«За» или «против»?

Выйдя наконец-то на свежий воздух после двухмесячного затворничества, граждане России сразу же увидели повсюду множество плакатов с агитацией голосовать за президентские поправки в конституцию. С одного плаката благообразные пенсионеры утверждают, что без поправок не будет индексации пенсий. С другого – молодой парень в каске и спецовке заявляет, что поправки защищают людей труда… Есть и другие образцы уличной пропаганды, установленной вдоль дорожек и дорог.



В то же время в народе разворачиваются движения – резко «против».



6 июня Президиум ЦК КПРФ призвал сторонников левых сил голосовать против поправок в конституцию. В интернете внепарламентская оппозиция вообще прибегает к «непарламентским выражениям»…



Как быть в этой ситуации простому гражданину, не числящемуся ни в партии власти, ни в оппозиционных партиях, привыкшему в случае чего опираться на свой здравый смысл? Давайте разберемся!



Провластные пропагандисты пытаются убедить всех нас, что без всенародной поддержки поправок ничего из того, что обещают плакаты вдоль дорог, у россиян не будет, а вот поддержка в корне изменит дело. Правда ли это?



Нет, неправда! Вспомним, какие главные поправки вносятся в конституцию с легкой руки президента и собранной им комиссии?



* Об индексации пенсий.



* О приравнивании минимальной зарплаты к прожиточному минимуму.



* О семье как союзе мужчины и женщины.



* О русском языке как языке «государствообразующего народа».



* О вере в Бога, которую нам «передали предки».



* О том, что президентом можно быть только 2 срока (а поскольку отсчет сроков теперь ведется с даты принятия этой поправки, то предыдущие сроки В.В. Путина «обнуляются» и он может выставлять свою кандидатуру в 2024 и 2030 гг.)



Но вот что интересно: все эти «нововведения» ничего нового в себе не несут (кроме последнего, разумеется). Все это и так гарантируется федеральными законами и подзаконными актами.



Индексация пенсий гарантируется Федеральным законом №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Статья 25 этого закона полностью посвящена условиям индексаций. Там говорится, что социальные пенсии индексируются «ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации».



Норма о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму полностью скопирована из действующего Трудового кодекса (статья 133). Она и так уже выполняется.



Брак в России и так трактуется как союз мужчины и женщины по действующему в стране Семейному кодексу. Параграф 3 статьи 1 «Основные начала семейного законодательства» СК РФ гласит: «3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины…».



Государственный статус русского языка устанавливается Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О государственном языке Российской Федерации». Напомню, что президентская поправка, которую прозвали «русской», на самом деле даже не содержит упоминания русского народа, и тоже говорит лишь о русском языке (он упоминается как «язык государствообразующего народа», но что это за народ, не конкретизируется).



Так же дело обстоит и с памятью предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога». Очевидно, что веру в Бога предки передали лишь тем гражданам современной России, которые являются верующими. Таким образом, речь идет о законодательной защите верующих граждан. Но они и так защищены Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от №125-ФЗ. Более того, ФЗ защищает их крепче, чем президентская поправка, которая, очевидно, подразумевает лишь веру в единого личностного Бога (по правилам русского языка, именно это имеется в виду, когда пишется «Бог» с прописной буквы). То есть поправка распространяется лишь на монотеистические религии, между тем в России около 900 тысяч буддистов, а их религия отрицает существование личностного Бога. Есть также, нравится нам или нет, общины язычников (например, у народов Крайнего Севера), им предки передали веру в богов и духов. Закон тоже обеспечивает их права, а поправка – нет.



Итак, повторю: все, что несут в себе президентские поправки, по поводу которых скоро будет голосование, и так уже есть в федеральных законах, а иногда и в гораздо боле точной и широкой форме. За исключением последней поправки, принятие которой приведет к обнулению сроков действующего президента и даст ему возможность баллотироваться снова через 4 года. Но как раз по поводу этой поправки провластные пропагандисты на ТВ, в газетах, в интернет-СМИ молчат, будто воды в рот набрали. И билбордов с призывами голосовать за эту поправку что-то не видно… Наверное, она идет, как это говорили в старые добрые времена, «в нагрузку».



Однако я вернусь к мысли, с которой начал. Если население России вдруг проголосует против тех поправок в конституцию, что предлагает власть, в нашей жизни ровным счетом ничего не изменится. Все, что они обещают, у нас как бы и так уже есть. Просто большинство не ощущают этих узаконений в реальности. Народу принятие поправок, собственно говоря, не нужно. Народу нужно чёткое выполнение уже действующих законов со стороны власти . А поправки нужны лишь президенту и его окружению… Таковых на всю страну может быть 2–3 тысячи семей (правда, в руках этих семей почти все национальные богатства и финансы).



А вот если большинство пришедших на июльское так называемое всенародное голосование все-таки скажут «Да» поправкам, это будет прецедент. Без Конституционного собрания, без законного референдума, на основе какой-то сомнительной процедуры, которую еще и вовсе довели до абсурда, растянув на 7 дней, изменяется конституция, то есть Основной закон страны!



Предположим даже, что эти поправки несут с собой нечто положительное и важное для простых людей, трудового большинства нашей Родины (хотя я лично сомневаюсь в этом, так, поправка о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму – это ведь просто закрепление в конституции нищеты!). Но ведь если так легко, росчерком пера, в обход всех установленных законами процедур, можно эти поправки внести, то точно так же можно их оттуда убрать и внести новые – с противоположным смыслом! Прецедент ведь будет создан!



Путинисты постоянно убеждают нас, что если нынешний лидер вдруг покинет свой пост, то страна обвалится в хаос новых девяностых и снова придут олигархи. Мне, правда, кажется, что здесь они немного передергивают: во-первых, олигархи и так никуда не уходили и прекрасно себя чувствуют при этой власти, а во-вторых, почему бы не предположить, что на смену нынешней придет не олигархическая, а народная власть. Все в наших руках и мы добьемся этого, если приложим усилия! Или, предположим, сбудутся худшие прогнозы, и действительно установится прозападный, откровенно олигархический режим вроде ельцинского. Новый президент скажет: пора избавляться от наследия «проклятого прошлого», убрать путинские поправки и закрепить в конституции свободу ЛГБТ, отказ от социальной помощи «неудачникам» и т.д. и т.п. Сегодняшние сторонники нацлидера возмутятся: как можно менять раз и навсегда принятую конституцию? А футуристический президент-либерал заявит: об этом нужно было думать 1 июля 2020 года, когда вы сами создали такой прецедент!



В июне 2003 года не кто иной как сам Владимир Владимирович Путин совершенно правильно заметил: «Сам процесс внесения изменений в конституцию является дестабилизирующим фактором». В 2004-м он еще раз повторил эту верную мысль: «Мы должны бережно относиться к конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти». В том же 2004 году, на встрече со своими доверенными лицами Путин снова предостерег: «Как только начнем править конституцию – это уже путь к какой-то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать – потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать Основной закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые работали над этим законом, заложили». И, наконец, в 2005 году в интервью нидерландским СМИ он снова повторил: «Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять конституцию под себя самого, то от этого государства вскоре ничего не останется».



Поэтому у меня только одна просьба к тем, кто собирается на голосование: прислушайтесь к серьезному предостережению президента!

Источник: http://www.sovross.ru/articles/1986/49003