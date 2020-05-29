Душенов 270. Собянин vs Шойгу: каратели против воинов

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Как выстраиваются волны разнотипных ракет в стратегическом ударе? Кто и почему боится преимуществ российской разведывательной авиации? Когда США возобновят ядерные испытания? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JbU5BVeD1xM