О дивный новый мир

Те, кто реально, а не номинально управляют миром, видимо, решили: народ одурманен до такого состояния, что можно запустить еще один проект, направленный на уничтожение народа. Речь идет об инициативе власти по созданию в Российской Федерации единой национальной базы генетической информации.

14 мая президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации. В то время, когда народ ждал о главы государства решительных мер по борьбе с кризисом, растущей безработицей и прогрессирующей на глазах нищетой народа, президент вдруг начал говорить о генетике, которая, казалось бы, более уместна в качестве темы научной конференции.

Однако это не была теоретическая конференция, ибо совещание завершилось раздачей поручений президента чиновникам правительства. Редко глава государства давал такие директивные поручения. Во-первых, эти поручения очень конкретные и их много. Во-вторых, они сопровождаются указаниями о выделении под каждое поручение бюджетных средств, а также о предоставлении налоговых льгот для тех компаний, которые будут участвовать в исполнении поручений.

И это, заметим, на фоне стремительно сокращающихся бюджетных ассигнований на отечественную науку. В прошлом году федеральный бюджет выделил на научные разработки 422 млрд. рублей — вчетверо меньше, чем на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,64 трлн. рублей). Расходы на науку у нас едва превышают 1% ВВП.

Для сравнения: аналогичный показатель в Южной Корее в 2019 году составили 4,24% ВВП. А вот данные по другим странам (% ВВП): Швеция — 3,37; Тайвань — 3,16; США — 2,74; Китай — 2,12; Бразилия — 1,28.

На совещании 14 мая говорилось о том, что Россия отстает от ряда других стран по исследованиям в области генетики и нам необходимо наверстывать это отставание. Но отставание будет наверстываться не за счет общего увеличения бюджетных ассигнований на науку (они уже утверждены), а за счет сокращения других научных программ и проектов. Иначе говоря, на совещании были скорректированы приоритеты научного развития в пользу генетики. Может быть, они помогут решать обостряющиеся социально-экономические проблемы страны? Снизить безработицу, ускорить темпы экономического развития, остановить расползание нищеты по стране? — Ничего подобного.

В рамках поручений от 14 мая правительству предписано «обеспечить создание в РФ отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий», а также рассмотреть вопрос о налоговых льготах для компаний, которые финансирует такие исследования. В числе таких компаний — «Роснефть», с которой правительство РФ готовится подписать соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. Главе «Роснефти» Игорю Сечину поручено создать и возглавить Центр комплексных генетических исследований и генетического редактирования.

Как уже сообщили в «Роснефти», на научную деятельность этого центра ежегодно будет выделяться около 200 млн долл., а всего на реализацию проекта (пока еще не анонсированного) потребуется около 1 миллиарда долларов. Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» поручено создание и обеспечение функционирования информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации». В тексте списка поручений используется термин «технологии геномного редактирования». Также: «генетическое редактирование».

На самом деле в мае был старт легализации и активному развитию в России того, что еще совсем недавно называлось словом «евгеника». Молодым это слово мало о чем говорит, а у представителей среднего и старшего поколений оно ассоциируется с Третьим рейхом, где в секретных лабораториях занимались исследованиями в области евгеники. Евгенику можно определить как прикладную генетику, направленную на «редактирование» генетики человека в целях борьбы с «вырождением» «человеческой породы» и создания расы сверхчеловека. На конференции в Потсдаме в 1945 году евгенические опыты Третьего рейха были признаны преступлением нацизма против человечества.

Должен сказать, что евгенические идеи существовали испокон веков в виде расистских и крайне националистических (нацистских) идеологий, согласно которым человечество делится на «хорошие» расы (этносы, нации, племена) и «плохие». Они служили идеологическим обоснованием для уничтожения людей, принадлежавших к высшей расе, всех недочеловеков. Возьму только небольшой фрагмент этой бескрайней темы — события 19 века в Англии. Ведь, по сути, евгеника пошла именно оттуда. Знаковой фигурой в истории евгеники является Чарльз Дарвин. Этот «ученый» был раскручен, а его «теория» нанесла сильнейший удар по христианской Европе. Интересующихся историей появления дарвинизма отошлю к моей книге: Катасонов В. Лжепророки последних времен. Дарвинизм и наука как религия. — М.: Кислород, 2017.

