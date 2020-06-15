Капер Алабама, ЕФИР и наличные, вакцины от материнства

В новом выпуске видеоблога обсуждали как последние новости, так и важные исторические темы. Речь зашла о вмешательстве Великобритании в дела США во времена Гражданской войны. Ряд интересных вопросов касались подписания президентом закона о Едином Федеральном Информационном Регистре (ЕФИР) и законодательного сокращения оборота наличных в некоторых европейских странах. Наконец, был озвучен крайне важный вопрос медико-биологического суверенитета — почему в 2020 году Минздрав продолжает на миллиарды рублей ежегодно закупать вакцины американской ТНК Pfzier, в то время как не первый десяток лет ВОЗ при поддержке Билла Гейтса в рамках программы «контроля за рождаемостью» проводит вакцинацию «стран третьего мира» со вполне печальными последствиями.

Хронометраж:

00:00 — почему Великобритания готова раздать жителям Гонконга паспорта

03:05 — как преодолеть кризис на Донбассе и на Украине

06:01 — о пенсионной реформе

07:26 — про капер Алабама и вмешательство Англии в Гражданскую войну в США

12:23 — почему президент Путин подписал закон о Едином Федеральном Информационном Регистре?

14:06 — об ограничениях на снятие наличных в Италии

16:35 — почему Минздрав годами закупает на десятки миллиардов рублей американские вакцины?

21:00 — итоги конкурса

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Источник: https://nstarikov.ru/kaper-alabama-efir-i-nalichnye-vakciny-ot-materinstva-116223