О дивный новый мир
О дивный новый мир
Это мир новой Холодной войны с войнами основных акторов на территории третьих стран.
Это антиглобализированный фрагментированный мир военно-политических блоков
Это мир истончаемого среднего класса и взрывного роста неравенства.
Это мир кризиса неолиберального центризма и роста левого и правого радикализма
Это мир системного государственного терроризма маскируемого под негосударственный
Это мир перманентной государственной кибервойны маскируемой под негосударственную
Это мир гонки обычных, роботизированных, гиперзвуковых и ракетно-ядерных вооружений с общим увеличением количества зарядов и средств доставки.
Это мир милитаризации космоса и возрастания роли космического пространства в глобальном противостоянии.
Это мир, где договора почти ничего не значат, а границы государств меняются, потому что ничем кроме силы они не гарантированы.
Это мир тотальной слежки и непрямого государственного контроля.
Это мир тотального контроля цифровой среды, цензуры и фрагментации интернета.
Это мир профанации беспомощных межгосударственных институтов, начиная с ООН.
Это мир возрастающей ценности не возобновляемых ресурсов и кризиса экономики услуг
Выглядит мрачно, но мы все уже купили билет на этот поезд, соскакивать с которого уже поздно. На самом деле дивный новый мир наступит лишь тогда, когда мы пройдем через наступившие смутные времена трансформации миропорядка.