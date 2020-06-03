Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин

В интервью ресурсу главному редактору ресурса НОД «Национальный курс» Денису Ганичу изложил видение текущей ситуации в России и мире.

К сожалению, техническая подкованность коллег ведших запись и прямую трансляцию оставляет желать лучшего, поэтому звук в трансляции скверный. Несмотря на то, что ваш покорный слуга «вооружен» достаточными техническими средствами. Поэтому приношу вам, уважаемые единомышленники и подписчики, свои извинения.

Но считаю важным все же разместить данное видео…

Хронометраж:

02:00 — О всероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ

09:00 — О позиции Путина и важности явки населения на голосование

13:31 — Кто и для чего использует пандемию коронавируса

19:27 — О принципах создания денег российским Центральным Банком

20:50 — Какие цели стоят «перед коронавирусом»

24:15 — О мировых банкирах и их задачах

32:35 — О беспорядках в США и информационной провокации

41:37 — Как СМИ программируют сознание людей

48:00 — Об общественном деятеле Н.Н. Платошкине

57:17 — Возможно ли объединение здоровых патриотических сил в России

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Источник: https://nstarikov.ru/putin-i-popravki-v-konstituciju-pogromy-v-ssha-platoshkin-115940