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Душенов 266. Когда грянет «Час Х»?

22:43. 1 мая 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему Россия отказалась от постройки атомных эсминцев «Лидер»? Сумеют ли американцы разорить российскую госкорпорацию «Росатом»? Кто разрушил оружейный ядерный комплекс США?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GVw0mzQKbro

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