Вспоминая Чаушеску
14:30. 27 января 2018 Просмотров - 253 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Расстрел президента: Как румыны Чаушеску к стенке поставили, а потом жалели
Румыния отмечает столетие со дня рождения одного из самых ярких и знаменитых своих лидеров — Николае Чаушеску. Хотя его свержение и убийство в 1989 году горячо приветствовалось всей «прогрессивной общественностью», современные румыны, несмотря на долгое и плодотворное сотрудничество с Западом и членство в ЕС, считают, что поступили с «диктатором» неправильно, и совсем не уверены в правильности того курса, которым их ведут сегодня…
Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в румынском селе Скорничешти в бедной крестьянской семье. Подростком он переехал в Бухарест, где работал на заводе и был подмастерьем у сапожника. На работе Николае познакомился с коммунистами и под их влиянием вступил в Коммунистический союз молодежи, начал агитировать за левые идеи и бороться за права рабочих и против фашизма, из-за чего несколько раз попадал в тюрьму и подвергался жестоким пыткам.
Освобожден Чаушеску был только в 1944 году, после отстранения от власти в Румынии прогитлеровских сил. Верность Николае левым идеалам оценили в разрешенной теперь Румынской коммунистической партии. Парень стал сначала секретарем Коммунистического союза молодежи, затем — начальником Высшего политического управления вооруженных сил и замминистра обороны страны. После объединения коммунистов и социал-демократов в Румынскую рабочую партию Чаушеску руководил обкомами РРП и был министром сельского хозяйства, вошел в ЦК и в Политбюро новой партии.
После смерти в 1965 году руководителя Румынской Народной Республики Георге Георгиу-Дежа, Чаушеску, который был далеко не самым влиятельным человеком в партии и стране, избрали на пост первого секретаря ЦК РРП, чтобы сохранить баланс между различными политическими группировками. Однако те, кто планировали сохранить свое влияние за спиной у Николае — прогадали. Чаушеску быстро трансформировал РРП снова в Коммунистическую партию, Народную Республику — в Социалистическую, и выдвинул на ключевые государственные должности своих сторонников, в результате чего вся власть в стране была сконцентрирована у него в руках. В 1974 году он возглавил Румынию в качестве президента.
Нужно сказать, что Румыния в это время была не совсем «типичным» представителем социалистического лагеря. Чаушеску проводил политику, которую значительно позже, уже применительно к ставшей независимой Украине назовут «многовекторной». Он часто вступал в открытые дискуссии с Москвой, поддерживал хорошие отношения с Пекином, с которым конфликтовал Кремль, выступил против позиции большинства соцстран в ходе пражских событий 1968 года, не пускал на свою территорию советские войска и не давал строить железную дорогу из СССР в Болгарию.
Кроме того, Чаушеску проводил весьма либеральную внутреннюю политику — долгое время практически не ограничивал прессу, разрешал распространять в Румынии западную печатную продукцию, держал границы «открытыми». Все это делало Николае «любимчиком» Запада. Его хвалили и пытались склонить на свою сторону. Чаушеску было явно приятно такое внимание, но по принципиальным вопросам он жестко стоял на своем, покидать соцлагерь и предавать Москву не собирался.
Что касается экономики, то тут Георге Георгиу-Деж и Николае Чаушеску создали настоящее чудо. В межвоенный период Румыния была одной из наименее развитых стран Европы, от передовых государств она, по оценкам экспертов, отставала примерно на столетие. Но при коммунистах в Румынии прошла эффективная индустриализация. Объемы промышленного производства всего за 30 лет (с 1944 по 1974 годы) выросли в сто раз, а национальный доход, по сравнению с предвоенным, — в 15. Несмотря на то, что Румыния существенно нарастила добычу нефти, в структуре ее экспорта преобладала готовая продукция, а не сырье.
Правда, умудрился Чаушеску сделать и один важный просчет. В своей любви к открытости и сотрудничеству с западными партнерами, он набрал кредитов у международных финансовых организаций. Сначала это занятие казалось не только безобидным, но даже полезным. Вливание иностранных денег делало экономический рост еще более динамичным. Однако потом Чаушеску начал ощущать политическое давление, связанное с напоминанием о долгах. В конце концов, Румынию стали прессинговать, предлагая выйти из Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), разорвав союзнические отношения с СССР, в обмен на списание задолженности по кредитным обязательствам. Когда же Чаушеску категорически отказался делать это, отношение к нему со стороны западных «партнеров» начало резко меняться.
