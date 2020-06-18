Главная » Невероятное в мире, Политика

Уголовка для Навального, Белгазпромбанк, Трамп и базы НАТО

09:44. 18 июня 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога, записанного по вашим вопросам, мы коснулись следующих актуальных тем:
00:00 – Очередное Уголовное дело Навального.
07:20 – Китай и вторая волна коронавируса.
10:54 – Трамп мировой полицейский и сокращение войск США в Германии.
16:12 – Президентские выборы и обыски в Белоруссии
20:31 – Паспорта РФ на Украине и цивилизационная разница между Россией и англосаксами

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/ugolovka-dlja-navalnogo-belgazprombank-tramp-i-bazy-nato-116254

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Эй, власть, ла-ла-ла!» — о протестах школоты с дорогими телефонами
... мимо. Так что у меня для Навального нехорошие новости. Он больше не... тех, кто благодаря Навальному подпал после Болотной под уголовку. Собственно, всё. Читайте... также: У Навального появилась оппозиция...
Правозащита - бизнес, Навальный – бренд, а проблемы активистов - частности
... подробности сотрудничества с окружением Навального. В июле прогремел скандал...рекламу "горячей линии" лишь для того, чтобы к ним ...в ЕСПЧ - банальный развод для лохов, который можно встретить в...а завтра скажут идти под уголовку, потому что через пару...
Путин поставил жирный крест на карьере Марии Гайдар
...мере уж точно пришел конец. Для начала, нужно еще разобраться ...Исключено: и там и там для покупки нужен паспорт, а узнав...постарался, чтобы ей не пришили уголовку. И это правда. http://wh24...и с известным блогером Алексеем Навальным, который также женат и имеет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)