Война в памятниками. 06.07.2020

Продолжение войны с памятниками.Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Норвиче. Пока что только разрисовали.Еще один Леопольд II перед удалением.Все что осталось от памятника Фредерику Дугласу в Рочестере, который был активным борцом с рабством в середине XIX века.Сам памятник обнаружили в овраге неподалеку, с отломанными пальцами и поврежденным лицом.Христофор Колумб в Окленде. Протестующие обещают снести его до конца месяца.Замена памятника Колумбу в Детройте.Расистская рыба в Копенгагене.Сожженный памятник колонистам в Орегоне.Памятник медсестре Люси Хиггс в Олбани, которая в 1862 году бежала от рабовладельцев и вступила в армию Севера.Замена лося/оленя в Портленде.Еще один обезглавленный Колумб.Ополченец охраняет памятник в Вирджинии.Памятник натуралисту Карлу Линнею в Стокгольме и его защитники.Колонизатор Болдуин в Филадельфии.В Майями краской облили статую Симона Боливара.Драка активистов BLM с защитниками памятника в Сент-Луисе.Исторические предпосылки. Снос памятника британскому королю в 1776 году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6002502.html