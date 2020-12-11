Как разрушали СССР и почему никто не вышел его защищать
В интервью каналу «11 ЭКЮ» говорили о развале Советского Союза и уроках, которые преподнесла нам история.
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В 2021 году тихо и незаметно исполнится 30 лет с момента распада СССР. Ностальгируют по нему, в основном, те, кто тем знаменательным декабрем был взрослый, но не вышел защищать свою страну. Почему советские люди не защитили СССР от распада мы спросили у Николая Старикова известного писателя, политика, общественного деятеля. Вопрос, почему не было лидера, который вокруг бы себя собрал сторонников сохранения страны очень серьезный и он возвращает нас в 1917, когда ровно также никто не защищал власть. Никто не отстаивал свои идеалы. В начале 20 века мы оставили в прошлом почитание царя, свою веру. В 50-х годах мы отреклись от Сталина, кого обожествляли ранее. В 90-х выбросили свои коммунистические идеалы, на которых воспитывались. Говорят, виноват Горбачев. Но зачем Горбачев разрушил страну? Какой в этом был смысл для него. Может быть было бы лучше, если он пытался сохранить власть? Не продали ли мы СССР за кока-колу и джинсы? Обо всём этом в нашем интервью с Николаем Стариковым.
Хронометраж:
00:00 Начало
00:38 Почему люди не защищали СССР от распада в 1991 году?
04:35 Почему не оказалось лидера, организующего людей на защиту
08:26 Зачем Горбачеву вел страну к развалу. Попытка уголовного преследования.
10:39 Почему мы легко предаем свои идеалы, веру.
14:39 Чем похожи 1991 и 1917 года
18:17 «Англичанка гадит»?
19:28 Что было если бы Горбачев стал сопротивляться и пытался сохранить власть
24:02 Продали ли СССР за кока-колу и джинсы
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ну почему?стариков видно не в курсе..БЫли воинские части которые выявили неповиновения..Например..один из танковых полков ..и даже вышел в Лениннрад..Был по дороге перехвачен.Очень много милиционеров,в частности опреа полным составом предложили,некоторым партийным руководителям,свои услуги в поддержке ,за СССР,но партийные руководители,были сами в заговоре,часть людей выгнали с работы часть было посажено.Стариков-какой то странный стал..Капитализм полюбил видно..СКУРВИЛСЯ
ХАМелион Стариков в своём репертуаре…Как всегда подтасовки и подмены понятий…Те взрослые люди, жившие в то время хорошо помнят, как всё было… С первых же шагов этой хунты было заметно их ПРЕДАТЕЛЬСТВО… Простых людей, до этого момента живших в условиях душевности, совести, открытости, правды ( не считая того, что творилось на самой верхушке),в одночасье окунули в болото ЛЖИ! Тотальной лжи! Такой лжи, которую и представить себе было не возможно! Так искусно вводили людей в морок! Людей просто ОБМАНУЛИ! И не надо упрекать в бездействии! Прозрение пришло слишком поздно, когда многие честные люди уже были подкуплены, развращены и вписаны в эту изначально гнилую систему лжи и тотального грабежа…
Но сегодня обман вскрылся…Люди ( далеко не все) узнали,что де-юре СССР жив до сих пор! Надо только восстановить захваченные предателями-оккупантами органы народной власти!…Почему Стариков не говорит об этом? Хотя чего хорошего можно ждать от обыкновенного скользкого приспособленца?…
Всё так. Только очень немногие знают, как на самом деле устроена власть, и какие рычаги в ней есть и как они работают. Власть захватывается не на улице, и выходить никуда было не нужно. Танковые полки, которые шли на Москву были столь же наивными как и простые люди. По этой причине те “что надо танки” стреляли в Москве, а те “что не надо танки” до неё не дошли. Призывы “выйти на улицы и защищать СССР” были и есть предательство. Когда мы изучали историю КПСС, её нам преподавал полковник ГРУ, который часто говорил на лекциях то, что другим лучше бы не говорить, ему – можно. И однажды он сказал нам, что документы касающиеся Великой Октябрьской социалистической Революции до сих пор лежат в архивах по грифами секретности, и рассекречивать их никто не будет. А вед советской власти уже было 70 лет. Что же там было такого, что никому нельзя было знать? А думаю. там было то, как на самом деле делается революция, и делается они ни разу не выстрелами Авроры и ни разу не толпой мотросов под Зимним Дворцом. Делаются такие вещи – спецслужбами. И разумеется никому не нужно знать как именно это делается.
