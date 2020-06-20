Размышления по теме цитат Виктора Франкла:



“Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.”

Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/342/



“Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.”

Источник цитаты: https://citatnic.ru/quotes/343/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d8l7M03M3eE