Андрей Фурсов: «Крах капитализма и что будет после него»
Гостем Николая Старикова в новом выпуске программы «По-СтАриковски», выходящей на ФАН ТВ, стал Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегических исследований.
Он считает, «что нынешний период в истории человечества, это период разрушения действующей глобальной экономической модели – капитализма». А «выживут в нём только те государства, в которых население поддержит правящие слои».
При этом «сейчас именно в США решается, по какому пути пойдёт мир в ближайшие 10-15-20 лет».
Уже из этих трех цитат Андрея Фурсова понятна тема передачи.
Крах капитализма и что будет после него?
Социализм?
Не спешите с выводами – посмотрите программу…
И вы узнаете ответы на вопросы:
— Есть ощущение, что для населения планеты сегодня создается дилемма: либо капитализм, либо скатывание в хаос?
— Кто сказал, что «хуже вражды с англосаксом может быть только одно — дружба с ним» и что это значит для современной России?
— Спас ли Горбачев США от масштабного кризиса своей политикой разрушения СССР?
— Какое событие истории нашей страны хотел бы предотвратить Андрей Фурсов?
P.S. Подарил мою последнюю книгу «Сталин. После войны — 1949-1953» Андрею Ильичу:
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Подарил свою книгу "Сталин. После войны" Андрею Ильичу Фурсову. Записал с его участием свежий выпуск программы "по-стаАриковски". Выйдет в субботу. Говорим о крахе капитализма и о том, что будет после него. А как думаете вы? Что будет " После"? #Фурсов #по-стариковски #Капитализм #крахкапитализма #Николайстариков
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P.S. Предыдущие выпуски программы «По-Стáриковски»:
- Мода на протесты: почему события в США вызвали возмущения в Европе?
- Психология, политика и коронавирус
- О значении исторических документов в современном обществе. Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Отменить горбачевскую оценку Договора о ненападении с Германией
- Что ждет систему образования в новом учебном году?
- Что ждет систему образования в новом учебном году? Николай Стариков. ФАН-ТВ
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- Когда откроются кафе и рестораны в России? Николай Стариков. ФАН-ТВ
- Есть ли бизнес после карантина
- Как переживает кризис российский крупный бизнес. Николай Стариков. ФАН-ТВ
Источник: https://nstarikov.ru/andrej-fursov-krah-kapitalizma-i-chto-budet-posle-nego-116507
Капитализм это деньги-товар-деньги
Социализм это деньги-товар-деньги.
И армия кретинов-замполитов которые сьедают страну как опарыши дохлую кошку.
Потому социализм долго не живёт хоть от капитализма и не отличим
Социализм – стабильность, повышение зарплат и снижение цен.
Тогда ты почему не в Северной Корее?
Стариков и Фурсов….Что можно сказать….Фурсов низложен.
Цифровое рабство или цифровой фашизм будет.