No , пан. На самом деле всё расписано в ПСМ и Катехизисе. И выполняется “солдатами”.
ну да,в 1944 был бреттон вуд,а в 1945 была Ялта ,а война шла себе ещё…Умный ты Серега ,так почему хохлы такие тупые поперли такой массой друг на друга,особенно тупые быд..л..кие мамашки удивляют ,которые вымаливали лучшее оружие для сынков ,а не легли на рельсы ,чтобы остановить сатанинский замысел.
Пушкин когда писал про Пугачёва жаловался что “дело Пугачёва запечатано”.
Засекречено.
Уже и снесли большевики Ольденбургских-Романовых с немецкими баронами-баринами а большевиков буржуи.
Но дело Пугачёва секретно
А Вы про революцию?
ха=ха
все запечатано и не интересует Солониных,там не было их дедов и отчимов потому что ,а вот Сталин им зудит и они его полощат ежедневно и ежечасно,как полоумные ,ставят свои смешные фильмишки ,как недавно разродился Хабенский или книжоки Чхартишвили(он же акунин)и никому они уже не нужны и не интересны.А планировщики и землемеры все те же наверное ,которые бежали из египта и прикупили ольденбургских с романовыми и каролингов всяких
Сталин-ХАЙП
ХАЙП=деньги.
Потому всё что ХАЙП актуально.
А это и СССР и Сталин и ВОВ и альтернативная история и Бузова и Джигурда
Люди ЗАРАБАТЫВАЮТ.
А как было на самом деле мало кому интересно.
Карлсон это интересно а как РЕАЛЬНО жила Швеция тех лет никто не знает и не интересно никому
Просто кто-то в спецслужбах решил, что царская россия себя исчерпала для достижения тех целей, которые стояли перед настоящей властью. И просто кто-то решил, что СССР в том виде в котором он был уже себя исчерпал опять же для достижения целей тех, кто имел реальную власть тогда. Всё – очень просто. И реальная власть просто поменяла оболочку, а будет надо – снова поменяет. На что поменяет? Да на что сочтёт нужным. А простым людям нет никакого смысла “выходить и защищать”, потому как когда надо их мобилизуют и они хотят того или нет “будут защищать”. И это не я говорю, это показывает нам история, в том числе и самая современная тоже.
Но хохлам же дали возможность остаться в Крыму и перейти на сторону Донбасса.
Они этого не захотели. К первому января гриф секретно снимут, и мы узнаем
сколько хохлов без визы ходят по Парижу в кружевных трусиках.
Понравилось насчет хохлов и спецсамолета ,как это случилось;
так близкое соседство к Таганрогу ридной неньки
не устававшей ковать кадры прапорщиков
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luiza_isla
изменен: 10 декабря 2020, 22:28:12 UTC
Можно ли надеяться, что хоть когда- нибудь отделаемся от них? Не считая пару- тройку человек, я бы остальных прямо своими руками…, притом что я на муху не могу руку поднять.
Простите.
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11 декабря 2020, 04:59:21 UTC СВЕРНУТЬ
если отделаться от этих, заведутся новые паразиты, иначе мимикрирующие под полезных
так что пусть лучше занимают нишу патентованных паразитов, которых западные партнеры пытаются использовать, но иммунитет против них уже есть, судя по вашим ощущениям
П.С. Хохлу понравится про хохлов ,но а я подумала про своих друзей кагтавых,против них -то точно есть иммунитет,их нужно использовать