В медиапространстве Европы и Америки он из прогрессивного лидера стал превращаться в «диктатора». Чтобы вырваться из долговых сетей, президент Румынии резко прекратил брать новые кредиты и ускорил выплаты по взятым ранее. Чтобы вернуть деньги кредиторами побыстрее, он ввел в стране режим экономии — карточную систему распределения продуктов и сокращение потребления электроэнергии. Благодаря принятым Чаушеску мерам, к 1989 году Румыния практически полностью рассчиталась по международным финансовым обязательствам.
Однако к этому времени у Бухареста появились новые проблемы. Раньше Румыния была «островом либерализма» по сравнению с остальным соцлагерем. Но в середине 1980-х в СССР началась «перестройка». И Михаил Горбачев давил на Чаушеску с тем, чтобы он запустил аналогичный процесс у себя в стране. Румынский лидер в жесткой форме отказал — заявив, что скорее Дунай потечет в противоположную сторону, чем он согласится на подобные эксперименты. Сообразив, куда дует ветер, Чаушеску попытался начать создавать новый «социалистический лагерь» из левых режимов Азии, Латинской Америки и Балкан, но не успел…
С середины 70-х по середину 80-х годов Чаушеску, осознающий постепенно, что его «гонят на флажки», отходил от своей былой либеральной политики — вводил элементы цензуры, расширял полномочия органов государственной безопасности, убирал с ответственных должностей агентов влияния Запада. Так, одного из своих приближенных — преемника по Союзу коммунистической молодежи и секретаря Компартии по вопросам пропаганды Иона Илиеску Чаушеску сначала переместил с политической на административную работу, а в 1984 году — исключил из ЦК. Однако идти на репрессии даже против иностранных агентов влияния румынский президент не пожелал, за что, наверное, и поплатился.
В 1989 году в Румынии был реализован сценарий до боли похожий на то, что в 2013 — 2014 годах произошло на Украине. В декабре в городе Тимишоаре начались массовые беспорядки — представители местного венгерского меньшинства взбунтовались против выселения оппозиционного деятеля и кальвинистского пастора Ласло Такеша, распространявшего провокационные слухи о планах властей по территориально-административной реформе и открыто работавшего на США и Канаду. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками, в которых погибло с обеих сторон несколько десятков человек.
Чаушеску призвал своих сторонников формировать отряды самообороны. За считанные часы на его призыв откликнулись около 50 тысяч граждан. 21 декабря в Бухаресте возле здания ЦК РКП собралось около 100 тысяч человек послушать речь президента. Однако «оппозиция» направила на провластный митинг организованные группы провокаторов (в чем лидеры переворота позже сами и признались). Когда Чаушеску начал свое выступление, провокаторы стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Кто-то взорвал в толпе петарду, чтобы спровоцировать панику. Чаушеску покинул балкон, с которого выступал, митинг был прерван.
В это время западные радиостанции и специально подготовленные пропагандисты бунтовщиков распространяли ложные слухи о том, что в Тимишоаре убито якобы от 60 до 64 тысяч человек (сообщения сопровождались демонстрацией трупов, которые, по информации СМИ, специально за деньги «арендовали» в моргах), а также — о многомиллионных счетах Чаушеску в иностранных банках. Волнения начались и в Бухаресте.
22 декабря при невыясненных обстоятельствах гибнет министр обороны Румынии Василе Миля. Запускается слух о том, что он ;якобы был убит за то, что не хотел отдавать приказ стрелять по участникам протеста. На сторону бунтовщиков начинает переходить армия, вступившая в бой с подразделения государственной безопасности.
С середины 70-х по середину 80-х годов Чаушеску, осознающий постепенно, что его «гонят на флажки», отходил от своей былой либеральной политики — вводил элементы цензуры, расширял полномочия органов государственной безопасности, убирал с ответственных должностей агентов влияния Запада. Так, одного из своих приближенных — преемника по Союзу коммунистической молодежи и секретаря Компартии по вопросам пропаганды Иона Илиеску Чаушеску сначала переместил с политической на административную работу, а в 1984 году — исключил из ЦК. Однако идти на репрессии даже против иностранных агентов влияния румынский президент не пожелал, за что, наверное, и поплатился.
