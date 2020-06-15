Сергей Шойгу попросил принять закон, позволяющий разобраться с «пятой колонной» в России
Несмотря на рост активности НАТО, ВС РФ успешно противодействуют военной и информационной угрозе с Запада, однако всё ещё существует проблема «пятой колонны», которую должна решать не армия, а Госдума.
Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает, наращиваются наземные и морские группировки блока, расширяется состав стран-членов НАТО. Развёртывается глобальная система ПРО в США.
В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в послании Федеральному собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания.
На опытном боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал», проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет». Завершена модернизация промышленного производства для серийного впуска тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», – отметил он.
Министр обороны подчеркнул, что не менее ожесточённая борьба и гонка вооружений происходит и в информационной сфере.
«Информационное пространство стало сегодня ещё одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру ВС было совершено более 25 тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодное количество увеличивается в среднем на 12%.
Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось бы, чтобы внутри страны помощников у них было чуть меньше.
Министерством обороны создана надёжная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления ВС. Все атаки нейтрализуются», – добавил Шойгу.
Также он возмутился тем фактом, что в Россия есть множество коллаборантов, активно распространяющих фейки о российской армии, а также активно шпионящих за военными объектами.
«Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада обвиняют Россию к резонансным инцидентам, таким, как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки и так далее.
В нашей стране их подхватывает прозападный информационный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов, и выкладывают в Интернет.
Можно представить, к какой ответственности их бы привлеки в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», – призвал министр.
Источник: https://cont.ws/@Sergey-ovk/1622033
Прям анекдот про Штирлица ))
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Секретное совещание у Шойгу. Вдруг забегает Штирлиц, вскрывает сейф отмычкой, раскладывает на столе секретные документы, быстренько фотографирует и убегает. Все в шоке.
Шойгу : “Что это было? ”
Миллер (Газпром) : ” Да это американский разведчик Штирлиц, мы его не трогаем – все равно отмажется. “
,,,Приветствую Вас,,,
Наверное Законы СМИ.в России,работают…ПРОТИВ россии???
Но если ЭТО ТАК,то – поМЕНЯЙТЕ эти,Т.Н.”законы”=ВРЕДители!
* За разное Можно Критиковать Шойгу,но В Данном слуае – Он Прав!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 15-06-2020.
ХВАТИТ ЛИБЕРАЛЬНИЧЕТЬ.
ЛЮБАЯ НЕ САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ И СЕКРЕТАХ – ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЕ.
И РАССТРЕЛ.