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Прививки: за или против. Ответ юриста.

08:30. 19 июня 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Прививки: за или против?
Ответ юриста и участников митинга “Иммунный ответ”.
Юлона Стоянова.

Видео записано на всероссийской акции “Иммунный ответ” по защите прав родителей и медицинских работников в вопросе иммунопрофилактики.
Активист Ольга Харитонова и другие участники митинга высказали своё видение, касающееся прививок.
Опытом ведения судебных процессов в области иммунопрофилактики поделился правовой защитник семей с детьми Руслан Трофимов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6IVEWZVv7LA

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