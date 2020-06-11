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Снос памятника Колумбу в Сент-Поле

10:22. 11 июня 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Колумбопад продолжается.
В Сент-Поле (столица штата Миннесота) протестующие снесли памятник Колумбу у местного Капитолия. Полиция сносу не препятствовала, обеспечив лишь вывоз упавшей статуи.
































PS. Плюс отрезанная голова Колумба в Бостоне.



Памятник без головы пока что стоит

PS. Спикер Палаты Представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси (разумеется от Дем.партии) призвала убрать из Конгресса США все статуи героев Конфедерации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5937734.html

Метки: вандализм, Видео, колумб, миннесота, США, фотографии

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