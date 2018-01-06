Новости Украины и Новороссии 06 января 2018

Захарченко во главе Украины мог бы стать новым Богданом Хмельницким

Источник: newinform.com

Известный писатель и политик Николай Стариков рассказал о том, что за лидер мог бы изменить ситуацию на Украине в лучшую сторону.

Война на Украине продолжается и конец ей мог бы положить только новый лидер, который полностью обновит систему власти, возьмет страну под контроль и развернется на объединение с Россией. Об этом рассказал известный российский политолог, писатель и лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

По словам эксперта, сейчас Украине как никогда необходим новый лидер, схожий по своим личным качествам и способностям с Богданом Хмельницким.

Выступая на телевидении Стариков подчеркнул тот факт, что спровоцированная украинским госпереворотом гражданская война все ещё продолжается, а руководство государства даже не планирует менять ситуацию. Кроме того, отмечает эксперт, ни одна из сторон конфликта не собирается отступаться о своих идеалов. Киевское руководство вообще не планирует проливать свет на спорные вопросы Майдана, вроде принадлежности расстреливающих людей снайперов.

Говоря о «новом Богдане Хмельницком» для Украины, который мог бы действительно изменить в лучшую сторону ситуацию в стране, писатель назвал и самого достойного, по его мнению, кандидата во власть украинского государства.

«Захарченко – очень хороший кандидат. Он авторитетен в народе и достаточно жесткий», — заметил Стариков.

При этом политик подчеркнул, что один народ, разделенный сейчас на два государства, так и будет продолжать воевать, поскольку всегда какие-либо внешние силы будут его подталкивать к этому в своих интересах.

Политолог подсказал и самое реальное, на его взгляд, решение в корне изменить эту неблагоприятную для украинцев ситуацию.

«Поэтому единственный путь прекращения этого братоубийственного конфликта раз и навсегда – это объединение России и Украины. Нам нужен Богдан Хмельницкий в Киеве», – заметил Стариков.

Автор: Валентин Гуляев

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Соратник Порошенко испугался завербованных агентов среди освобожденных «всушников» (ВИДЕО)

Нардеп Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев беспокоится, что некоторые из украинских военных, вернувшиеся в «незалежную» после декабрьского обмена, могут быть «завербованными агентами». Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя слова советника Порошенко Юрия Бирюкова о том, что 14 освобожденных «всушников» (из 73 — прим. РВ) подозреваются в дезертирстве и в их отношении возбуждены уголовные дела. «Могут быть и завербованы. Для этого есть психологические тесты. После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами», — заявил Арьев. На видео с 4:21 Читайте также: Они знали, кого бомбят, — экс-лётчик ВВС Украины оказался в ДНР после обмена пленными (ВИДЕО)

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На Кипре арестованы активы Рината Ахметова

Кипрский районный суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов в рамках судебного разбирательства за право владения одним из крупнейших на Украине операторов фиксированной связи – «Укртелеком», сообщили британские СМИ.

Решение районного суда Никосии, касающееся Ахметова и девяти других ответчиков, было принято 27 декабря минувшего года, сообщает Financial Times со ссылкой на копию судебного решения, предоставленную изданию компанией-истцом Raga Establishment.

Согласно постановлению, Ахметов имеет право обжаловать решение о заморозке активов до 8 января.

Компания Raga Establishment, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, преследует Ахметова, добиваясь полной оплаты продажи телекоммуникационной группы «Укртелеком». В Raga утверждают, что в 2013 году продали «Укртелеком» Ахметову за 860 млн долларов, при этом Ахметов якобы заплатил лишь 100 млн долларов.

По данным издания, право собственности Ахметова на бывшую украинскую государственную телекоммуникационную группу оспаривается правительством Украины, которое через суды добивается повторной национализации группы «Укртелеком» на том основании, что первоначальные обязательства по приватизации не были выполнены.

Дело также потенциально затрагивает интересы еще одного украинского олигарха Дмитрия Фирташа, находящегося в Австрии в ожидании возможной экстрадиции в США по обвинениям в коррупции, которые он называет сфабрикованными.

