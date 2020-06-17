«Колоссальная махинация!» — в МИД РФ прямо обвинили создателей «Скрипалей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход британского сериала о Скрипалях.

По словам Захаровой, если бы подобный сериал снимали в России, то в Лондоне уже бы раздавались крики о том, что русские все подделывают, отвлекают внимание общественности от расследования и что это «кремлевская пропаганда».

Сериалом об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери занимался телеканал ВВС. Авторы сериала хоть и позиционируют его как художественный, но он все же больше претендует на документалку. Скорее даже, однобокую документалку. Зрители очень неоднозначно восприняли работу Би-Би-Си.

Комментируя сериал, Захарова прямо обвинила его создателей, а заодно напомнила, как британские спецслужбы срежиссировали отравление Скрипалей:

«Это колоссальная махинация в традициях Туманного Альбиона».

Инцидент произошел в 2018 году, и с тех пор следствие остановилось. Это как с малайзийским «Боингом»: вроде бы расследование ведется, а вроде бы и нет. Мир не видел ни Юлию, ни Сергея — о них вообще ничего не известно: живы ли они на самом деле или британцы все придумали, и было ли вообще отравление?

Пока все факты указывают на то, что для нас разыграли красивый спектакль, финал которого — это закономерное обвинение «России-агрессора». На самом деле, Захарова права — случись у нас такое, то руководство страны недруги обвиняли бы в «пропаганде» до сих пор.

Хотя сейчас происходит ровно такая ситуация — британская пресса старательно забивает эфир другими проблемами, отвлекая людей от расследования, которое давным-давно не ведется. Вот даже до сериала докатились — там же сплошная британская пропаганда и ни капли правды.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»