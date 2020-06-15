Главная » Аналитика, Война миров, Вооруженные силы, Новые технологии, Политика

Сергей Шойгу попросил принять закон, позволяющий разобраться с «пятой колонной» в России

11:59. 15 июня 2020 236 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

 

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Сергей Шойгу попросил принять закон, позволяющий разобраться с «пятой колонной» в России

Несмотря на рост активности НАТО, ВС РФ успешно противодействуют военной и информационной угрозе с Запада, однако всё ещё существует проблема «пятой колонны», которую должна решать не армия, а Госдума.

Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает, наращиваются наземные и морские группировки блока, расширяется состав стран-членов НАТО. Развёртывается глобальная система ПРО в США.

В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в послании Федеральному собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания.

На опытном боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал», проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного впуска тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», – отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что не менее ожесточённая борьба и гонка вооружений происходит и в информационной сфере.

«Информационное пространство стало сегодня ещё одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру ВС было совершено более 25 тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодное количество увеличивается в среднем на 12%.

Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось бы, чтобы внутри страны помощников у них было чуть меньше.

Министерством обороны создана надёжная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления ВС. Все атаки нейтрализуются», – добавил Шойгу.

Также он возмутился тем фактом, что в Россия есть множество коллаборантов, активно распространяющих фейки о российской армии, а также активно шпионящих за военными объектами.

«Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада обвиняют Россию к резонансным инцидентам, таким, как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки и так далее.

В нашей стране их подхватывает прозападный информационный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов, и выкладывают в Интернет.

Можно представить, к какой ответственности их бы привлеки в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», – призвал министр.

 

 

 

Источник: https://cont.ws/@Sergey-ovk/1622033

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 30 марта 2015
... свою позицию и принять кадровое решение соответствующего ...сказал Магомедов. Он попросил присутствующих региональных руководителей ...Фуэнтеса, объяснившего, что закон, позволяющий властям требовать от ...министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «В настоящее ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 мая 2016
... по антитеррористическим законам Президент Турции...поддержкой властей Турции, позволяющих свободное перемещение боевиков... мы уже попросили у сирийской стороны...Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая недавно ...поручил российским саперам принять участие в ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2016
...приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Сергей...Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу...подвески, позволяющей перевозить... Вашингтон попросил https...местного антитеррористического закона, каждого,...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... генерал-полковник Сергей Шишин (начальник...– "вора в законе" Мирсеймура Абдуллаева и... еще не приняла окончательного решения. ... успешная спецоперация, позволяющая изменить международные отношения.... С. Шойгу не хотят...досудебное соглашение, попросив время «на...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 19123 1829
    Русофил 15 июня 2020 в 12:12

    Прям анекдот про Штирлица ))
    ——-
    Секретное совещание у Шойгу. Вдруг забегает Штирлиц, вскрывает сейф отмычкой, раскладывает на столе секретные документы, быстренько фотографирует и убегает. Все в шоке.
    Шойгу : “Что это было? ”
    Миллер (Газпром) : ” Да это американский разведчик Штирлиц, мы его не трогаем – все равно отмажется. “

    Ответить
       
  • 516 412
    Valeriy Bondarik 15 июня 2020 в 12:19

    ,,,Приветствую Вас,,,

    Наверное Законы СМИ.в России,работают…ПРОТИВ россии???
    Но если ЭТО ТАК,то – поМЕНЯЙТЕ эти,Т.Н.”законы”=ВРЕДители!
    * За разное Можно Критиковать Шойгу,но В Данном слуае – Он Прав!
    - – - –
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = ==
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 15-06-2020.

    Ответить
       
  • 545 493
    Vladimir Nikolayevich 15 июня 2020 в 12:44

    ХВАТИТ ЛИБЕРАЛЬНИЧЕТЬ.

    ЛЮБАЯ НЕ САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ И СЕКРЕТАХ – ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЕ.

    И РАССТРЕЛ.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)