В 1989 году в Румынии был реализован сценарий до боли похожий на то, что в 2013 — 2014 годах произошло на Украине. В декабре в городе Тимишоаре начались массовые беспорядки — представители местного венгерского меньшинства взбунтовались против выселения оппозиционного деятеля и кальвинистского пастора Ласло Такеша, распространявшего провокационные слухи о планах властей по территориально-административной реформе и открыто работавшего на США и Канаду. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками, в которых погибло с обеих сторон несколько десятков человек.
Чаушеску призвал своих сторонников формировать отряды самообороны. За считанные часы на его призыв откликнулись около 50 тысяч граждан. 21 декабря в Бухаресте возле здания ЦК РКП собралось около 100 тысяч человек послушать речь президента. Однако «оппозиция» направила на провластный митинг организованные группы провокаторов (в чем лидеры переворота позже сами и признались). Когда Чаушеску начал свое выступление, провокаторы стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Кто-то взорвал в толпе петарду, чтобы спровоцировать панику. Чаушеску покинул балкон, с которого выступал, митинг был прерван.
В это время западные радиостанции и специально подготовленные пропагандисты бунтовщиков распространяли ложные слухи о том, что в Тимишоаре убито якобы от 60 до 64 тысяч человек (сообщения сопровождались демонстрацией трупов, которые, по информации СМИ, специально за деньги «арендовали» в моргах), а также — о многомиллионных счетах Чаушеску в иностранных банках. Волнения начались и в Бухаресте.
22 декабря при невыясненных обстоятельствах гибнет министр обороны Румынии Василе Миля. Запускается слух о том, что он ;якобы был убит за то, что не хотел отдавать приказ стрелять по участникам протеста. На сторону бунтовщиков начинает переходить армия, вступившая в бой с подразделения государственной безопасности.
Уже в скором времени специальная комиссия выяснила, что никаких зарубежных счетов у Чаушеску не было. Также стало известно о том, что «60 тысяч убитых в Тимишоаре» — это чистейшей воды, как говорят нынче, фейк. Таким образом, никакой «казни» Чаушеску не было — имело место банальное жестокое убийство.
Буквально через год после смерти Чаушеску был найден мертвым председатель судившего его трибунала — генерал-майор юстиции Джорджица Попа. Он добивался назначения на должность военного атташе, чтобы сбежать из страны — но из этого ничего не получилось. По официальной версии, Попа совершил самоубийство, но верится в это с большим трудом…
Через некоторое время общественности стало известно, что приказ на применение оружия в Тимишоаре дал не Чаушеску, а именно «революционный» генерал Стэнкулеску, организовавший убийство своего президента. В 2008 году он был официально осужден, и уже из тюрьмы рассказывал о таинственном «русском спецназе», который якобы спровоцировал революцию в Румынии, но который кроме него никто почему-то не видел…
В общем, поменять фамилии — и мы получим фактически побуквенное описание событий на Евромайдане, с той разницей, что Виктору Януковичу все-таки удалось сбежать из страны. Не покинь он ее вовремя, и его бы, судя по всему, ждала бы такая же участь, как и Чаушеску.
Критиковавший Чаушеску Ион Илиеску, некогда заведовавший пропагандой в румынской Компартии, оказался просто сказочным «демократом». На волне «разоблачений» своего бывшего шефа, он в 1990 году (а затем — в 2000-м) стал президентом Румынии. Сегодня он – сенатор.
Спровоцировавший беспорядки в Тимишоаре Ласло Текеш — уже много лет является депутатом Европарламента.
Румынская экономика пережила в 1990-е настоящую катастрофу. Страна выживала, проедая то, что ей досталось в наследство от Чаушеску. В 2007 году Румыния стала членом ЕС. Однако оправдали ли себя надежды, связанные у румын с Европой?
