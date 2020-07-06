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Война в памятниками. 06.07.2020

17:25. 6 июля 2020 48 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Продолжение войны с памятниками.


Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Норвиче. Пока что только разрисовали.


Еще один Леопольд II перед удалением.


Все что осталось от памятника Фредерику Дугласу в Рочестере, который был активным борцом с рабством в середине XIX века.
Сам памятник обнаружили в овраге неподалеку, с отломанными пальцами и поврежденным лицом.


Христофор Колумб в Окленде. Протестующие обещают снести его до конца месяца.


Замена памятника Колумбу в Детройте.


Расистская рыба в Копенгагене.


Сожженный памятник колонистам в Орегоне.


Памятник медсестре Люси Хиггс в Олбани, которая в 1862 году бежала от рабовладельцев и вступила в армию Севера.


Замена лося/оленя в Портленде.


Еще один обезглавленный Колумб.


Ополченец охраняет памятник в Вирджинии.


Памятник натуралисту Карлу Линнею в Стокгольме и его защитники.


Колонизатор Болдуин в Филадельфии.


В Майями краской облили статую Симона Боливара.


Драка активистов BLM с защитниками памятника в Сент-Луисе.


Исторические предпосылки. Снос памятника британскому королю в 1776 году.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6002502.html

Метки: вандализм, Европа, памятники, рабство, расизм, США, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4350 2672
    Михан 6 июля 2020 в 18:55

    Порой народ опасен,
    Порой-не ладит с головой.
    Я не говорю, что он ужасен,
    А просто нам жить, в нём с тобой.

    Так просто, я рублю сомнения,
    Довольно просто, привожу-довод свой.
    К власти-у многих хотение,
    Но они не жаждут-быть на передовой!

    Так просто-родится бунту,
    Легко нам основать мятеж -бой.
    Запад, готов предоставить-хунту,-
    Где нас поведут, под конвой!

    Пусть часто-разум лишён доверия,
    Пусть часто-у нас на пустом месте, спор.
    Важно Веру-сохранить, уйдя от поверья,
    Жизнь по заветам,-это есть собор.(написал сегодня)

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