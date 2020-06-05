1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Часть 1



Московское производственное объединение «Свобода». 16 сентября



Петропаволовск-Камчатский. Начальник МЖК Валерий Котов с символическим ключом от первого дома. 28 апреля



Ким Филби в Москве



Григорий Горин



Джон Бон Джови из рок-группы Bon Jovi в Москве



Bon Jovi в Москве



«Добро пожаловать в Кремль». Раиса Горбачова, Гельмут Коль, Михаил Горбачов и Ханнелоре Коль. Канцлер Германии совершил четырехдневный визит в Советский Союз с 24 по 27 октября



Запуск космического зонда «Фобос 1» для исследования Марса и его спутника



Опальный Борис Ельцин прибывает на партконференцию



Ленинград. Мужчина проходит мимо стенда газеты «Известия». 14 августа



Люди собираются на Пушкинской площади в Москве. Участники Народного фронта собирают подписи в поддержку Бориса Ельцина. 9 июля



Михаил Горбачев беседует со строителями Саяно-Шушенской ГЭС



Группа покупателей в магазине смотрит телевизор, транслирующий вступительную речь советского лидера Михаила Горбачева, во время открытия 19-й партконференции



Нино Рамишвили с Грузинской национальной балетной труппой



Новгород, Гавриил Троепольский на празднике славянской письменности



Председатель Верховного Совета СССР Андрей Громыко и сенатор США Джозеф Байден ведут переговоры о ратификации Договора о ликвидации ядерных вооружениях средней дальности



Советские военные покидают Бишофсверду в Восточной Германии



Славянский языческий обряд в Череповце



Михаил Горбачев осматривает село, где жил Ленин в 1913-1914 годах, Бялы-Дунаец, Польша



Художник Станислав Капилов вешает на Арбате портрет императора Николая II



Источник: https://humus.livejournal.com/7252531.html