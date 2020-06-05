1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 1
Московское производственное объединение «Свобода». 16 сентября
Петропаволовск-Камчатский. Начальник МЖК Валерий Котов с символическим ключом от первого дома. 28 апреля
Джон Бон Джови из рок-группы Bon Jovi в Москве
«Добро пожаловать в Кремль». Раиса Горбачова, Гельмут Коль, Михаил Горбачов и Ханнелоре Коль. Канцлер Германии совершил четырехдневный визит в Советский Союз с 24 по 27 октября
Запуск космического зонда «Фобос 1» для исследования Марса и его спутника
Опальный Борис Ельцин прибывает на партконференцию
Ленинград. Мужчина проходит мимо стенда газеты «Известия». 14 августа
Люди собираются на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина. 9 июля
Михаил Горбачев беседует со строителями Саяно-Шушенской ГЭС
Группа покупателей в магазине смотрит телевизор, транслирующий вступительную речь советского лидера Михаила Горбачева, во время открытия 19-й партконференции
Нино Рамишвили с Грузинской национальной балетной труппой
Новгород, Гавриил Троепольский на празднике славянской письменности
Председатель Верховного Совета СССР Андрей Громыко и сенатор США Джозеф Байден ведут переговоры о ратификации Договора о ликвидации ядерных вооружениях средней дальности
Советские военные покидают Бишофсверду в Восточной Германии
Славянский языческий обряд в Череповце
Михаил Горбачев осматривает село, где жил Ленин в 1913-1914 годах, Бялы-Дунаец, Польша
Художник Станислав Капилов вешает на Арбате портрет императора Николая II
Самый разгул вакханалии именно тогда и был. Это потом отголоски пошли