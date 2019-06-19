Прививки: за или против. Ответ юриста.
Прививки: за или против?
Ответ юриста и участников митинга “Иммунный ответ”.
Юлона Стоянова.
Видео записано на всероссийской акции “Иммунный ответ” по защите прав родителей и медицинских работников в вопросе иммунопрофилактики.
Активист Ольга Харитонова и другие участники митинга высказали своё видение, касающееся прививок.
Опытом ведения судебных процессов в области иммунопрофилактики поделился правовой защитник семей с детьми Руслан Трофимов.
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