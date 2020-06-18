Уголовка для Навального, Белгазпромбанк, Трамп и базы НАТО
В очередном выпуске видеоблога, записанного по вашим вопросам, мы коснулись следующих актуальных тем:
00:00 – Очередное Уголовное дело Навального.
07:20 – Китай и вторая волна коронавируса.
10:54 – Трамп мировой полицейский и сокращение войск США в Германии.
16:12 – Президентские выборы и обыски в Белоруссии
20:31 – Паспорта РФ на Украине и цивилизационная разница между Россией и англосаксами
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Капер Алабама, ЕФИР и наличные, вакцины от материнства
- Кому и зачем нужен хаос в США
- Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех
- Путин и Эрдоган: Ливия – Сирия — Иран
- «Американской весны» не будет
- Политикам на заметку — как мешают конкурентам
- Утечки персональных данных или чем опасен ЕФИР
- Кто финансирует ВОЗ, Минздрав и биологический суверенитет
- Геополитика углеводородов – Северный Поток-2, Белоруссия, Китай
- Зарплаты руководства ЦБ, США против Китая, проблемы саудитов
Источник: https://nstarikov.ru/ugolovka-dlja-navalnogo-belgazprombank-tramp-i-bazy-nato-116254