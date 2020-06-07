Душенов 271. Когда бунт хуже русских бомб
Зачем Путин обнародовал перечень целей для ядерных ракет? Зачем русским ледоколам ракетные комплексы? Зачем Россия расширяет свои военные базы в Сирии? Что могут модернизированные бомбардировщики Су-35?
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