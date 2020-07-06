Война в памятниками. 06.07.2020
17:25. 6 июля 2020 48 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Продолжение войны с памятниками.
Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Норвиче. Пока что только разрисовали.
Еще один Леопольд II перед удалением.
Все что осталось от памятника Фредерику Дугласу в Рочестере, который был активным борцом с рабством в середине XIX века.
Сам памятник обнаружили в овраге неподалеку, с отломанными пальцами и поврежденным лицом.
Христофор Колумб в Окленде. Протестующие обещают снести его до конца месяца.
Замена памятника Колумбу в Детройте.
Расистская рыба в Копенгагене.
Сожженный памятник колонистам в Орегоне.
Памятник медсестре Люси Хиггс в Олбани, которая в 1862 году бежала от рабовладельцев и вступила в армию Севера.
Замена лося/оленя в Портленде.
Еще один обезглавленный Колумб.
Ополченец охраняет памятник в Вирджинии.
Памятник натуралисту Карлу Линнею в Стокгольме и его защитники.
Колонизатор Болдуин в Филадельфии.
В Майями краской облили статую Симона Боливара.
Драка активистов BLM с защитниками памятника в Сент-Луисе.
Исторические предпосылки. Снос памятника британскому королю в 1776 году.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6002502.html
Порой народ опасен,
Порой-не ладит с головой.
Я не говорю, что он ужасен,
А просто нам жить, в нём с тобой.
Так просто, я рублю сомнения,
Довольно просто, привожу-довод свой.
К власти-у многих хотение,
Но они не жаждут-быть на передовой!
Так просто-родится бунту,
Легко нам основать мятеж -бой.
Запад, готов предоставить-хунту,-
Где нас поведут, под конвой!
Пусть часто-разум лишён доверия,
Пусть часто-у нас на пустом месте, спор.
Важно Веру-сохранить, уйдя от поверья,
Жизнь по заветам,-это есть собор.(написал сегодня)