Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин
В интервью ресурсу главному редактору ресурса НОД «Национальный курс» Денису Ганичу изложил видение текущей ситуации в России и мире.
К сожалению, техническая подкованность коллег ведших запись и прямую трансляцию оставляет желать лучшего, поэтому звук в трансляции скверный. Несмотря на то, что ваш покорный слуга «вооружен» достаточными техническими средствами. Поэтому приношу вам, уважаемые единомышленники и подписчики, свои извинения.
Но считаю важным все же разместить данное видео…
Хронометраж:
02:00 — О всероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ
09:00 — О позиции Путина и важности явки населения на голосование
13:31 — Кто и для чего использует пандемию коронавируса
19:27 — О принципах создания денег российским Центральным Банком
20:50 — Какие цели стоят «перед коронавирусом»
24:15 — О мировых банкирах и их задачах
32:35 — О беспорядках в США и информационной провокации
41:37 — Как СМИ программируют сознание людей
48:00 — Об общественном деятеле Н.Н. Платошкине
57:17 — Возможно ли объединение здоровых патриотических сил в России
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Источник: https://nstarikov.ru/putin-i-popravki-v-konstituciju-pogromy-v-ssha-platoshkin-115940