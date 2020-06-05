“Гражданская война все ещё продолжается…” Г.А.Артамонов, К.В.Семин и О.Н.Смолин на “Красной линии”
14:20. 5 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Простой факт заключается в том, что человек порабощает себя путами кармических оков, всякий раз, когда он преступает какой-либо священный закон природы; и тогда, когда за этим следует страдание, он горестно восклицает: “Почему я, Господи?”. Понимание это искусство распутывания Гордиевых узлов, завязанных невежеством.