Вспоминая Чаушеску

Расстрел президента: Как румыны Чаушеску к стенке поставили, а потом жалели

Румыния отмечает столетие со дня рождения одного из самых ярких и знаменитых своих лидеров — Николае Чаушеску. Хотя его свержение и убийство в 1989 году горячо приветствовалось всей «прогрессивной общественностью», современные румыны, несмотря на долгое и плодотворное сотрудничество с Западом и членство в ЕС, считают, что поступили с «диктатором» неправильно, и совсем не уверены в правильности того курса, которым их ведут сегодня…Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в румынском селе Скорничешти в бедной крестьянской семье. Подростком он переехал в Бухарест, где работал на заводе и был подмастерьем у сапожника. На работе Николае познакомился с коммунистами и под их влиянием вступил в Коммунистический союз молодежи, начал агитировать за левые идеи и бороться за права рабочих и против фашизма, из-за чего несколько раз попадал в тюрьму и подвергался жестоким пыткам.Освобожден Чаушеску был только в 1944 году, после отстранения от власти в Румынии прогитлеровских сил. Верность Николае левым идеалам оценили в разрешенной теперь Румынской коммунистической партии. Парень стал сначала секретарем Коммунистического союза молодежи, затем — начальником Высшего политического управления вооруженных сил и замминистра обороны страны. После объединения коммунистов и социал-демократов в Румынскую рабочую партию Чаушеску руководил обкомами РРП и был министром сельского хозяйства, вошел в ЦК и в Политбюро новой партии.После смерти в 1965 году руководителя Румынской Народной Республики Георге Георгиу-Дежа, Чаушеску, который был далеко не самым влиятельным человеком в партии и стране, избрали на пост первого секретаря ЦК РРП, чтобы сохранить баланс между различными политическими группировками. Однако те, кто планировали сохранить свое влияние за спиной у Николае — прогадали. Чаушеску быстро трансформировал РРП снова в Коммунистическую партию, Народную Республику — в Социалистическую, и выдвинул на ключевые государственные должности своих сторонников, в результате чего вся власть в стране была сконцентрирована у него в руках. В 1974 году он возглавил Румынию в качестве президента.Нужно сказать, что Румыния в это время была не совсем «типичным» представителем социалистического лагеря. Чаушеску проводил политику, которую значительно позже, уже применительно к ставшей независимой Украине назовут «многовекторной». Он часто вступал в открытые дискуссии с Москвой, поддерживал хорошие отношения с Пекином, с которым конфликтовал Кремль, выступил против позиции большинства соцстран в ходе пражских событий 1968 года, не пускал на свою территорию советские войска и не давал строить железную дорогу из СССР в Болгарию.Кроме того, Чаушеску проводил весьма либеральную внутреннюю политику — долгое время практически не ограничивал прессу, разрешал распространять в Румынии западную печатную продукцию, держал границы «открытыми». Все это делало Николае «любимчиком» Запада. Его хвалили и пытались склонить на свою сторону. Чаушеску было явно приятно такое внимание, но по принципиальным вопросам он жестко стоял на своем, покидать соцлагерь и предавать Москву не собирался.Что касается экономики, то тут Георге Георгиу-Деж и Николае Чаушеску создали настоящее чудо. В межвоенный период Румыния была одной из наименее развитых стран Европы, от передовых государств она, по оценкам экспертов, отставала примерно на столетие. Но при коммунистах в Румынии прошла эффективная индустриализация. Объемы промышленного производства всего за 30 лет (с 1944 по 1974 годы) выросли в сто раз, а национальный доход, по сравнению с предвоенным, — в 15. Несмотря на то, что Румыния существенно нарастила добычу нефти, в структуре ее экспорта преобладала готовая продукция, а не сырье.Правда, умудрился Чаушеску сделать и один важный просчет. В своей любви к открытости и сотрудничеству с западными партнерами, он набрал кредитов у международных финансовых организаций. Сначала это занятие казалось не только безобидным, но даже полезным. Вливание иностранных денег делало экономический рост еще более динамичным. Однако потом Чаушеску начал ощущать политическое давление, связанное с напоминанием о долгах. В конце концов, Румынию стали прессинговать, предлагая выйти из Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), разорвав союзнические отношения с СССР, в обмен на списание задолженности по кредитным обязательствам. Когда же Чаушеску категорически отказался делать это, отношение к нему со стороны западных «партнеров» начало резко меняться.В медиапространстве Европы и Америки он из прогрессивного лидера стал превращаться в «диктатора». Чтобы вырваться из долговых сетей, президент Румынии резко прекратил брать новые кредиты и ускорил выплаты по взятым ранее. Чтобы вернуть деньги кредиторами побыстрее, он ввел в стране режим экономии — карточную систему распределения продуктов и сокращение потребления электроэнергии. Благодаря принятым Чаушеску мерам, к 1989 году Румыния практически полностью рассчиталась по международным финансовым обязательствам.