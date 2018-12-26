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Вечный привет, Чаушеску! (ФОТО)

03:00. 26 декабря 2018 Просмотров - 410 3 коммент. Опубликовал:
Вечный привет, Чаушеску! (ФОТО) | Русская весна

На западное Рождество выпадает грустная дата — годовщина расстрела правителя Румынии Николае Чаушеску и его супруги Елены.

Об этом событии стоит вспомнить. В мировой прессе тогда грянула буря — злодей и кровавый тиран Чаушеску расстрелял тысячи мирных, безоружных шахтёров. С тех пор мы много таких бурь повидали.

То жестокий Каддафи посылает самолёты бомбить мирные города своей страны. То кровавый Асад заливает отравляющим газом девочку Бану и других сирийцев только за то, что они любят свободу. То кровожадный Саддам Хуссейн велит выбросить кувейтских младенцев из инкубаторов.

И каждый раз подхватывают это сообщение все СМИ. Выступают обычные боевые дискурсмонгеры, распаляют народ до восторга и заставляют рукоплескать очередной казни. Отлично налажена эта система — работает без ошибок и сбоев. До Горбачёва в России всё же была и другая точка зрения, но чем дальше продвигалась перестройка, тем больше сближались позиции российских и западных СМИ.

Для многих россиян перестройка была надеждой на плюрализм мнений и свободу суждений. Но эта надежда стала реализовываться только сейчас, в последние годы, и то со скрипом. А так — при перестройке пресса осталась такой же тоталитарной, даже более тоталитарной, чем была раньше. Только её вектор изменился. Она стала жёстче: фигу в кармане нельзя было показывать. Надо было подхватывать и исполнять указания Яковлева и Чубайса, Коротича и Нуйкина.

С медийной точки зрения перестройка была перестройкой российского медийного аппарата под нужды западной системы массовой пропаганды. До тех пор на Западе было разнообразие мнений, но к 1990 году почти все мировые медиа — от России до Америки — вдруг заговорили одним голосом.

Тогда впервые проявило себя то, что Дугин называет мировым правительством, а я назвал хозяевами дискурса.

Николае Чаушеску пал жертвой этой вписки. Раз хозяева решили, что пора кончать с разнообразием мнений, а нужно, чтобы все пели под одну дуду, Чаушеску был обречён. Он был слишком самостоятельным.

Румыния под его началом ушла далеко из-под власти Кремля. Тогда Румыния, член соцлагеря, Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, была, наверное, одной из самых независимых стран. Ещё более независимыми были (в социалистической Европе) только Албания и Югославия.

Румыния поддерживала хорошие отношения с Израилем, брала западные кредиты, осуждала вторжение в Чехословакию. Танцевала на грани между Западом и Востоком, между соц- и каплагерем.

Я бывал в Румынии в 1981 году и помню довольно симпатичную восточноевропейскую страну с изобилием пива, с гостиницами-без-проблем. Вроде Венгрии.

Чаушеску сначала вызвал ненависть хозяев своим решением отдать кредиты и выйти из долговой кабалы. Вся пресса Запада оплакивала это решение, заставившее румын затянуть пояса.

Было бы лучше, если бы они вечно расплачивались за кредиты и так и не расплатились никогда, — с точки зрения кредиторов. Ведь и ненависть к Путину на Западе впервые полыхнула, когда он отдал долги. Здесь не место обсуждать связку между финансистами, живущими с кредитов, и массовыми СМИ.

Об этом поговорим в другой раз. Но они точно не любят, когда с долгами расплачиваются.

16 декабря 1989 года на волне бархатных революций в Румынии начались народные волнения, которые переросли в вооружённый мятеж. Центр…
Чаушеску не принял русскую перестройку. Впрочем, её не приняли нигде в соцлагере. Но в других странах Варшавского договора у Кремля были более сильные позиции, а Москва была в руках Горбачёва, а потом Ельцина, Яковлева, Чубайса.

Одно за другим падали правительства стран социализма, правители шли в тюрьму, а в эти страны входили войска НАТО. Румыния держалась. И тогда на Западе раскочегарили кровавый миф о массовом убийстве шахтёров Тимишоары. Что говорить — это была выдумка от начала и до конца. Сейчас мало кто вспоминает эту легенду, но тогда она подействовала. Власть в Бухаресте дрогнула.

Утверждают, что Чаушеску свергли спецагенты КГБ СССР, прилетевшие по приказу Горбачёва и расстрелявшие генсека и его жену. Не знаю, правда это или таким манёвром пришедшие к власти в Румынии люди пытались перевести стрелки. Но румыны, с которыми я встречался, были в этом уверены.

Чаушеску старался быть хорошим правителем своей сложной (как и все освободившиеся из-под оттоманского правления) страны. У него не всё получалось. Он старался маневрировать, чтобы румынам жилось лучше. Но свобода манёвра стремительно кончалась в 1990-м. Вслед за ним пошёл в тюрьму и руководитель ГДР. Но нигде старая власть не была снесена так жёстко, показывая миру, что новые всемирные власти церемониться не будут.

Мир праху твоему, Николае, и твоему, Елена.

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Вечный привет, Чаушеску! (ФОТО) | Русская весна
Вечный привет, Чаушеску! (ФОТО) | Русская весна
Вечный привет, Чаушеску! (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 20678 10112
    Ursus 26 декабря 2018 в 11:47 Ссылка Пометить
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    !?
    здесь хлебососы немного перестарались. Хотя упырькам еще далеко до гения карпат. У того жена, дети и родня официально занимали первые позиции.

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  • 20678 10112
    Ursus 26 декабря 2018 в 11:54 Ссылка Пометить
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    Жаль хлебососы забыли написать о товарище Корбу – его любимой собаке в звании полковника армии румынии. У нас пока не так, слава богу.

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  • 963 891
    Vibekat 26 декабря 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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    Теперь многое понимается гораздо лучше. Румыния последний раз имела национального правителя, желавшего блага народу.

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