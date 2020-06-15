Капер Алабама, ЕФИР и наличные, вакцины от материнства
В новом выпуске видеоблога обсуждали как последние новости, так и важные исторические темы. Речь зашла о вмешательстве Великобритании в дела США во времена Гражданской войны. Ряд интересных вопросов касались подписания президентом закона о Едином Федеральном Информационном Регистре (ЕФИР) и законодательного сокращения оборота наличных в некоторых европейских странах. Наконец, был озвучен крайне важный вопрос медико-биологического суверенитета — почему в 2020 году Минздрав продолжает на миллиарды рублей ежегодно закупать вакцины американской ТНК Pfzier, в то время как не первый десяток лет ВОЗ при поддержке Билла Гейтса в рамках программы «контроля за рождаемостью» проводит вакцинацию «стран третьего мира» со вполне печальными последствиями.
Хронометраж:
00:00 — почему Великобритания готова раздать жителям Гонконга паспорта
03:05 — как преодолеть кризис на Донбассе и на Украине
06:01 — о пенсионной реформе
07:26 — про капер Алабама и вмешательство Англии в Гражданскую войну в США
12:23 — почему президент Путин подписал закон о Едином Федеральном Информационном Регистре?
14:06 — об ограничениях на снятие наличных в Италии
16:35 — почему Минздрав годами закупает на десятки миллиардов рублей американские вакцины?
21:00 — итоги конкурса
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Кому и зачем нужен хаос в США
- Ефремов, Платошкин, Навальный — закон один для всех
- Путин и Эрдоган: Ливия – Сирия — Иран
- «Американской весны» не будет
- Политикам на заметку — как мешают конкурентам
- Утечки персональных данных или чем опасен ЕФИР
- Кто финансирует ВОЗ, Минздрав и биологический суверенитет
- Геополитика углеводородов – Северный Поток-2, Белоруссия, Китай
- Зарплаты руководства ЦБ, США против Китая, проблемы саудитов
- Ленд-лиз – сколько СССР заплатил за него
Источник: https://nstarikov.ru/kaper-alabama-efir-i-nalichnye-vakciny-ot-materinstva-116223