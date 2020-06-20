Война с памятниками. 20.06.2020

Памятник Сервантесу в Сан-Франциско. Иронично, но Сервантес несколько лет провел в рабстве на алжирской галере.В том же парке, что и Сервантес.Монах-францисканец Джанниперо Серра, религиозный "отец" Калифорнии. Крестил местное население.Полиция пыталась помешать сносу памятников в этом парке, но толпа под скандирование "Следующий!" шла валить следующий памятник.Там же. Памятник Фрэнсису Скотту Ки. Известен тем, что приложил свою руку к написанию государственного гимна США.Убивать белых!Памятник Улиссу Гранту.Линчевание памятника солдату Конфедерации в Райли.Полиция охраняет спрятаный памятник Колумбу в Чикаго.Вывоз памятника Колумбу в Хьюстоне.Памятник маршалу Юберу Ляутею. "Прославился" колониальными войнами в Северной Африке.Снос памятника генералу Пайку. Вашингтон, округ Колумбия.Полиция охраняет Черчилля от протестующих в Лондоне.Бригам Янг в Солт-Лейк-Сити.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5963116.html