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Война с памятниками. 11.06.2020

16:43. 11 июня 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


В Лондоне по требованию общественности организовано снесли памятник владельцу Вест-Индийской Компании и работорговцу Роберту Миллигану.
На момент своей смерти в 1809-м году, Миллиган владел 2 сахарными плантациями и 526 рабами на Ямайке.
Статуя была поставлена в 1895-м году в знак "гениальности и настойчивости Роберта Миллигана и в память о его достижениях".



















В Британии сейчас зарегистрировано более 15 петиций направленных на снос памятников деятелям связанным с работорговлей.

PS. До кучи.

В Пуле завтра будет демонтирован памятник участнику англо-бурской войны и основателю всемирного скаутского движения Роберту Баден-Паэуллу, который был поклонником расизма и Адольфа Гитлера.





Лейбористская партия заявляет, что будет рассматривать вопрос удаления и других спорных памятников на общественной территории.
Обсуждается вопрос демонтажа памятника маршалу авиации Харрису за военные преступления в годы второй мировой войны (прежде всего за убийства гражданского населения в результате неизбирательных бомбардировок городов Германии).



Ну а там и до королевы Виктории в Лидсе недалеко. Пока что отделалась пятнами краски.





Поветрие уже докатилось до Албании.
Либеральные группы требуют сноса целого ряда памятников, начиная с национального героя Скандербега и заканчивая памятники деятелям советского периода.







Ну и возвращаясь к США.

В Ричмонде с помощью мусоровоза снесли памятник "Погибшему полицейскому".
Памятник был установлен в честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ранее статуя неоднократно подвергалась актам вандализма.







Памятник погибшим солдатам Конфедерации в Бентонсвилле (Арканзас) решением местного совета будет перенесен в частный парк.



Подбираются и к Арнольду в Коламбусе.





В Бостоне демонтировали еще один памятник Христофору Колумбу, которому ранее неизвестные отрезали голову.













Во Флориде памятник Колумбу пока стоит, его облили красной краской и грозятся прийти и закончить начатое.



1. Республиканская партия США заблокировала инициативу демократов по удалению памятников деятелям Конфедерации из Сената США.
2. Суд в Ричмонде на 10 дней заблокировал снос самого известного памятника генералу Ли.
3. Трамп заявил, что даже не будет рассматривать вопрос переименования американских военных баз названных в честь генералов Конфедерации. По его мнению у них чудесные названия.
4. Ряд местных советов в городах с демократическими мэрами начинают поднимать вопросы о переименовании улиц и прочей топографии, после того как закончат с памятниками.

В целом, по сравнению с тем, что происходит сейчас, снос памятников в 2017-м году выглядит простой разминкой.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5939409.html

Метки: xix век, Британия, британская империя, Видео, история, лондон, миллиган, памятники, работорговля, рабство, фотографии

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