По словам Горбуненко, компания Фирташа DF Group (DF – аббревиатура «Дмитрий Фирташ» – прим. ВЗГЛЯД) должна была заплатить компании Raga Establishment 300 млн долларов, частично профинансировав в 2011 году начальную приватизацию «Укртелекома».

«Укртелеком» был приватизирован в рамках тендера в 2011 году, когда был продан Венской инвестиционной группе Epic за 1,3 млрд долларов. В то время Ахметов и Фирташ были политическими сторонниками экс-президента Украины Януковича, отмечает издание.

Участие олигархов, связанных с Януковичем, в первоначальной приватизации «Укртелекома» давно подозревалось инсайдерами отрасли, но информация появилась только в результате заявления Raga Establishment, говорится в статье.

Сам Горбуненко приобрел Raga, которая владела правами на «Укртелеком», у Epic в 2013 году. Но в решении лондонского арбитража от июня 2017 года было заявлено, что обсуждение покупки Ахметовым доли «Укртелекома» началось в августе 2012 года по «просьбе» Януковича.

После того как в прошлом месяце апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда низшей инстанции о национализации «Укртелекома», компания Ахметова SCM Group заявила, что подаст апелляцию и предпримет все процессуальные шаги для защиты своих прав.

По данным Forbes, в прошлом году состояние Ахметова оценивалось в 4,6 млрд долларов, включая активы в сфере добычи угля, выплавки стали, энергетики, телекоммуникации, а также футбольный клуб Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер».

Кроме того, под арест может попасть квартира Ахметова в Гайд-парке в Лондоне, которая на момент покупки считалась самыми дорогими частными апартаментами в Великобритании.

Решение Кипра означает, что теперь у трех из пяти самых богатых олигархов Украины есть замороженные активы.

Так, в прошлом месяце Высокий суд Лондона распорядился заморозить более 2,5 млрд долларов активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с приближающимся крахом Приватбанка, крупнейшего коммерческого кредитора Украины, которым они владели ранее.

Напомним, в октябре прошлого года украинское издание «Новое время» и инвесткомпания Dragon Capital составили список богатейших украинцев, первое место в котором занял бизнесмен Ринат Ахметов, при этом президент страны Петр Порошенко оказался на пятом месте.

Ольга Никитина

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«Германия Украине теперь не указ. Потомок древних шумеров Климкин не дал Берлину диктовать условия»

