Война с памятниками. 11.06.2020
16:43. 11 июня 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Лондоне по требованию общественности организовано снесли памятник владельцу Вест-Индийской Компании и работорговцу Роберту Миллигану.
На момент своей смерти в 1809-м году, Миллиган владел 2 сахарными плантациями и 526 рабами на Ямайке.
Статуя была поставлена в 1895-м году в знак "гениальности и настойчивости Роберта Миллигана и в память о его достижениях".
В Британии сейчас зарегистрировано более 15 петиций направленных на снос памятников деятелям связанным с работорговлей.
PS. До кучи.
В Пуле завтра будет демонтирован памятник участнику англо-бурской войны и основателю всемирного скаутского движения Роберту Баден-Паэуллу, который был поклонником расизма и Адольфа Гитлера.
Лейбористская партия заявляет, что будет рассматривать вопрос удаления и других спорных памятников на общественной территории.
Обсуждается вопрос демонтажа памятника маршалу авиации Харрису за военные преступления в годы второй мировой войны (прежде всего за убийства гражданского населения в результате неизбирательных бомбардировок городов Германии).
Ну а там и до королевы Виктории в Лидсе недалеко. Пока что отделалась пятнами краски.
Поветрие уже докатилось до Албании.
Либеральные группы требуют сноса целого ряда памятников, начиная с национального героя Скандербега и заканчивая памятники деятелям советского периода.
Ну и возвращаясь к США.
В Ричмонде с помощью мусоровоза снесли памятник "Погибшему полицейскому".
Памятник был установлен в честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ранее статуя неоднократно подвергалась актам вандализма.
Памятник погибшим солдатам Конфедерации в Бентонсвилле (Арканзас) решением местного совета будет перенесен в частный парк.
Подбираются и к Арнольду в Коламбусе.
В Бостоне демонтировали еще один памятник Христофору Колумбу, которому ранее неизвестные отрезали голову.
Во Флориде памятник Колумбу пока стоит, его облили красной краской и грозятся прийти и закончить начатое.
1. Республиканская партия США заблокировала инициативу демократов по удалению памятников деятелям Конфедерации из Сената США.
2. Суд в Ричмонде на 10 дней заблокировал снос самого известного памятника генералу Ли.
3. Трамп заявил, что даже не будет рассматривать вопрос переименования американских военных баз названных в честь генералов Конфедерации. По его мнению у них чудесные названия.
4. Ряд местных советов в городах с демократическими мэрами начинают поднимать вопросы о переименовании улиц и прочей топографии, после того как закончат с памятниками.
В целом, по сравнению с тем, что происходит сейчас, снос памятников в 2017-м году выглядит простой разминкой.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5939409.html