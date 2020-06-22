Кто заставил Гитлера напасть на Россию 22 июня 1941 года
Статья Президента об истоках Второй мировой вывела дискуссию на новый уровень. В качестве поддержки инициативы главы государства расставить все по местам – краткая версия событий 1933-1939 гг. Как Сталин старался избежать войны. Отвести войну от вверенной ему державы…
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Источник: https://nstarikov.ru/kto-zastavil-gitlera-napast-na-rossiju-22-ijunja-1941-goda-116389