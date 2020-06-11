Снос памятника Колумбу в Сент-Поле
10:22. 11 июня 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Колумбопад продолжается.
В Сент-Поле (столица штата Миннесота) протестующие снесли памятник Колумбу у местного Капитолия. Полиция сносу не препятствовала, обеспечив лишь вывоз упавшей статуи.
PS. Плюс отрезанная голова Колумба в Бостоне.
Памятник без головы пока что стоит
PS. Спикер Палаты Представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси (разумеется от Дем.партии) призвала убрать из Конгресса США все статуи героев Конфедерации.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5937734.html