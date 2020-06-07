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Отменить горбачевскую оценку Договора о ненападении с Германией

14:00. 7 июня 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ФАН ТВ

Гостем нового выпуска программы «По-СтАриковски» стал депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Александрович Журавлев.

Он внес в Госдуму законопроект, которым предлагает признать недействующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года «О политической правовой оценке Советско-Германского договора о ненападении 1939 года».
Не случайно именно с этого времени и у нас многие начали называть этот документ «пактом Молотова — Риббентропа». СССР был последним, кто заключил договор о ненападении с Третьим Рейхом. До этого, в период с 1933 года по 1939 год с Берлином заключили аналогичные договора 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония.

  • Почему законопроект, состоящий из одного предложения вызвал такую яростную реакцию либералов и политиков Запада? Почему профессор Пивоваров пишет«решительно возражаю против фактической реабилитации фашистских и коммунистических чудовищ»?
  • Почему этот закон нужен именно сегодня?
  • Как общественность может помочь в деле принятия этой полезной инициативы?
  • Не может ли отмена горбачевского Постановления сыграть в минус? Не будет ли развязана компания под условным названием «Россия отказывается от своего прошлого и фальсифицирует историю»?
  • Существуют ли в реальности пресловутые «секретные протоколы» к Договору о ненападении?
  • Какой ещё законопроект внес депутат Журавлев?

Исторические подробности и оценки. Перспективы принятия законопроекта – в новом выпуске программы «По-СтАриковски», которая выходит на ресурсе Федеральное Агентство Новостей (ФАН ТВ).

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/otmenit-gorbachevskuju-ocenku-dogovora-o-nenapadenii-s-germaniej-116040

Метки: блог

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