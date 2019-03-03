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Владимир Квачков: я переоценил свои силы, когда готовил госпереворот…

10:43. 3 марта 2019 Просмотров - 485 9 коммент. Опубликовал:

Российская блогосфера гудит: наконец-то на свободу вышел полковник Квачков Владимир Васильевич, отсидевший 11 лет в тюрьмах и лагерях за попытку государственного переворота в России. И вот первое интервью с нашим героем, которое взял журналист "Комсомольской правды".

Максим Шевченко: Вы из правды и из стали человек — для многих, кто даже с вами не согласен и готов спорить. Вы вызываете безусловное уважение и своей принципиальной позицией, и своей биографией. Я знаю многих десантников и спецназовцев, и они говорят: "Квачков — это просто живая легенда! Из спецназа ВДВ, ГРУ и спецподразделений..." И вот первый вопрос к Вам. Вот Вы военный, Вы пользуетесь абсолютным уважением всех, и Вы ушли в резкую оппозицию по отношению к власти. Многие задают этот вопрос: 

ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЛО?

          

В.В.Квачков: Мне не хватало ПРАВДЫ! Я сейчас несколько раскрою ваш вопрос. При допросе, когда меня арестовали уже по второму делу (по первому меня оправдали), следователь спрашивал: "Живёшь в центре Москвы на набережной Москва-реки в сталинском доме, ЧТО НУЖНО БЫЛО? Дача в 30 км от МКАДа, машина хорошая!" И я ответил ему так же, как и Вам: ПРАВДЫ МНЕ НЕ ХВАТАЛО! Он сказал: "Какой правды?!" Я понял тогда, что у следователя, как и у многих современных людей, понятие правды не вписывается в материалистическое понимание жизни. А вот мне и сегодня не хватает ПРАВДЫ!

М.Шевченко: А что такое для Вас "понятие правды"?

          

В.В.Квачков: Ой какой хороший вопрос! После 11 лет лагерей я убеждён, что без религиозного понимания правды, без духовного, а для меня — конкретно христианского понимания правды — нет правды другой! Мы привыкли к атеизму, (а я имел два высших атеистических образования, например), но однажды понял, изучая нашу историю, что лучше пойти под физическое иго, чем пойти под иго духовно-религиозное! 

В.Н.Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда»: Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, какую атомную подводную лодку Вы завербовали? Какие арбалеты Вы добывали, что поставили Вам в вину на суде.

          

В.В.Квачков: Отвечаю! Я действительно готовил в течение 2009 и 2010 года то, что назвали потом "вооружённым мятежом". В отношении атомной подводной лодки — это были журналистские выдумки! Нужно было обсмеять саму идею осуществления в России вооружённого восстания (вооружённо-революционного восстания), и поэтому чтобы оболгать, обсмеять саму идею революционного смещения власти была придумана история про подводную лодку. 

М.Шевченко: А арбалеты то причём?

В.В.Квачков: Арбалеты — это одна из групп, которая должна была участвовать в подготовке к вооружённому восстанию и самостоятельно прибыла к месту сбора... Я сейчас говорю по данным...

М.Шевченко: Мы сейчас говорим о фантазиях или о реальности? 

В.В.Квачков: Нет, мы говорим о реальности!    

М.Шевченко: Подождите! То есть, в реальности заговор всё-таки был?!! 

В.В.Квачков: Конечно! Удачный вооружённый мятеж называется "революционным восстанием" или "революцией", а неудачное революционное восстание называется "вооружённым мятежом". В результате первого люди приходят к власти, а в результате второго их садят в тюрьму. У меня получился второй вариант.

М.Шевченко: Так Вы планировали всё-таки революционное восстание?! 

В.В.Квачков: да, конечно! Согласно плану революционного восстания, первичного (я говорю по данным дела, это не выдумки!), несколько сотен бывших военнослужащих и других людей должны были собраться в лесу под Ковровым, овладеть вооружением и техникой Ковровской учебной дивизии (это несколько сотен танков и БМБ), выдвинутся на город Владимир и захватить Владимир в качестве первичного очага революционного восстания. А затем повторить сбор национально-патриотических сил во Владимире с последующим походом и освобождением... 

М.Шевченко: сейчас меня как депутата Владимирского Законодательного Собрания припишут к этому плану восстания, но оно напоминает мне на самом деле действия Черниговского полка декабристов, когда Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин пошли на Киев с надеждой, что к ним кто-то присоединится... Владимир Васильевич, Вы шутите или Вы правду говорите?! Ну это же была абсурдная идея! Вы же специалист в военном деле! 