Наверное, лишь частично… Согласно данным СМИ, страну после вступления в Евросоюз покинула примерно десятая часть населения. Еще 35% ее жителей, по информации социологов, хотели бы уехать из нее в ближайшее время. Значительная часть мигрантов вынуждена заниматься самой грязной работой, проституцией…
Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что 53% населения Румынии была бы не прочь вернуться в коммунистические времена; 64% – считают европейскую интеграцию в ее сегодняшнем виде ошибкой; 38% – думают, что при Чаушеску медицина работала лучше, чем сегодня (обратной точки зрения придерживаются 33%). Если же говорить о молодежи, то 72% ее представителей считают, что при Николае Чаушеску Румыния жила лучше.
49% современных румын называют Чаушеску хорошим руководителем, 30% – нейтральным и лишь 15% – плохим… Сожалеют о его расстреле и называют казнь несправедливой — 84% жителей страны.
В ностальгии по «золотому коммунистическому веку» нет ничего удивительного. Согласно расчетам Еврокомиссии, 38,8% населения Румынии относятся к беднякам. По одним методикам подсчета, Румыния является самой бедной страной в ЕС, по другим — занимает второе место по уровню бедности после Болгарии.
Проведенный в декабре 2017 года соцопрос свидетельствует о том, что в Румынии царит тотальный пессимизм. Три четверти опрошенных заявили, что страна идет в неправильном направлении. Примерно половина — утверждают, что жить в 2017 году им стало хуже, чем в 2016-ом. При этом 46% румын считают, что в 2018-м им станет еще хуже.
В 2017 году около 300 тысяч жителей страны вышли на акции протеста, направленные против коррупции. В обществе усиливается раскол между национал-либералами и социал-демократами. Однако внятной программы развития страны не может предложить никто в принципе. Несмотря на негативное отношение населения к происходящему, в Румынии отсутствуют мощные лево-патриотические партии, и страна фактически вынуждена жить в условиях навязанной извне политической повестки, заставляющей ее бежать по замкнутому кругу, словно лошадку на карусели. Пока Румыния остро нужна США и НАТО под размещение военных баз и системы ПРО, никто ее никуда не отпустит…
https://picturehistory.livejournal.com/3022267.html – цинк
PS. На тему "русского спецназа", то и в других источниках встречал упоминания о том, что КГБ СССР при Горбачеве помогал свергать Чаушеску.
Из книги Кара-Мурзы "Экспорт революции":
Единственным нарушением ненасильственного стиля революций в странах СЭВ стала замена власти в Румынии90. Генеральный секретарь Компартии Румынии Николае Чаушеску проводил независимую от СССР политику и во многих случаях осуждал действия советского руководства. Румыния в 1968 г. отказалась присоединиться к вводу войск Варшавского Договора в Чехословакию, а в 1979 г. не поддержала ввод советских войск в Афганистан.
Эти разногласия негативно влияли и на развитие торгово-экономических отношений между Румынией и странами, входившими в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Поскольку на долю стран СЭВ приходилось свыше 60% общего объема внешней торговли Румынии, то по оценкам румынских источников и МВФ, потери Румынии от осложнения отношений со странами СЭВ составили за 1980-1985 годы свыше 3 млрд. долларов. Румыния была активным участником Движения неприсоединения, хотя и не вышла из Варшавского Договора и СЭВ.
Особая позиция Румынии внутри «советского блока» вполне устраивала Запад, поэтому политика Н. Чаушеску пользовалась его поддержкой. Румыния получала льготные займы и кредиты, ее товарам был открыт доступ на рынки Запада, в торговле со всеми странами «большой семерки» она имела режим «наибольшего благоприятствования». Подобных привилегий не имела ни одна другая страна, являвшаяся членом Варшавского Договора и СЭВ.
С 1975 по 1987 г. Румынии было предоставлено около 22 млрд. долларов западных кредитов и займов, в том числе 10 млрд. долларов — от США. Срок их погашения приходился на 1990-96 годы. Но, как отмечалось в прессе США и Западной Европы, финансовые магнаты и официальные деятели Запада предлагали Бухаресту выплачивать долги «политически» — намекалось на желательность выхода Румынии из Варшавского Договора и СЭВ, т.е. открытой конфронтации Румынии с СССР и его союзниками. Однако Н.Чаушеску отверг эти «идеи» и заявил, что Румыния погасит свои долги раньше положенного срока.
