Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются

16:47. 20 июня 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Размышления по теме цитат Виктора Франкла:

“Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.”
Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/342/

“Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.”
Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/343/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d8l7M03M3eE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...Смысл жизни заключён в возможности, которую она нам даёт, - создать нечто большее, чем...ru Молитва становится совершенной, когда обнаруживается вневременное. Вневременное является, когда ... и умом сновидящего. Коль скоро вы посвящаете себя развитию осознавания...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...способа изобразить космическую хронологию, чем представить себе пятнадцать миллиардов лет... как представляется, имеет смысл „Я — хозяин''. Скорее всего, оно произошло из... Штатах сейчас создаются компьютеры, которые будут способны обнаруживать неисправности в ...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
... – повторяющиеся действия, не радующие душу. Смысл жизни – разрушать тесные порядки – упорно... нрав скорей всего сдаётся. Софокл, ок.497-406 Каждому человеку судьбу создают... поступок, слово или шутка лучше обнаруживают человека, чем битвы, в которых гибнут...
Мишель Монтень. О воспитании детей. 1580 год
...то, что из него создал. Грабители и стяжатели ...уподобляются философам, то здесь скорее сказывается крепость их мышц...себе применение, все же обнаруживается множество никому не нужных... комедии. [67] Больше звону, чем смысла (лат.). - Сенека. Письма, 40...
Кали-Юги больше не будет
... многое вышесказанное, касающееся смысла жизни. Ведический смысл жизни пред­полагает две...проданы отцом. Как только женщина обнаруживает, что она беременна, возникает ... Это скорее программирование, чем достоверный факт, так как Бог не создал человека ...
Время "графо": Глупость. Ум. Мудрость
...идентификации с объектом. Вы обнаруживаете себя как ничем не ...понимаю, если этот смысл вошёл с чем-то во мне ... на пол. Главное – создать физическое основание, которое будет ... медитативного осознавания, они выглядят скорее как преходящие впечатления, нежели ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)