В.В.Квачков: Я напомню Вам, Максим, что меня перевели из Узбекистана в Москву в Генеральный штаб именно за успешное оформление такой же фантазии в Узбекистане. Силами 15-й бригады спецназа было подготовлено соответственное движение в Таджикистане...

М.Шевченко: я прекрасно знаю, что Вы делали в Таджикистане! Но там была другая реальная ситуация! Было клановое разделение страны. Были кулябцы, курган-тюбинцы, бадаршанцы... Были группы, которые консолидировались вокруг каких-то, условно говоря, осколков бывшего советско-таджикского народа. Правильно ведь? По принципу землячества группировались. Но здесь Ковров, Россия! Вы шутите или Вы всерьёз говорите?!!

В.В.Квачков: чтобы Вы поняли, что я не шучу, я приведу такой факт. Когда ФСБ узнало о готовящемся событии, то в Ковровской учебной дивизии танки и БМП были разуты — с танков были сняты гусеницы, с БМБ — колёса. Оружие из комнат для хранения оружия было изъято. Казалось бы, если власть верит в собственные вооружённые силы и в народ, она должна была наоборот усилить готовность дивизии, нагнать туда офицеров... Так вот, сила боязни власти была такова, что было сделано именно вот это! Об этом я узнал уже в ходе самого судебного следствия. Так что, нет Максим, я не шучу! Существуют же технологии даже ведения интервью! Есть журналистские правила, как вести интервью. Такие же правила существуют и в отношении специальных операций по смещению государственной власти! Эти полит-технологии или военно-политические технологии тоже имеют место! 

У меня на эту тему написана сначала кандидатская диссертация, потом докторская! Я начал думать, почему же всё-таки, если я занимался этим делом и в теории, и на практике, почему же это не свершилось?! Так вот, я пришёл к выводу за эти 11 лет, что да, те надежды на первичный революционный очаг во Владимире с распространением его на другие города были преждевременными. То есть, я понадеялся на собственные военно-стратегические знания, умения и навыки, а они оказались преждевременными!

М.Шевченко: говоря Ленинским языком, это было "бланкизмом"! 

В.В.Квачков: если говорить, что же послужило для меня фактом переосмысления, это фактор гордыни. Я посчитал, что мои знания профессиональные как бывшего комбрига, уже делавшего такие дела в других странах (по заданию нашего государства, — комментарий А.Б.), они смогут пригодиться и будут самодостаточные для соответствующего восстания в самой России. Оказалось нет! Мне Господь подсказал: "Ты хотел это сделать сам на основе своего опыта и профессионализма, однако, без Меня ты ничего не сделаешь!" И я понял, что без Господа это нельзя сделать. И мне стало ясно, (тюрьма, кстати, это очень место хорошее для осмысления), что искать причину неудачи надо в себе! И я понял, что я не был готов к этому! 

Вернёмся теперь к тому, с чего мы начинали, к моему поиску ПРАВДЫ в России. Я понял, что ПРАВДА, которую я хотел ввести (или навести, или установить) в России, без религиозно-духовного понимания правды, без духовного преображения или без духовного пробуждения (и без душевного преображения русского народа и других коренных народов России), преждевременна и безосновательна!  

М.Шевченко: я очень уважаю Вас как человека, поэтому мне не хочется, чтобы Вам был вред какой-то от нашего интервью. Скажите, в материалах вашего уголовного дела всё это уже есть? Вы за это уже отсидели, верно?

В.В.Квачков: у меня два высших образования официально и третье высшее — тюремно-юридическое. В юриспруденции есть такое понятие как "возбуждение уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам". Я хорошо это знаю, помню и не дам никаких оснований по уже отсиженному делу — по вооружённому мятежу — возбуждать против меня новое дело. 

М.Шевченко: Вы освободились потому, что у Вас закончился срок наказания?

В.В.Квачков: давайте я сейчас завершу свою мысль. Так вот, в ходе судебного процесса была совершенно извращена и замолчана моя позиция. В предъявленном мне обвинении были и арбалеты, и подводные лодки... Все эти несуразности они раздули до "системообразующего признака". А ведь на самом деле я доказывал следующее, что учитывая состояние политической власти, общественной жизни, экономики, здравоохранения, мы... Нет, сначала я — лидер народного ополчения, которое было признано потом (в 2015 году), пришли к выводу, что русская революция неизбежна. И поэтому моей позицией в защите по этому процессу было следующее: я доказывал, что такие условия являются достаточными для прекращения уголовного дела в связи с крайними обстоятельствами: необходимость обороны! Я считал, что необходимость восстания — есть предел необходимой обороны народа от той власти, которая существует. Вот была моя юридическая позиция! Если каждый человек имеет право, когда ему грозит смертельная опасность, применить оружие против бандита и негодяя, то и народ в целом имеет право на необходимую оборону! 