Долги погашались за счет сокращения импорта и форсирования экспорта товаров, в том числе продовольствия и предметов потребления. Стремясь обрести экономическую независимость, режим Чаушеску приступил к ускоренному выплачиванию внешнего долга за счет «жесткой экономии» и «затягивания поясов». Румынии пришлось напрячь все силы, чтобы, во-первых, быстро расплатиться с Западом и, во-вторых, ослабить зависимость от торговли со странами СЭВ. Эти цели были достигнуты за 1987-89 годы, но ценой лишений для населения. В те годы по вечерам рано гасили свет на улицах и в домах, только 2 — 3 часа в день работало телевидение, горячая вода практически не подавалась. Обострилась продовольственная проблема.
В 1975—1989 гг. Румыния выплатила с процентами долги общей суммой 22 млрд. долларов. Это резко ухудшило отношения с Западом. Он перешел фактически к политике блокады в отношении Румынии, к Западу присоединился и «горбачевский» СССР. В 1988 году впервые за послевоенные годы экспорт Румынии на 5 млрд. долларов превзошел ее импорт. Это позволило преодолеть многие экономические трудности. В июне 1989 г. Бухарест заявил об отказе от внешних заимствований.
Однако терпение масс стало истощаться. Осенью 1987 года произошли серьезные волнения среди рабочих в Брашове. Дошло до того, что рабочие штурмом овладели зданиями уездного комитета партии и мэрии. В ходе подавления волнений службами госбезопасности были убиты семь и арестовано более двухсот человек.
В СССР и в западной прессе, а затем и в выступлениях официальных деятелей стран «большой семерки» Чаушеску все чаще стали называть «диктатором» и «сталинистом». В 1987 г. западные правительства перестали приглашать Чаушеску с визитами в страны Запада. В 1988 г. Румынию лишили режима «наибольшего благоприятствования» в торговле со странами «большой семерки» и ЕЭС. Причина в том, что Чаушеску отказался поддержать горбачевскую перестройку, он утверждал, что перестройка ведет к крушению социализма и развалу компартии. Более того, Румыния после 1985 г. активизировала связи с Кубой, КНДР, Албанией и Китаем, а также с Ираном и Ираком, Ливией и Никарагуа, Вьетнамом и другими ненавистными Западу странами. 18 декабря 1989 г. состоялся визит Чаушеску в Иран, в ходе которого Тегеран и Бухарест договорились о военно-политическом и экономическом взаимодействии.
В те же годы Чаушеску прилагал усилия для сплочения мирового коммунистического движения. Активизировались связи Румынии с ГДР и Чехословакией. Согласно данным югославской и западноевропейской прессы, в Бухаресте был разработан проект создания экономического сообщества соцстран в составе Румынии, Чехословакии, ГДР, Кубы, Китая, Албании, Северной Кореи и Вьетнама: ввиду начинавшегося распада СЭВ создание такого блока позволило бы укрепить сплоченность стран, противостоящих перестройке. На праздновании 45-летия со дня освобождения Румынии от фашизма (август 1989 г.) Чаушеску заявил, что «скорее Дунай потечет вспять, чем состоится „перестройка“ в Румынии». С осени 1988 г. «румынская тема» стала занимать важное место в переговорах Горбачева, Шеварднадзе и Яковлева с деятелями стран Запада.
В ноябре 1989 г. состоялся ХIV съезд румынской компартии, на котором Чаушеску объявил перестройку «вредительством делу социализма» и «пособничеством империализму». Съезд предложил созвать международное совещание коммунистических и рабочих партий, которое не собиралось с 1969 года. Причем это предложение предусматривало участие в совещании и тех компартий, которые после 1956 года разорвали связи с КПСС. Провести совещание Чаушеску предлагал в Бухаресте или Москве. 15 декабря ЦК КПСС направил короткую телеграмму в Бухарест, выразив согласие «с идеей проведения совещания».
В прессе США и Англии в 1988-89-х годах подчеркивалось, что Чаушеску становится «проблемой для Запада и Горбачева», что Румыния может сплотить все социалистические страны, противостоящие «перестройке», что «с Чаушеску нужно что-то решать». Осенью 1989 г. были начаты практические действия. Существенную роль в развитии событий в Румынии сыграла Венгрия.
