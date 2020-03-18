Политическое дежавю или кто против поправок в Конституцию

Короткая память избирателя – главная надежда некоторых политиков.

Многие совсем забыли, что происходило в нашей стране практически ровно 9 лет назад.

При этом события того времени, не просто напоминают сегодняшние (с небольшой поправкой на время), но просто являются калькой сегодняшних.

Прежде чем погрузиться в события 2011 года, зададим себе просто вопрос: какой на сегодня главный политический вопрос в России?

Вопрос отношения, «за» или «против», к поправкам в Конституцию.

На самом деле, дело даже не в самих поправках. Согласитесь, что главный водораздел проходит вовсе не в конкретных формулировках.

Он выглядет иначе. Тот, кто поддерживает В.В. Путина, тот готов поддержать поправки (и проголосовать за них 22 апреля), старт которым дало президентское выступление 15 января 2020 года. Тот, кто против Путина, выступает против поправок и призывает голосовать на всенародном голосовании именно так.

Так вот, ДЕВЯТЬ ЛЕТ назад все было точно также. Не поменялось с тех пор вообще ничего.

Давайте вспоминать, ведь столько воды утекло с тех пор, что среднестатистический гражданин России не сразу вспомнит тогдашний расклад и ситуацию.

Март 2011 года.

Третий год президентства Д.А. Медведева. В.В.Путин возглавляет правительство, он премьер. В декабре 2011 года будут выборы в Госдуму, после чего будет Болотная площадь, раскачка ситуации, которая закончится громадным митингом на Поклонной горе 4 февраля 2012 года. Далее, в марте, выборы президента России, на которых победит Путин.

Но все ещё только будет, это ещё не случилось. И главная задача Вашингтона – чтобы и не случилось. Чтобы на новый президентский срок был избран кто угодно, но только не Путин. Пусть Медведев, но только не Путин.

Вспомним, международный фон – так называемая «арабская весна», о которой сегодня напрочь забыли все её восторженные певцы, только начинается. К примеру, в Ливии только в середине февраля 2011 года начинаются первые митинги. Но разговоры либералов, что «тиранов ждет смерть» ещё только стартовали – Каддафи зверски убьют 20 октября 2011 года. Попозже – убьют, в том числе, чтобы показывать, что будет с теми, кто не согласится прогнуться под американцев.

Но в марте 2011 года всего этого ещё нет. А желание Штатов сделать так, чтобы Путин даже не выдвигался – уже было и очень сильное. Как, впрочем, и сегодня. Тут тоже полная «стабильность». Путин мешал им 9 лет назад, мешает и сейчас, поэтому перспектива сохранения его во главе России для Вашингтона очень неприятна.

Но вернемся в март 2011 года. В этом нам помогут исключительно неполживые ресурсы. Во-первых, сайт КПРФ. Во-вторых, сайт «Голоса Америки». Именно эти ресурсы рассказывали о мероприятии, которое состоялось 10 марта 2011 года в Москве.

Тогда здесь с трехдневным визитом находился Джо Байден.

«В четверг 10 марта в рамках своего двухдневного визита в Москву вице-президент США Джо Байден встречается с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и лидерами оппозиции». Голос Америки

Да, да, тот самый Джо Байден, что сейчас борется за право стать главным конкурентом Трампа на американских выборах. Тот самый, что замарался во время своего кураторства новой украинской «постпереворотной» власти. Но в 2011 году до событий майдана было ещё три года и удайся то, ради чего Байден тогда приехал в Москву, американцы бы не стали свергать Януковича. Почему? А зачем бороться против России в Киеве, если победишь в Москве и сможешь подчинить своему влиянию Кремль?

Еще раз хочу уточнить: речь идет о марте 2011 года, когда никто официально не говорил, что идет на президентские выборы. Белую ленточку, символ Болотной, тоже ещё «не изобрели». Но вице-президент США встречается с теми, кто не хочет, чтобы Путин стал президентом.

Заголовок прекрасен и звучит, актуально, как никогда!

