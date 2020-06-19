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«Бунт» в США – дискредитация государства и пролог к фaшизму

14:48. 19 июня 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога была продолжена тема, поднятая в одном из предыдущих выпусков — «Кому и зачем нужен хаос в США» (https://youtu.be/AWyJ8vJQ6Vo). Массовые беспорядки в США только неосведомлённому обывателю могут показаться «стихийными». Тогда как даже поверхностный анализ происходящих событий говорит об одном — противоборство элит вступило в последнюю фазу противостояния. Конечная цель — дискредитация государства как такового и подготовка мира к очередным геополитическим потрясениям.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

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Источник: https://nstarikov.ru/bunt-v-ssha-diskreditacija-gosudarstva-i-prolog-k-fashizmu-116273

Метки: блог, Видео

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