Напряженность возникла из-за притеснений в Румынии трансильванских венгров и перешла на государственный уровень. Ответом стали 200-тысячная демонстрация в Будапеште, свободное функционирование в Венгрии румынского «самиздата», официальное признание проблемы румынских беженцев и сооружение лагерей беженцев, присоединение к Конвенции ООН о беженцах и официальная просьба венгерских властей об оказании им финансовой помощи для содержания румынских эмигрантов через Комитет по делам беженцев при ООН.
17 ноября 1989 г. верующие города Тимишоара, расположенного в зоне компактного проживания венгров в Румынии, собрались возле дома священника-протестанта Ласло Текеша, который вел активную антикоммунистическую пропаганду и выступал с резкой критикой режима. Он был подвергнут домашнему аресту, а затем власти попытались выслать его из города. 15 декабря в Тимишоаре прошла демонстрация протеста против депортации Текеша и с требованием отставки Чаушеску, ее разогнали водометами. На следующий день были вызваны войска и произведены репрессии. Их образ раздувался в массовом сознании — ходили слухи, будто разбегавшихся демонстрантов расстреливали с вертолетов.
За границей у румынских посольств прошли демонстрации протеста против “жестокостей Чаушеску”. 17 декабря Чаушеску созвал Политбюро в связи с волнениями в Тимишоаре — справиться с ними не удалось за целый месяц. Тем не менее он не отменил визита в Иран и отбыл туда 18 декабря, однако 20-го прервал визит и вернулся в Бухарест, где в тот же день выступил по радио и телевидению. Он заявил, что «действия хулиганствующих элементов в Тимишоаре были организованы и начаты при поддержке империалистических кругов и шпионских служб различных зарубежных государств с целью дестабилизации ситуации в стране, уничтожения независимости и суверенитета Румынии».
21 декабря по указанию Чаушеску в Бухаресте был созван митинг. С балкона здания ЦК партии он начал свою речь, но прямо в толпе раздался взрыв, что вызвало панику среди манифестантов. На несколько минут телетрансляция была прервана, а когда возобновилась, обстановка на площади уже изменилась. Отовсюду слышались крики «Долой тирана!», «Долой коммунизм!» К вечеру на Дворцовой площади появились танки, послышалась стрельба.
В массовых демонстрациях в Бухаресте участвовала главным образом молодёжь. Официальное радио объявило о самоубийстве министра обороны Василя Милю, но в дальнейшем стали поговаривать о том, что его казнили за отказ стрелять в народ. Это послужило поводом для перехода армии на сторону восставших. Был образован Фронт национального спасения, который возглавил Ион Илиеску, один из опальных лидеров румынской компартии. Фронт объявил о взятии власти в свои руки. Днем 22 декабря супруги Чаушеску бежали из Бухареста.
Известия о том, что реально происходило в Бухаресте, противоречивы. В прессе утверждалось, что засевшие на крышах и балконах снайперы убивали всех, кто попадал в прицел. Они якобы появлялись в местах дислокации сил оппозиции и армейских частей, открывали огонь, провоцировали перестрелки. Эти действия приписали агентам Секуритате (госбезопасности), будто бы сражавшихся за свергнутого диктатора. Уже тогда эти сообщения казались неправдоподобными. Вероятнее, хаос создавался преднамеренно, в соответствии с намеченным планом передачи власти (все события разворачивались в Бухаресте, в остальной Румынии все было спокойно).
В те дни, когда происходили бои в Бухаресте, настоящую «психологическую диверсию» осуществляли СМИ, уже контролируемые новой властью. Непрерывно поступали сообщения о том, что «террористы» атакуют тот или иной объект, что отравлена вода в столичном водопроводе, что взорван атомный реактор в Питешти и т.п. Все было рассчитано на то, чтобы посеять панику.
После бегства из Бухареста чета Чаушеску добралась до города Тырговиште, где их задержали и доставили в казарму местного гарнизона. Сюда 25 декабря прибыли организаторы суда, который быстро приговорил Чаушеску и его жену к расстрелу, смертный приговор исполнили немедленно. Через несколько дней Бухарест посетил Шеварнадзе, поздравивший убийц с «избавлением Румынии от тирании Чаушеску». 26 декабря по телевидению показали суд над Чаушеску и его расстрел. В кадре были видны только обвиняемые, состав военного трибунала и главный обвинитель ни разу не были показаны.