Отмечу лишь то, что дарвинизм и евгеника тесно между собой связаны. Дедушка «великого» Дарвина — Эразм Дарвин, живший в 18 веке, был очень видный масон, который написал книгу «Зоономия». В ней он уже заложил многие идеи той «науки» (на самом деле — идеологии), которая сегодня называется «дарвинизм». Краеугольными «камнями» этого «научного учения» стали следующие идеи:

1) весь живой мир эволюционирует на основе «закона естественного отбора»;

2) человек — также продукт «естественной эволюции» (непосредственным предшественником его была обезьяна);

3) человек все еще остается несовершенным существом, а ждать миллионы и миллион лет последующей эволюции, которая уничтожит нынешние недостатки и «дефекты» homo sapiens неразумно;

4) человеку не надо ждать милостей от эволюции; он должен включиться в процесс «доделки» человека; инструментом такой «доделки» и «корректировки» должна стать наука; главной целью науки должно создание сверхчеловека.

Внук Чарли не был столь талантлив как его дед Эразм, но он, тем не менее, оказался способным перехватить эстафетную палочку своего предка. Формально датой рождения дарвинизма следует считать 24 ноября 1859 года, когда из типографии в Лондоне вышла книга с весьма длинным названием: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

Замечу, что ни одно издание книги в России не выходило с полным названием. Есть два стандартных варианта: «Происхождение видов» или «О происхождении видов». А полное название звучит так: «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Откровенная заявка на то, что книга относится к разряду евгеники. Еще при жизни Чарльза Дарвина его (вернее его деда) идеи о необходимости селекции человечества по признаку расы (крови) были подхвачены и углублены многими «учеными», которые были заряжены духом мальтузианства и расизма.

Кстати, сам термин «евгеника» появился еще при жизни Чарльза Дарвина, и придумал его Френсис Гальтон — двоюродный брат основателя дарвинизма. Гальтон был уверен, что высшей расой являются англосаксы и намеревался сделать евгенику «частью национального сознания, наподобие новой религии».

Ярым, можно сказать фанатичным пропагандистом дарвинизма, особенно в той его части, которая относится к евгенике, был английский биолог и зоолог, президент Лондонского королевского общества Томас Гексли. Он даже получил прозвище «Бульдог Дарвина». Тогда еще генетики как науки не было, но идеи ее уже носились в воздухе. Августинский монах Грегор Мендель, которого считают отцом-основателем генетики, обнародовал свои идеи на этот счет уже после «Происхождения видов» Чарльза Дарвина.

Генетика получила бурное развитие лишь с наступлением ХХ века, причем с самого начала она стала развиваться с явным уклоном в сторону евгеники. Опуская многие детали, отмечу, что в начале ХХ века евгеника получила бурное развитие в Англии и США. Кстати, мало кто знает, что в Америке в 30-е годы во времена президента Франклина Рузвельта евгеника из науки быстро превратилась в практику.

В 27 штатах были приняты законы о принудительной сегрегации и стерилизации «неполноценных» граждан, число подвергшихся стерилизации в США превысило более 60 тысяч человек.

Но вернемся к Англии. Упомянутый выше Томас Гексли был основателем целой династии выдающихся английских знаменитостей из сферы культуры и науки. В частности, его внуками были писатель Олдос Хаксли, сэр Джулиан Хаксли (известный биолог-эволюционист, первый генеральный директор ЮНЕСКО и основатель Всемирного фонда дикой природы), сэр Эндрю Хаксли (физиолог и Нобелевский лауреат). Все они в той или иной мере были мальтузианцами, приверженцами дарвинизма и социал-дарвинизма и, что, особенно важно, — евгеники.

Хотя по понятным причинам они уже избегали использования слова «евгеника», используя такие слова, как «генная инженерия», «генетическая селекция», «генетическая коррекция». А Джулиану Хаксли принадлежат авторские права на слово «трансгуманизм» (создание пост-человека), которое только сегодня стало входить в широкий оборот. Своих симпатий Фридриху Ницше внуки Томаса Гексли открыто не выражали, но их духовно-идейная близость к немецкому философу, идеологу философии «сверхчеловека» и «недочеловека» очевидна.

Широкой читательской аудитории наиболее известен Олдос Хаксли — автор знаменитого романа-антиутопии «О дивный новый мир» (1932 год). Рекомендую прочитать (или перечитать) этот не очень большой по объему роман, где в художественной форме показано, что такое евгеника. Говорят, что Олдос Хаксли имел широкий круг общения, в этом круге были ученые — биологи, генетики, психологи и др. Некоторые биографы писателя говорят, что идеи селекции человечества, описанные в романе, отражают мнения ученых из круга Хаксли. Впрочем, другие биографы уверяют, что, наоборот, Хаксли своей фантазией заряжал ученых. Последние практически воплощали в жизнь то, что писатель изображал в романе «О дивный новый мир» и других произведениях.