Известный украинский публицист Александр Зубченко прокомментировал самые громкие события текущей недели. А министр иностранных дел Климкин у нас молодец. Настоящий шумер оказался, как говорит Руслана. Поставил с ходу на место зарвавшихся немцев. Их министр приезжал недавно в Киев, издевался над нашими американскими «Джавелинами». Говорит: а зачем они вам нужны? В зоне конфликта столько оружия, что на всех хватит. Тут Климкин крепко ему врезал турбинами, продемонстрировав всю мощь бурно растущей сверхдержавы. Концерн «Сименс» подло поставил свои турбины в Крым, наплевав на все мыслимые и немыслимые санкции. «Чей Крым?» — вкрадчиво спросил у немца наш министр. Ответа он, естественно, не дождался. Тевтонец сник. И тут Климкин вспомнил две другие немецкие корпорации — Volkswagen и Adidas. Ткнул ими в нос растерявшегося министра. «Почему эти фирмы считают Крым частью РФ?!!» — орал Климкин. «Мы, — говорит, — всех их достанем: и политическими, и юридическими методами, это я, Климкин, вам обещаю». После такой жесткой беседы Зигмар совсем поплыл, отказался ехать на экскурсию в зону «АТО» по причине плохой погоды и вообще уехал обратно в свои «бундеса», невнятно бормоча что-то о необходимости выполнения «Минских соглашений». Германия нам теперь не указ. Потомок древних шумеров и ассирийцев (так исторически сложилось) не дал Берлину указывать, что нам делать и куда бежать в случае чего. На месте немецких производителей автомобилей и спортивной экипировки я бы призадумался. Все знают, что наш Климкин слов на ветер не бросает. Он настолько суров, что его даже не берут на переговоры по поводу будущего Украины. Да, годовой оборот «Фольксвагена» превышает многогодовой бюджет Украины. Но что такое банальные деньги по сравнению с силой духа нации, которая никогда не смирится с потерей территории?. Более того, и Volkswagen, и тот же Adidas как-то подозрительно грубо отреагировали на блестящий спич главы всей без исключения украинской дипломатии. Наотрез отказались признавать себя нарушителями режима безусловной блокады Крыма и даже намекнули, что сомневаются в адекватности заявлений «украинского МИДа». Оккупированный Крым по-прежнему значится территорией РФ. Ну ничего, Климкин им еще всем покажет. Достанет до самых печенок. Не зря же в нас всех и в министре иностранных дел в частности бурлит древняя зороастрийская кровь. Или шумерская? Руслана как-то очень расплывчато рассказала о результатах своих генеалогических исследований. Настораживает молчание активистов и волонтеров. Пока Павел как сфинкс сражался с тевтонским агрессором, поражая его в самое сердце «сименсовской» турбиной, никто даже с инициативой насчет блокады немецких товаров не выступил. Где Найем? Молчит. Когда «Кока-кола» обозначила Крым российским, все призывали к бойкоту этого американского напитка. А теперь как «Пепси» в рот набрали. Стоит отметить, что ситуация непростая: тысячи подержанных «Фольксвагенов» бороздят автобаны Украины, построенные Гройсманом. Мы же таким варварским образом поддерживаем оккупацию Крыма, где империалистический режим вовсю распоясался. Ни один фирменный магазин «Адидас» в Киеве не подвергся патриотическому остракизму. Хотя бы замуровали для приличия. Так нет, молчат потомки древних шумеров. Раз уж мы упомянули о долгожданных, буквально выстраданных спикером Парубием «Джавелинах», то следует обратить внимание еще на один шокирующий факт. Открываем газету The Wall Street Journal и читаем: «По мнению американских официальных лиц, „Джавелинами” должны быть оснащены части, расположенные далеко от фронта». Как так?!! Зачем нам чудо оружие под Харьковом и Днепром? Мы что, голыми руками будем защищаться от бронированной кремлевской армады? То-то немецкий мидовец так пренебрежительно отзывался о «Джавелинах». Согласовал позицию с Вашингтоном, чтобы я в «адидасах» до конца жизни не ходил. Повторюсь: они не понимают, с кем имеют дело. Шумеры подобного не прощают. Главное, знаете, чем упомянутые «американские лица» мотивируют свое решение «размещать «Джавелины в глубоком тылу»? Они могут быть оставлены врагу. То есть России. Так уже было в Грузии, Когда после российской агрессии американское оружие досталось Путину, а в Дебальцево мы про… провтыкали чудесный антибатарейный радар. Хотя представители ВСУ и утверждали, что успели его уничтожить перед наступлением, но многие видели ролик в «Ю-тюбе», в котором в целехоньких ящиках копались сепаратисты. Выходит, Вашингтон не доверяет способности самой мощной армии континента нанести разящий удар в сердце путинской России. И тут еще эти немцы с их турбинами… Главное, 215 ракет и 35 пусковых установок «Джавелин» еще даже не прибыли в Украину, а вокруг них началась такая нездоровая возня. Уверен: Климкин накажет США. Он им жестко продемонстрирует нашу непреклонную позицию. Потом слегка передохнет и еще раз покажет. Надо ставить на место зарвавшихся союзников. Александр Зубченко Читайте также: «США воюют с Россией в Донбассе»: нардеп поверг в шок украинцев (ВИДЕО)

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Украинский суд признал документ ЛНР