М.Шевченко: старая концепция: "народ имеет право на восстание против тирании".

В.В.Квачков: я на суде говорил: если мы написали в 15-й статье Конституции совершенно про-американскую формулировку, гласящую о том, что международные законы, подписанные нашей Российской Федерацией, стоят выше наших внутренних российских законов, то давайте возьмём "Всеобщую декларацию прав человека", где прямо в преамбуле написано, что "власть не должна доводить народ до крайней меры — восстания против тирании и угнетения".

Справка: "Всеобщая декларация прав человека — рекомендованный для всех стран — членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) («Международный пакт о правах человека») от 10 декабря 1948 года. Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди..." Из текста Преамбулы: "...необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения". Источник

В.В.Квачков: поэтому с точки зрения юридической, правовой, у нас имеется право на восстание, как оно имеется в США и в Германии. То есть, каждый бюргер, видя, что нарушаются его права, имеет право на восстание...

М.Шевченко: если не работают другие институты власти!

В.В.Квачков: совершенно верно. А поскольку в 2010 году стало очевидно, что существующая система власти в своём эволюционном развитии ведёт нас к Катастрофе, стало ясно и другое, что единственным средством пресечения этого движения является вооружённое восстание! Вот такая была тогда моя официальная позиция. За эту подготовку вооружённого мятежа я и получил 8 лет тюрьмы, которые отсидел от звонка до звонка. 

До конца это интервью В.В.Квачкова можно прослушать здесь, там же он объяснил, почему срок его пребывания в тюрьме был увеличен до 11 лет:

Это интервью Владимира Квачкова не оставило меня, Антона Благина, равнодушным, и я решил поделиться с читателем своими мыслями по этому поводу.

Во-первых, меня сильно удивило, что В.В.Квачков после тюрьмы стал убеждённо-верующим человеком, как и другой известный политзаключённый — Константин Душенов.

          

"3 февраля 2010 года Константин Душенов был признан виновным по 282 статье УК РФ и осуждён на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за авторство и распространение фильма «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа» и за распространение журналов «Русь православная». Суд также на три года лишил Душенова права заниматься издательской деятельностью. Приговор обсуждался в петербургской и федеральной прессе. Как утверждает Ирина Левинская, выступившая в суде экспертом, суд обратил внимание, что Константин Душенов не просто распространял клевету и ненависть к евреям и приверженцам иудаизма, но также зарабатывал на этом деньги". Источник

Только, если К.Ю.Душенов стал после жизни в колонии-поселении ярым пропутинцем, то убеждённо-верующий В.В.Квачков остался после тюрьмы и лагерей анти-путинцем, каким был до посадки.

Во-вторых, когда я слушал интервью В.В.Квачкова, мне резало слух частое упоминание им слова "Господь". Мол, без помощи Господа анти-жидовский переворот нельзя было сделать! — вот основная мысль героя-полковника. Это то, что он понял, просидев в тюрьме 11 лет.

Для меня же слово "Господь" — примерно то же самое, что для любого ветерана ВОВ свастика в виде нацистской символики. Слово "Господь" на страницах Библии наполнено таким жутким негативом, что христианам, а тем более православным верующим его лучше вообще никогда не употреблять, чтобы не будить тёмную силу! 

С именем Господа библейские жиды не просто убивали людей, а стирали с лица земли огнём и мечом целые народы! 

Неужели это трудно осмыслить?!

Вот тому доказательство из той же Библии:

          

При поддержке этого Господа в 1917 году библейские жиды завоевали и Россию! Поэтому меня всегда печалит, когда кто-то сегодня говорит, что "без помощи Господа невозможно свергнуть духовно-религиозное иго..." 

Но я солидарен с Владимиром Квачковым в его понимании, что в России невозможно установить ТОРЖЕСТВО ПРАВДЫ без религиозно-духовного понимания её людьми, всем народом. А для этого необходимо духовное пробуждение (душевное преображение) русского народа и всех других коренных народов России. В этом Квачков прав на 100%! И добиться этого духовного пробуждения народа действительно невозможно без помощи Бога! Но не Господа, бога иудеев, о котором Христос сказал им прямо в лицо: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего!" (Ин. 8: 44).

