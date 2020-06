Андрей Фурсов: «Крах капитализма и что будет после него»

View this post on Instagram

Подарил свою книгу "Сталин. После войны" Андрею Ильичу Фурсову. Записал с его участием свежий выпуск программы "по-стаАриковски". Выйдет в субботу. Говорим о крахе капитализма и о том, что будет после него. А как думаете вы? Что будет " После"? #Фурсов #по-стариковски #Капитализм #крахкапитализма #Николайстариков