Действие романа разворачивается в Лондоне далёкого будущего (в 26 веке нашей эры, а именно в 2541 году). Лондон — часть Мирового Государства. Если большинство других антиутопий изображают высочайший уровень развития науки и техники в сфере производства, транспорта, связи, быта, то в романе Хаксли физическая техносфера особенно не поражает воображение читателя. Зато в «новом мире» невероятных успехов достигает наука и техника по «переделке» и «корректировке» человека. Она включает в себя генную инженерию, выработку у человека правильных жизненных установок и рефлексов (специальные методы воспитания и обучения), гипнопедию (гипноз во сне), специальные психологические методы снятия стрессов и поддержания в человеке перманентного состояния «счастья» (с помощью наркотика «сома»). Это примерно такие направления науки и техники, которые сегодня на Западе называют «hume-tech» (в отличие от более привычного термина «high-tech»).

Девиз Мирового Государства — «Общность, одинаковость, стабильность». Для небольшой кучки правителей, стоящих у руля Мирового Государства, на первом месте стоит стабильность, т.е. недопущение в обществе революций волнений и гражданских войн. Предыдущие правители (т.е. те, кто жил и правил в «дикие» времена) серьезно ошибались, когда пытались достигать стабильности с помощью силы. Рано или поздно народ свергал неугодных правителей. Ныне ставка делается на общность и одинаковость, которые будут залогом стабильности.

Главный приоритет Мирового Государство — организация производства «правильных» людей, которые отвечают стандартам общности и одинаковости. Такое производство поставлено на «научную основу» и осуществляется конвейерным способом. Главная наука Мирового Государства — генетика, конструирующая «нового человека», отвечающего стандартам одинаковости и общности. Уже не приходится говорить о том, что подобная система позволяет устанавливать численность населения на заданном уровне.

В «Дивном новом мире» люди не рождаются естественным путём, как это было у «дикарей». Такой способ рождения называет варварским, диким, Он всячески пресекается, в том числе с помощью таких мер, как стерилизация. Дети выращиваются «цивилизованно» — в бутылях на специальных заводах — инкубаториях. Оказывается, одинаковость является не универсальной, т.к. с конвейера инкубатория сходит продукция пяти видов (обозначаются буквами «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «эпсилон»). Это будущие люди, которые будут распределены по пяти кастам.

Разделение эмбрионов, заключенных в бутыли, на пять видов происходит еще на ранней стадии развития — путем внесения в бутыли различных веществ и соединений. В рамках одного вида должна быть полная одинаковость, фактически используются механизмы клонирования. А между видами, наоборот, четкие и непреодолимые различия. Рождение человека называется «раскупориванием» (извлечение из бутыли).

Самая низкая каста — «эпсилоны». Их используют на грязных и тяжелых работах. Внешне напоминают полу-идиотов. Еще на конвейере у них редуцируют умственные способности. Далее по восходящей идут касты: «дельты», «гаммы» и «беты». Каждому виду уже запланированы свои «ниши» в государстве (разные виды работ), причем «беты» в основном работают в качестве непосредственных помощников «альф».

Высшая каста в «новом мире» — «альфы». Это те, кто в первую очередь отвечает за производство людей в инкубатории, также за их воспитание и обучение. Они также управляют Мировом Государством и занимаются наукой (напомню, что «наукой наук» там является генетика). О «генетическом редактировании» О. Хаксли писал не только в упомянутом выше романе. В 1958 году из-под его пера вышла книга ««Возвращение в прекрасный новый мира». В этом эссе он признавал, что многие его предположения стали подтверждаться жизнью гораздо раньше, чем он ожидал.

То, что О. Хаксли нарисовал в своем романе почти 90 лет назад, — не просто художественный вымысел. Английский писатель, принадлежавший к британской политической и интеллектуальной элите, фактически озвучивал планы мировой закулисы по созданию «дивного нового мира» путем генетической переделки человека. 14 мая 2020 года российский президент дал правительству поручения по построению этого самого «дивного нового мира» на просторах нашего отечества. За «генетическим редактированием» скрывается убийство народа России.