Однако к этому времени у Бухареста появились новые проблемы. Раньше Румыния была «островом либерализма» по сравнению с остальным соцлагерем. Но в середине 1980-х в СССР началась «перестройка». И Михаил Горбачев давил на Чаушеску с тем, чтобы он запустил аналогичный процесс у себя в стране. Румынский лидер в жесткой форме отказал — заявив, что скорее Дунай потечет в противоположную сторону, чем он согласится на подобные эксперименты. Сообразив, куда дует ветер, Чаушеску попытался начать создавать новый «социалистический лагерь» из левых режимов Азии, Латинской Америки и Балкан, но не успел…С середины 70-х по середину 80-х годов Чаушеску, осознающий постепенно, что его «гонят на флажки», отходил от своей былой либеральной политики — вводил элементы цензуры, расширял полномочия органов государственной безопасности, убирал с ответственных должностей агентов влияния Запада. Так, одного из своих приближенных — преемника по Союзу коммунистической молодежи и секретаря Компартии по вопросам пропаганды Иона Илиеску Чаушеску сначала переместил с политической на административную работу, а в 1984 году — исключил из ЦК. Однако идти на репрессии даже против иностранных агентов влияния румынский президент не пожелал, за что, наверное, и поплатился.В 1989 году в Румынии был реализован сценарий до боли похожий на то, что в 2013 — 2014 годах произошло на Украине. В декабре в городе Тимишоаре начались массовые беспорядки — представители местного венгерского меньшинства взбунтовались против выселения оппозиционного деятеля и кальвинистского пастора Ласло Такеша, распространявшего провокационные слухи о планах властей по территориально-административной реформе и открыто работавшего на США и Канаду. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками, в которых погибло с обеих сторон несколько десятков человек.Чаушеску призвал своих сторонников формировать отряды самообороны. За считанные часы на его призыв откликнулись около 50 тысяч граждан. 21 декабря в Бухаресте возле здания ЦК РКП собралось около 100 тысяч человек послушать речь президента. Однако «оппозиция» направила на провластный митинг организованные группы провокаторов (в чем лидеры переворота позже сами и признались). Когда Чаушеску начал свое выступление, провокаторы стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Кто-то взорвал в толпе петарду, чтобы спровоцировать панику. Чаушеску покинул балкон, с которого выступал, митинг был прерван.В это время западные радиостанции и специально подготовленные пропагандисты бунтовщиков распространяли ложные слухи о том, что в Тимишоаре убито якобы от 60 до 64 тысяч человек (сообщения сопровождались демонстрацией трупов, которые, по информации СМИ, специально за деньги «арендовали» в моргах), а также — о многомиллионных счетах Чаушеску в иностранных банках. Волнения начались и в Бухаресте.22 декабря при невыясненных обстоятельствах гибнет министр обороны Румынии Василе Миля. Запускается слух о том, что он ;якобы был убит за то, что не хотел отдавать приказ стрелять по участникам протеста. На сторону бунтовщиков начинает переходить армия, вступившая в бой с подразделения государственной безопасности.С середины 70-х по середину 80-х годов Чаушеску, осознающий постепенно, что его «гонят на флажки», отходил от своей былой либеральной политики — вводил элементы цензуры, расширял полномочия органов государственной безопасности, убирал с ответственных должностей агентов влияния Запада. Так, одного из своих приближенных — преемника по Союзу коммунистической молодежи и секретаря Компартии по вопросам пропаганды Иона Илиеску Чаушеску сначала переместил с политической на административную работу, а в 1984 году — исключил из ЦК. Однако идти на репрессии даже против иностранных агентов влияния румынский президент не пожелал, за что, наверное, и поплатился.В 1989 году в Румынии был реализован сценарий до боли похожий на то, что в 2013 — 2014 годах произошло на Украине. В декабре в городе Тимишоаре начались массовые беспорядки — представители местного венгерского меньшинства взбунтовались против выселения оппозиционного деятеля и кальвинистского пастора Ласло Такеша, распространявшего провокационные слухи о планах властей по территориально-административной реформе и открыто работавшего на США и Канаду. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками, в которых погибло с обеих сторон несколько десятков человек.Чаушеску призвал своих сторонников формировать отряды самообороны. За считанные часы на его призыв откликнулись около 50 тысяч граждан. 21 декабря в Бухаресте возле здания ЦК РКП собралось около 100 тысяч человек послушать речь президента. Однако «оппозиция» направила на провластный митинг организованные группы провокаторов (в чем лидеры переворота позже сами и признались). Когда Чаушеску начал свое выступление, провокаторы стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Кто-то взорвал в толпе петарду, чтобы спровоцировать панику. Чаушеску покинул балкон, с которого выступал, митинг был прерван.