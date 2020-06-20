Главная » Невероятное в мире, Политика

Война с памятниками. 20.06.2020

17:00. 20 июня 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Памятник Сервантесу в Сан-Франциско. Иронично, но Сервантес несколько лет провел в рабстве на алжирской галере.



В том же парке, что и Сервантес.
Монах-францисканец Джанниперо Серра, религиозный "отец" Калифорнии. Крестил местное население.




Полиция пыталась помешать сносу памятников в этом парке, но толпа под скандирование "Следующий!" шла валить следующий памятник.


Там же. Памятник Фрэнсису Скотту Ки. Известен тем, что приложил свою руку к написанию государственного гимна США.


Убивать белых!


Памятник Улиссу Гранту.




Линчевание памятника солдату Конфедерации в Райли.




Полиция охраняет спрятаный памятник Колумбу в Чикаго.


Вывоз памятника Колумбу в Хьюстоне.


Памятник маршалу Юберу Ляутею. "Прославился" колониальными войнами в Северной Африке.




Снос памятника генералу Пайку. Вашингтон, округ Колумбия.






















Полиция охраняет Черчилля от протестующих в Лондоне.


Бригам Янг в Солт-Лейк-Сити.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5963116.html

Метки: вандализм, колумб, конфедерация, памятники, США, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Белая Русь: неизвестная война
... факты, подтверждающие подобный поворот. Например, «война памятников» — так назвали это явление сами... должен сомневаться.Против памятника Ольгерду и ветераны Великой Отечественной войны. Не для...
Как остановить войну на Донбассе
... Удивительное впечатление производит памятник героям Великой Отечественной войны — он был весь...иссечен осколками. Осколками этой новой войны. Памятник подлатали, подкрасили. И теперь ...не скрыла новых «ран» памятника… Однако настоящими героями являются жители...
Война миров-2. Двойственность. Глава 11. Пуп Земли
... одним из самых известных древних  памятников Уэльса. Сейчас,  усилиями археологов, раскопавших... время на несколько десятилетий. После войны американцы в рамках операции «Скрепка... «Колокол» вместе с Каммлером после войны просто полностью стираются из истории...
Война миров2: Двойственность-15. Правда всегда одна
...увольнение с поста главного инспектора памятников Верхнего Египта. Падение было...занимаясь «геодезией». Приближалась Первая мировая война, которая и прервала раскопки – ...непосредственных стычках с противником, партизанской войне – ему были противопоказаны по ...
Война миров - 4. Расы.
... рептилии и выставленная аккурат напротив памятнику императору Александру III, - это типа... тем, кто поставил когда-то памятник русскому царю. Ну и над... прослеживается идея победы, "сим победиши", памятник сей однозначно означает победу обще...
В Широкино «азовцы» погибли, врезавшись в памятник героям ВОВ
...монумент памяти героев Великой Отечественной войны. Памятник выдержал удар и не ...командиров батальона «Азов» врезался в памятник героям ВОВ. Ополченцы считают, ...шутку. Командирский джип был остановлен… памятником русскому солдату — освободителю Широкино. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)