Джозеф Байден: Думал ли я, что буду поддерживать коммунистов Представители российской оппозиции вчера встретились с вице-президентом США Джозефом Байденом… Во встрече с вице-президентом США приняли участие депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Оксана Дмитриева («Справедливая Россия»), сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, член политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, сопредседатели Партии народной свободы Борис Немцов и Владимир Рыжков и один из лидеров движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Одной из главных тем беседы стали предстоящие выборы в Госдуму и, как рассказала «Ъ» госпожа Останина, «от них был перекинут мостик на президентские выборы»: «Как сказал Джо Байден, одно дело Путин — премьер, и другое дело — президент, отношение к Путину-президенту будет другим». Кроме того, отметила представитель КПРФ, вице-президент США, не проводя прямых параллелей, напомнил про то, что «авторитарные режимы в Африке терпят крах». Официальный сайт КПРФ

С того дня прошло девять лет. Что поменялось? Немногое. Жертвой убийства стал Б. Немцов, Г. Каспаров взял хорватское гражданство и политикой стал заниматься где-то за пределами нашего информационного пространства. Остальное тоже самое!

«Мостик на президентские выборы», «одно дело Путин — премьер, и другое дело — президент».

В 2011 году США очень хотели чтобы Путин более не был президентом. Против президентства Путина выступали в России КПРФ и леваки, либералы всех мастей.

В 2020 году против поправок в Конституцию, согласно одной части которой Путин сможет, если захочет, может быть, баллотироваться в 2024 году: КПРФ, леваки и либералы всех мастей.

Разница есть? Есть – она в том, что между 2011 и 2020-м были Крым, Донбасс и пенсионная реформа.

А цель у американцев одна и та же – доминирование на планете. Потому тот, кто не прогибается под них, их как руководитель и президент другой страны не устраивает. За прошедшие 9 лет любви со стороны Вашингтона к Путину явно «не добавилось».

Не изменились цели – не изменились и средства Штатов. Под громкие крики о «вмешательстве» и «российской угрозе», они жестко давят и бесцеремонно вмешиваются в дела самой России (и всех остальных стран).

Вот статья, которая рассказывает о другой встрече Байдена. В тот же самый день в Москве он встречался с Путиным. Официальные сообщения говорили о том, что на встрече обсуждали «отмену виз, вступление России в ВТО и вопросы противоракетной обороны». На самом деле вице-президент приезжал совсем за другим.

Байден пытался отговорить Путина от участия в выборах Вице-президент США Джозеф Байден на встрече с российской оппозицией рассказал о содержании закрытой части своей беседы с премьером Владимиром Путиным, утверждает Гарри Каспаров. По словам политика, Байден сказал Владимиру Путину о нецелесообразности выдвижения на третий срок, поскольку Россия от него «устала»… «Байден откровенно сообщил нам, что на встрече с Путиным сказал тому о нецелесообразности выдвижения на новый срок. Россия, по мнению американского вице-президента, устала от Путина, и эта усталость будет нарастать и неизбежно приведет к событиям, аналогичным тем, что происходят в арабском мире»,- написал Каспаров в своем блоге. NewsLand

Время идет, но ничего в политике не меняется. Цели противников России те же самые, круг тех, кто готов им подыгрывать всегда или ситуационно (даже пофамильно!) тот же.

Все это надо помнить, чтобы не дать себя запутать в перипетиях геополитических схваток. Чтобы видеть лес за деревьями, чтобы понимать, за что на самом деле идет борьба.

Как там сказал девять лет назад Джо Байден «Думал ли я, что буду поддерживать коммунистов»? Американцы готовы поддержать кого угодно, лишь бы сменить Путина. Будут поддерживать самую перспективную личность и силу — может несколько одновременно. «Новый «майдан» Запад будет готовить именно под патриотическими лозунгами» — написал ваш покорный слуга в статье 2014 года.

Какая разница, кто поможет добиться Вашингтону его цели, которую никак ему не достичь ещё года с 2004-2005 го? В 2011 году Штаты делали ставку на либералов – проиграли. Сегодня ставка будет на левые силы и левые лозунги, прежде всего на коммунистов – общественные настроения заметно полевели за прошедшие 9 лет.

Такова реальность.

А для того, у кого хорошая память – полное ощущение политического дежавю…

Источник: https://nstarikov.ru/politicheskoe-dezhavju-ili-kto-protiv-popravok-v-konstituciju-114053