В это время западные радиостанции и специально подготовленные пропагандисты бунтовщиков распространяли ложные слухи о том, что в Тимишоаре убито якобы от 60 до 64 тысяч человек (сообщения сопровождались демонстрацией трупов, которые, по информации СМИ, специально за деньги «арендовали» в моргах), а также — о многомиллионных счетах Чаушеску в иностранных банках. Волнения начались и в Бухаресте.22 декабря при невыясненных обстоятельствах гибнет министр обороны Румынии Василе Миля. Запускается слух о том, что он ;якобы был убит за то, что не хотел отдавать приказ стрелять по участникам протеста. На сторону бунтовщиков начинает переходить армия, вступившая в бой с подразделения государственной безопасности.Уже в скором времени специальная комиссия выяснила, что никаких зарубежных счетов у Чаушеску не было. Также стало известно о том, что «60 тысяч убитых в Тимишоаре» — это чистейшей воды, как говорят нынче, фейк. Таким образом, никакой «казни» Чаушеску не было — имело место банальное жестокое убийство.Буквально через год после смерти Чаушеску был найден мертвым председатель судившего его трибунала — генерал-майор юстиции Джорджица Попа. Он добивался назначения на должность военного атташе, чтобы сбежать из страны — но из этого ничего не получилось. По официальной версии, Попа совершил самоубийство, но верится в это с большим трудом…Через некоторое время общественности стало известно, что приказ на применение оружия в Тимишоаре дал не Чаушеску, а именно «революционный» генерал Стэнкулеску, организовавший убийство своего президента. В 2008 году он был официально осужден, и уже из тюрьмы рассказывал о таинственном «русском спецназе», который якобы спровоцировал революцию в Румынии, но который кроме него никто почему-то не видел…В общем, поменять фамилии — и мы получим фактически побуквенное описание событий на Евромайдане, с той разницей, что Виктору Януковичу все-таки удалось сбежать из страны. Не покинь он ее вовремя, и его бы, судя по всему, ждала бы такая же участь, как и Чаушеску.Критиковавший Чаушеску Ион Илиеску, некогда заведовавший пропагандой в румынской Компартии, оказался просто сказочным «демократом». На волне «разоблачений» своего бывшего шефа, он в 1990 году (а затем — в 2000-м) стал президентом Румынии. Сегодня он – сенатор.Спровоцировавший беспорядки в Тимишоаре Ласло Текеш — уже много лет является депутатом Европарламента.Румынская экономика пережила в 1990-е настоящую катастрофу. Страна выживала, проедая то, что ей досталось в наследство от Чаушеску. В 2007 году Румыния стала членом ЕС. Однако оправдали ли себя надежды, связанные у румын с Европой?Наверное, лишь частично… Согласно данным СМИ, страну после вступления в Евросоюз покинула примерно десятая часть населения. Еще 35% ее жителей, по информации социологов, хотели бы уехать из нее в ближайшее время. Значительная часть мигрантов вынуждена заниматься самой грязной работой, проституцией…Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что 53% населения Румынии была бы не прочь вернуться в коммунистические времена; 64% – считают европейскую интеграцию в ее сегодняшнем виде ошибкой; 38% – думают, что при Чаушеску медицина работала лучше, чем сегодня (обратной точки зрения придерживаются 33%). Если же говорить о молодежи, то 72% ее представителей считают, что при Николае Чаушеску Румыния жила лучше.49% современных румын называют Чаушеску хорошим руководителем, 30% – нейтральным и лишь 15% – плохим… Сожалеют о его расстреле и называют казнь несправедливой — 84% жителей страны.В ностальгии по «золотому коммунистическому веку» нет ничего удивительного. Согласно расчетам Еврокомиссии, 38,8% населения Румынии относятся к беднякам. По одним методикам подсчета, Румыния является самой бедной страной в ЕС, по другим — занимает второе место по уровню бедности после Болгарии.Проведенный в декабре 2017 года соцопрос свидетельствует о том, что в Румынии царит тотальный пессимизм. Три четверти опрошенных заявили, что страна идет в неправильном направлении. Примерно половина — утверждают, что жить в 2017 году им стало хуже, чем в 2016-ом. При этом 46% румын считают, что в 2018-м им станет еще хуже.В 2017 году около 300 тысяч жителей страны вышли на акции протеста, направленные против коррупции. В обществе усиливается раскол между национал-либералами и социал-демократами. Однако внятной программы развития страны не может предложить никто в принципе. Несмотря на негативное отношение населения к происходящему, в Румынии отсутствуют мощные лево-патриотические партии, и страна фактически вынуждена жить в условиях навязанной извне политической повестки, заставляющей ее бежать по замкнутому кругу, словно лошадку на карусели. Пока Румыния остро нужна США и НАТО под размещение военных баз и системы ПРО, никто ее никуда не отпустит… https://picturehistory.livejournal.com/3022267.html – цинкPS. На тему "русского спецназа", то и в других источниках встречал упоминания о том, что КГБ СССР при Горбачеве помогал свергать Чаушеску.Из книги Кара-Мурзы "Экспорт революции":

Источник: colonelcassad.livejournal.com