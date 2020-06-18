Уголовка для Навального, Белгазпромбанк, Трамп и базы НАТО

В очередном выпуске видеоблога, записанного по вашим вопросам, мы коснулись следующих актуальных тем:

00:00 – Очередное Уголовное дело Навального.

07:20 – Китай и вторая волна коронавируса.

10:54 – Трамп мировой полицейский и сокращение войск США в Германии.

16:12 – Президентские выборы и обыски в Белоруссии

20:31 – Паспорта РФ на Украине и цивилизационная разница между Россией и англосаксами

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