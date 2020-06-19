«Бунт» в США – дискредитация государства и пролог к фaшизму

В новом выпуске видеоблога была продолжена тема, поднятая в одном из предыдущих выпусков — «Кому и зачем нужен хаос в США» (https://youtu.be/AWyJ8vJQ6Vo). Массовые беспорядки в США только неосведомлённому обывателю могут показаться «стихийными». Тогда как даже поверхностный анализ происходящих событий говорит об одном — противоборство элит вступило в последнюю фазу противостояния. Конечная цель — дискредитация государства как такового и подготовка мира к очередным геополитическим потрясениям.

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