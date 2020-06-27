Андрей Фурсов: «Крах капитализма и что будет после него»

Гостем Николая Старикова в новом выпуске программы «По-СтАриковски», выходящей на ФАН ТВ, стал Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегических исследований.

Он считает, «что нынешний период в истории человечества, это период разрушения действующей глобальной экономической модели – капитализма». А «выживут в нём только те государства, в которых население поддержит правящие слои».

При этом «сейчас именно в США решается, по какому пути пойдёт мир в ближайшие 10-15-20 лет».

Уже из этих трех цитат Андрея Фурсова понятна тема передачи.

Крах капитализма и что будет после него?

Социализм?

Не спешите с выводами – посмотрите программу…

И вы узнаете ответы на вопросы:

— Есть ощущение, что для населения планеты сегодня создается дилемма: либо капитализм, либо скатывание в хаос?

— Кто сказал, что «хуже вражды с англосаксом может быть только одно — дружба с ним» и что это значит для современной России?

— Спас ли Горбачев США от масштабного кризиса своей политикой разрушения СССР?

— Какое событие истории нашей страны хотел бы предотвратить Андрей Фурсов?

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P.S. Подарил мою последнюю книгу «Сталин. После войны — 1949-1953» Андрею Ильичу:

P.S. Предыдущие выпуски программы «По-Стáриковски»:

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Источник: https://nstarikov.ru/andrej-fursov-krah-kapitalizma-i-chto-budet-posle-nego-116507