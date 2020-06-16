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Как семью убитого Ефремовым сделали злодеями — мнение

09:00. 16 июня 2020 198 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Как семью убитого Ефремовым сделали злодеями — мнение | Русская весна

Мария Шукшина на своей странице в соцсети резко осудила родных погибшего по вине Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова. Приложив «покаянное» видео артиста, она ужаснулась тому, что «не принимается искреннее раскаяние».

Она прошлась и по своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной и дочери, которые охотно участвуют в ток-шоу с выворачиванием грязного белья на всю страну.

Ответила ей и прочим представителям богемы, которые в один голос призывают «не травить великого артиста», журналистка Марина Ахмедова. Нашему читателю она известна своей работой на Донбассе.

«Прошла неделя, и легким движением руки семья погибшего Сергея Захарова превратилась в главных злодеев.

Мало того, что их простой мужик посмел ехать на пути гения в своей консервной банке, так еще и в ток-шоу пошли торговать своим горем. У меня сразу появилось желание извиниться — „Простите меня, богемные люди, что я хожу по дороге без непробиваемого скафандра“.

Следом должны извиниться все велосипедисты и несносные самокатчики, которые могут попасть под колеса пьяницы и наркомана. А сами виноваты — ехали на консервной банке.

Особенно смешны крики про ток-шоу. Хочется расплакаться. От смеха. Хочется даже усомниться в интеллектуальных способностях той „богемы“, которая об этом сообщает. А кто приучил страну бегать по ток-шоу чуть что, и там трясти своим грязным и часто дурно пахнущим даже через экран бельем? Не вы ли были и есть их завсегдатаи? Не вы ли годами навязывали нам через ток-шоу свою личную жизнь, не в силах оставаться просто артистами на сцене или в кино? Нет, мы же должны были знать про вас всё. Всё — с большой буквы. А теперь давайте спросим с простой семьи — чего это они с нас пример взяли?! Не-не, можно только нам, им туда ходить — нельзя.

А в том, что подсадили всю страну на иглу этих омерзительных ток-шоу, а в том, что сами брали и берут сногсшибательные гонорары за повяление там, представители богемы как-то умалчивают. А чего так — от лицемерия не подавитесь?

Меня уже трясет от хохота, когда я вижу очередной призыв к милосердию, осуждение травли и прочее тра-ля-ля. Это похоже на парад лицемеров в белых одеждах. „Ой, посмотрите, а у меня воротничок еще беленький“. „А у меня! А у меня! А у меня — сумочка и рукавчик“. Тьфу!

Не надо навязывать обществу мысль о том, что в нем есть сословия, а в сословии есть привилегии. Сейчас нас пытаются убедить в том, что некоторые „сословия“ имеют право почудить, а потом извиниться на камеру написанным и выученным текстом. Но это еще не все. Еще только это „сословие“ имеет право на милосердие и способность его испытывать. А остальные все — злые и неотесанные. Как семья Сергея Захарова. Или как я.

Но только вот такое отношение к людям обычно очень нехорошо заканчивается».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592287022

Метки: Новости

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