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«Пацан сказал, пацан сделал!» После указа Трампа против вандалов сносы памятников прекратились

08:39. 30 июня 2020 166 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Трамп берет инициативу в свои руки: после его указа 26 июня о применении наказаний вплоть до 10 лет тюремного заключения за снос памятников Минюст США тут же предъявил обвинения в разрушении федеральной собственности четырём участникам антирасистской акции протеста в Вашингтоне у Белого дома.

По данным следователей, во время митинга 22 июня обвиняемые пытались сбросить памятник бывшему президенту и одному из основателей Демократической партии Эндрю Джексону. Вот уж воистину демократы толком не знают даже своей истории: их сторонники чуть было не скинули видного демократа с коня. Каждому из вандалов грозит до 10 лет тюрьмы. Один обвиняемый уже задержан.

«Офис прокурора Соединённых Штатов по округу Колумбия не позволит уничтожать национальные памятники», — говорится в сообщении на сайте министерства юстиции. Ведомство предупредило, что больше не будет терпеть агрессивное и преступное поведение радикальных активистов.

В поиске вандалов принял участие лично президент США. Он в твиттере опубликовал сообщения полиции с призывом помочь установить личности демонстрантов, вероятно, участвовавших в попытке демонтажа статуи у Белого дома. Трамп также отметил, что после назначения 10-летнего тюремного наказания тем, кто разрушает памятники, и арестов вандализм полностью прекратился.

Массовые протестные акции под лозунгом «Жизни чёрных имеют значение!» пошли на убыль. Майдан а-ля Киев в городе Сиэтле распущен. Его участники разбежались, так как окончилось финансирование. Да и местные жители отнеслись к этой «Автономной зоне» враждебно. В захваченный полицейский участок возвращаются копы. Похоже, что демократы поняли: они перегибают палку. Меняются настроения и у электората после вакханалии насилия, особенно в городах и штатах, где мэры и губернаторы демократы. Украинская «майданная зараза» потихоньку выветривается. Да и Трамп все твёрже берет управление в свои руки.

Заглохла и провокация с обвинениями России в том, что она платит талибам в Афганистане за убийство американских солдат. Трамп в твиттере написал, что эта информация сомнительная, и ему её не докладывали по той причине, что нет чётких доказательств. Демократы попытались поднять волну с обвинениями Трампа в том, что наших бьют, а он отмалчивается.

Но кретинизм головного мозга, как писал президент Макрон, пока в США не спад не пойдёт. Можно с уверенностью ожидать новых фальшивок и пиар-ходов демократов.

Иннокентий Вишневский

Источник: http://voicesevas.ru/news/52719-pacan-skazal-pacan-sdelal-posle-ukaza-trampa-protiv-vandalov-snosy-pamyatnikov-prekratilis.html

Метки: новости / аналитика

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