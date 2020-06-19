«Бунт» в США – дискредитация государства и пролог к фaшизму
В новом выпуске видеоблога была продолжена тема, поднятая в одном из предыдущих выпусков — «Кому и зачем нужен хаос в США» (https://youtu.be/AWyJ8vJQ6Vo). Массовые беспорядки в США только неосведомлённому обывателю могут показаться «стихийными». Тогда как даже поверхностный анализ происходящих событий говорит об одном — противоборство элит вступило в последнюю фазу противостояния. Конечная цель — дискредитация государства как такового и подготовка мира к очередным геополитическим потрясениям.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Уголовка для Навального, Белгазпромбанк, Трамп и базы НАТО
- Капер Алабама, ЕФИР и наличные, вакцины от материнства
- Кому и зачем нужен хаос в США
- Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех
- Путин и Эрдоган: Ливия – Сирия — Иран
- «Американской весны» не будет
- Политикам на заметку — как мешают конкурентам
- Утечки персональных данных или чем опасен ЕФИР
- Кто финансирует ВОЗ, Минздрав и биологический суверенитет
- Геополитика углеводородов – Северный Поток-2, Белоруссия, Китай
Источник: https://nstarikov.ru/bunt-v-ssha-diskreditacija-gosudarstva-i-prolog-k-fashizmu-116273