Татарбунарский райсуд Одесской области признал лицо умершим на основании документа, выданного в ЛНР. Как сообщается на официальном сайте «Судебная власть Украины», в суд обратилась гражданка, которая сообщила о смерти своего мужа 30 сентября 2017 в городе Молодогвардейск ЛНР. Для регистрации смерти мужа заявительница обратилась в Станично-Луганский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, но получила письменный отказ в проведении такой регистрации. «Основанием для отказа стало то, что предоставленный для регистрации смерти документ, а именно свидетельство о смерти, не является определенным центральным органом исполнительной власти документом, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения и подтверждает факт смерти. Документы оформлены органами, учреждениями и организациями, расположенными на территории неподконтрольной украинской власти, ставят под сомнение легитимность оформления свидетельства о смерти», — отмечается в сообщении. Однако, «с целью защиты прав и свобод заявителя, решением Татарбунарского районного суда заявление гражданки по установлению факта смерти гражданина Украины было удовлетворено». По состоянию на 5 января 2018 года данное решение суда не вступило в силу. Читайте также: Найден «уничтоженный» Су-24 с базы Хмеймим, он несёт «подарки бармалеям» (ФОТО)

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Неправильный эксперт рассказал, что не весь мир с нами

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Раковая опухоль “Грузинского Легиона”

"Грузинский Легион" со скандалом бежал из состава 54-й бригады ВСУ (да, в украинской армии такое бывает).20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни. Также будут опубликованы: аудио запись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдаёт приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по «несоответствию», а также аудио запись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона. Хотим сказать, что командир 54 бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то не стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25 Батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал Грузинский Легион и помог интегрироваться в ЗСУ. Грузинский Легион не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25- ого Батальона и зам. командира 54 Бригады). Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается департировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского Легиона которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых. Сергей Федосенко и бывший представитель Грузинского Легиона Зураб Чехелидзе систематически звонят в госпиталь раненым бойцам Грузинского Легиона, угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией, в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017 года. Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали Грузинский Легион «раковой опухолью, помогающей выжить Украине», после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины. Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского Легиона). Просим всех волонтеров, которые передавали нам необходимые вещи, срочно отреагировать на эту ситуацию! Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой Бригаде, не состоят больше в Грузинском Легионе и более не представляют Грузинский Легион. В случае манипуляции ими именем Грузинского Легиона, просим всех сообщать на официальную страницу Легиона в Фейсбуке. Хотим отметить, что вся данная информация уже передана представительствам стран, бойцы которых входят в состав интернационального Грузинского Легиона.СЛАВА УКРАИНЕ!С уважением, пресс служба Грузинского ЛегионаPS. Собственно, относительно командира 54-й бригады жалобы грузин не удивляют – персонаж отмечался крышеванием контрабанды через Новолуганское, сокрытием потерь в ходе боев на Светлодарской дуге (о чем грузины прекрасно знали, но помалкивали, так как это их тогда непосредственно не затрагивало) и поборами на блокпостах. По сути, Майстренко превратил бригаду в инструмент кормления себя и своего окружения, о чем уже было немало публикаций в том числе и в украинских источниках. Но видимо у него есть крыша в МОУ, раз он до сих пор ураганит. Ну а теперь вот еще и грузин раздел.PS2. Грузинские несчастья этим не ограничились – сегодня в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3-м годам отсидки. И куда теперь бедному грузину податься, кроме как в президенты Украины?

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В Совфеде прокомментировали «прощание» Порошенко с Россией

«Прощание» с Россией, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно, считает сенатор Алексей Пушков. «Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит», — написал он в Twitter, напомнив, что Россия остается главным торговым партнером Украины. «Странное прощание», — резюмировал Пушков. Как ранее сообщала «Русская Весна», в четверг украинский лидер в Twitter в очередной раз напомнил согражданам о том, что в прошедшем году Украине предоставили безвизовый режим со странами Евросоюза, оценив это событие как «окончательное „прощай” российской и советской империям». При этом Порошенко «прощался» с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об «оформлении развода» Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…». Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня. Он не дает украинцам права на работу или учебу. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза при том, что до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз. Читайте также: «США воюют с Россией в Донбассе»: нардеп поверг в шок украинцев (ВИДЕО)

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