Я почему знаю это и могу даже критиковать В.В.Квачкова, потому что сам однажды пережил "откровение", как и наш герой-полковник, и мне конкретно было продиктовано (ещё в 1996 году): "пиши о положении в России через призму Библии". Что я и делаю на протяжении уже более 20 лет... ради духовного пробуждения всех людей...

1 марта 2019 года. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Юрий Карасёв: "пиши о положении в России через призму Библии" --- то есть пиши через призму сборника иудейских историй. Другими словами, пиши правду через призму лжи.

Darnichanin: с помощью Библии можно опровергнуть саму Библию! Так что, всё правильно Антон делает! Это называется "Бить врага его же оружием!" 

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9 коммент.»

  • 2096 955
    Василий 3 марта 2019 в 12:21 Ссылка
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    У Квачкова типичное армейское мышление: пришел, увидел, победил. Так только подходит для горячей войны, и то, там много нюансов. А в холодной (информационной) войне нужно действовать как Штирлиц, чем Владимир Путин и занимается.
    России нужно строить традиционное патриархальное справедливое общество на основе идеи “Родовые поместья” (+пермакультура, общинность, сыроедение, экодомостроение). Без всего этого не будет возрождения ведической культуры

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  • 4404 3358
    step 3 марта 2019 в 12:49 Ссылка
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    Квачков, было бы лучше , если бы ты был не полковником ГРУ, готовившим восстание, а каким нибудь душевно-больным. Сейчас твои действия играют на руку сионистам. Ты – учебное пособие для других, которые будут воспринимать тебя, как символ бесполезности. Уж если у ГРУшников ничего не получилось, что остается другим….. Опять же негласно призываешь к объединению с религией. Задача религии – это воспитание покорности у холопов, что еще больше наводит на мысли, что 11 лет отсидки даром не прошли, мозги промыли……
    PS: Сейчас ты до конца своей жизни будешь сидеть на прослушке. Комментарии, как говорится, излишние…….

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  • 2608 1914
    Oleg 3 марта 2019 в 13:12 Ссылка
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    Согласен с автором в отношении Библии.
    Через слиперов передали: Библия, в частности, Ветхий завет был написан ТЁМНЫМИ. Рекомендации: Библию закрыть и больше не открывать.
    Передали, что люди в то время действительно переживали тёмные времена …
    Слышу про посланника, иногда, говорят люди, которые только начинают задумываться: “А что делал Христос с 13 до 33 лет? Нет никакой информации”.
    Аналогичный вопрос: “а что было до Библии”?
    Люди, до Библии, написанной тёмными, были – ВЕДЫ и Йога. Вероятно, это и изучал Христос с 13 до 33 лет.

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  • 951 807
    mary 3 марта 2019 в 13:54 Ссылка
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    Про голову Чубайса-вот стихотворение Шнура ,неожиданно для меня и ,приглашен в совет по культуре -(выполняют приказ Путина-не можешь победить -возглавь),что касается репа-не воспринимаю вовсе и туда же Шевкунова-настораживает.В последнее время все кажется искусственно созданным ,проектным.
    ..«Пусть от Находки и до Альп,
    Мой клич победный разнесется.
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    Мы не *****, а человеки»

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  • 21749 14260
    Ликвидатор 3 марта 2019 в 14:34 Ссылка
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    Полковник, не рассчитал силы — это непрофессионализм. Учитывая последствия — феерический непрофессионализм.
    Если бы тока силы — ты с целью ошибся. А это уже срывать погоны можно. За дилетантство.
    3. Полковник, религии были уничтожены в древности. То, что сейчас внедряется под видом религий — фальшивки для лохов. Короче, я тя уважаю. Но по уровню Понимания — ты феерический *******. Не лезь под локоть Работающему. Не суйся. Больше.
    Следователь твой — мышь с желудком в мозгу. И чё. Ты со Стратегами сравнись.

    п.с. Революций не существует. Это фантастика. Есть госперевороты.

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  • 21751 14262
    Ликвидатор 3 марта 2019 в 14:57 Ссылка
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    Квачков, Стрелков, Душёнов, алё – между майданутыми и правослабными, монархистами и коммунистами разницы нет!!!: https://cont.ws/@rastenie/1220279

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  • 21751 14262
    Ликвидатор 3 марта 2019 в 15:08 Ссылка
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    Антон, не хватает текста с перечнем и просто Описанием всех политических убийств – от Павла 1 Петра 3 Николая 1 и Александра 3. Сталина Берии Брежнева Черненко Распутина. Жданова, Кирова и т.д. и т.д. и т.д. каддафи Садама Милошевича . Все подвиги ми-6 в один текст никто не сводил! а текст нужен. Очень.

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