Уже вскоре после поспешной казни четы Чаушеску выяснилось, что названная на суде цифра в «шестьдесят тысяч погибших» была надуманной, на самом деле в ходе событий в Румынии погибло около тысячи трехсот человек. К маю 1990 г. в стране сложилась новая политическая система, которую закрепила конституция, принятая в декабре 1991 г. Румыния уже не называлась социалистическим государством.
С самого начала новая власть активно настаивала на версии о стихийности революции. Заместитель председателя Совета ФНС Казимир Ионеску в интервью газете «Известия» говорил: «Наше движение было совершенно стихийным, оно не было организовано», — но тут же опроверг свои слова, рассказывая о том, как специальная команда готовились сорвать выступление Чаушеску 21 декабря.
Существует версия, что действия по свержению власти развивались двумя параллельными потоками. Одна оппозиционная группировка включала в себя отставных генералов и бывших высокопоставленных чиновников, «обиженных» Чаушеску. Это — основа будущего ФНС (впрочем, имеются сведения что ко времени событий ФНС негласно существовал уже 6 месяцев). Вторая группировка — действующие генералы армии и госбезопасности. Противоречия между этими двумя группировками, возможно, и являются причиной вооруженных столкновений 23 — 28 декабря 1989 года. Как известно, ни один из «террористов» ни живым ни мертвым так и не был предъявлен общественности и журналистам.
В течение некоторого времени телевидение продолжало поддерживать в обществе психологический стресс. Люди приходили в ужас, когда по телевидению показывали страшные кадры, на которых были видны почерневшие трупы истерзанных людей, лежащие на краю разрытых ям. А голос за кадром говорил, что это — «братские могилы, куда Секуритате зарыла мучеников революции». Правда, вскоре после этого жуткого показа один из врачей в Тимишоаре объяснил, что трупы, которые демонстрировали по телевидению, это вовсе не жертвы секуристов, все эти люди умерли еще до декабрьских событий. Но это уже не имело значения.
28 декабря 2004 г. сразу после полуночи, когда обыватель уже лег спать, телекомпания НТВ показала в РФ немецкий документальный фильм «Революция по заказу. Шах и мат семье Чаушеску» (режиссер С. Брандштеттер, 2004). Фильм рассказывает о «революции» в Румынии и убийстве Чаушеску. Сотрудники спецслужб Франции, ФРГ и США рассказали с экрана о технологии организации ими всех «бархатных» революций в Восточной Европе и СССР.
Начинается фильм с рассказа о «стихийной» революции в Румынии в декабре 1989 г. Авторы поэтапно разбирают совместную операцию ЦРУ и КГБ во всех ее деталях, включая спектакль Тимишоары. А в финале дается такой титр на русском языке: «Фильм посвящается героическому народу Румынии, стихийно вышедшему на улицы в 1989». Прозвучавшие в фильме признания сотрудников ЦРУ и свидетельства некоторых участников тех событий не оставляют сомнений в том, что свержение режима Чаушеску проходило по детально проработанному сценарию. Но самым, пожалуй, шокирующим пунктом стало то, что в план организаторов восстания входило хладнокровное кровопролитие. Оно требовалось для мобилизации массовых протестов населения. Кровавая провокация становится узаконенной политической технологией по переходу к демократии!
По прошествии многих лет восстанавливается реальная картина. Объективные авторы уже признают, что диктатура Чаушеску никогда не была кровавой. Согласно опросу общественного мнения, в 1999 году 64% румын считали, что «жизнь при Чаушеску была лучше, чем сегодня»92. Заговорили, хотя и весьма глухо, что Чаушеску удалось «совершить невозможное» и выплатить все внешние долги, что сразу же представляло фигуру Чаушеску в ином свете и частично объясняло экономические трудности и жесткую экономию в 80-е годы.
Из года в год жизнь для большинства становится труднее, на улицах городов множество нищих, зимой даже в Бухаресте большая часть квартир не отапливается. Зато в роскоши живут «новые богатые», многие из них — партийно-государственные функционеры времен Чаушеску. Полковник Ион Мареш, участник задержания Чаушеску в декабре 1989 г., жалуется, что его называют «убийцей» и отказываются обслуживать в магазине. Участники суда над Чаушеску, который теперь все чаще именуют «позорным», получают письма с угрозами.
Источник: colonelcassad.livejournal.com