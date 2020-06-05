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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 1

09:29. 5 июня 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Московское производственное объединение «Свобода». 16 сентября


Петропаволовск-Камчатский. Начальник МЖК Валерий Котов с символическим ключом от первого дома. 28 апреля


Ким Филби в Москве


Григорий Горин


Джон Бон Джови из рок-группы Bon Jovi в Москве


Bon Jovi в Москве


«Добро пожаловать в Кремль». Раиса Горбачова, Гельмут Коль, Михаил Горбачов и Ханнелоре Коль. Канцлер Германии совершил четырехдневный визит в Советский Союз с 24 по 27 октября


Запуск космического зонда «Фобос 1» для исследования Марса и его спутника


Опальный Борис Ельцин прибывает на партконференцию


Ленинград. Мужчина проходит мимо стенда газеты «Известия». 14 августа


Люди собираются на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина. 9 июля


Михаил Горбачев беседует со строителями Саяно-Шушенской ГЭС


Группа покупателей в магазине смотрит телевизор, транслирующий вступительную речь советского лидера Михаила Горбачева, во время открытия 19-й партконференции


Нино Рамишвили с Грузинской национальной балетной труппой


Новгород, Гавриил Троепольский на празднике славянской письменности


Председатель Верховного Совета СССР Андрей Громыко и сенатор США Джозеф Байден ведут переговоры о ратификации Договора о ликвидации ядерных вооружениях средней дальности


Советские военные покидают Бишофсверду в Восточной Германии


Славянский языческий обряд в Череповце


Михаил Горбачев осматривает село, где жил Ленин в 1913-1914 годах, Бялы-Дунаец, Польша


Художник Станислав Капилов вешает на Арбате портрет императора Николая II

Источник: https://humus.livejournal.com/7252531.html

Метки: история, Россия, фото

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