё большую остроту приобретает проблема получения их детьми образования на русском языке. В связи с этим общее образование на русском языке за рубежом необходимо рассматривать в контексте реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации по оказанию систематической и разносторонней поддержки российским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, защите их прав, в том числе права на получение образования на русском языке, а также в контексте поддержки, продвижения и реализации стратегических внешнеполитических интересов Российской Федерации».

Никто эту Концепцию не отменял. Никто не отменял важности образования, внимательного отношения к нуждам соотечественников. Тогда почему же на деле мы видим диаметрально противоположные действия? И почему это происходит именно сейчас, когда все так обеспокоены возможностью полного перехода на дистанционное обучение?

Движение «Патриоты Великого Отечества» выступает за Защиту и развитие Русского языка, за формирование и пропаганду патриотической идеологии и за восстановление единства Русского народа, что прописано в программе ПВО. Случай с закрытием очно-заочной формы обучения в Школе при Посольстве Российской Федерации видится нам не просто ошибочным шагом. Это куда большее – ведь из-за этого российская сторона рискует не только потерять доверие 229 учеников и их родителей, но и определенный вес в мире! Не случайно, отнюдь не русофильский ресурс «Евроньюс» с радостью ухватился за тему закрытия очно-заочной формы обучения при Посольстве Российской Федерации.

Мы видим, что вместо того, чтобы распространять русский язык, свои взгляды и ценности так широко, как это возможно, Россия закрывает двери прямо перед носом желающих познать Русский мир!

В конце хотелось бы привести ещё одну цитату из петиции, написанной родителями: «Наши дети являются маленькими послами русской культуры во Франции в общении со своими французскими сверстниками, что способствует развитию международных отношений и укреплению положительного имиджа Российской Федерации во Франции — одной из ключевых мировых держав»

Вопрос — кому же выгодно обратное?

Кто и зачем «прикрывает двери» российской школы во Франции?

Вероятно, описанный случай далеко не единственный в мире. Для тех, кто столкнулся с проблемой лишения возможности обучения в Школах при дипмиссиях нашей страны, мы оставляем контакты для связи. Вы можете рассказать о Вашей ситуации и спросить совета у людей, уже проделавших определенный путь к решению этой проблемы.

Пресс-служба движения ПВО: press@pvo.center

Ответственный от родительского комитета французской Школы при Посольстве РФ:

Дмитрий Вальдман:dmitry.valdman@gmail.com

Страница Родительского комитета на сайте КС Соотечественников Франции

Страница родителей и учеников школы при Посольстве России во Франции

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Источник: https://nstarikov.ru/kto-i-zachem-prikryvaet-dveri-rossijskoj-shkoly-vo-francii-116316