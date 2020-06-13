Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир

В очередном прямом эфире, что каждую субботу в 18:00 проходит в моём Инстаграмме, участники встречи задавали большое количество интересных вопросов. Дискуссия получилась, на мой взгляд, интересной и ёмкой. Предлагаю вашему вниманию, уважаемые подписчики, полную версию состоявшегося эфира.

Хронометраж:

03:01 — Как связано повышение пенсионного возраста и МВФ

04:08 — О запрете украинцам получать второе гражданство

05:42 — Об ответственности публичных людей перед законом и людьми

06:04 — Как Моссадык обманул Сталина

06:27 — Какой экономический вектор ожидается в России в будущем

08:12 — О санкциях США

08:43 — Почему курс доллара не падает

09:07 — О ситуации в Сиэтле

10:06 — Про Бессмертный полк и другие массовые мероприятия

10:41 — Как молодежь смотрит на мир

10:58 — О проблемах рождаемости

11:44 — Почему мы не будем голосовать за каждую поправку в отдельности

12:47 — Как формируют цены для товаров

13:10 — Закон о ЕФИР — очередная ошибка?

13:47 — Социализм или капитализм — что лучше?

14:44 — Изменится ли мир после самоизоляции

15:39 — Об объединении регионов РФ

16:11 — О книге Коженова «Почему непобедим русский народ»

16:22 — Произойдёт ли национализация Центрального Банка

17:17 — О драпировке мавзолея в праздник ВОВ

17:50 — Для чего нужно Конституционное собрание

19:05 — Мнение о государственном деятеле Суркове

19:30 — Об экономической программе «Курс Благополучия»

21:49 — Будет ли дедолларизация

22:38 — О выводе войск США из Германии

23:18 — Идёт ли сейчас Третья Мировая война

26:25 — О фильме Навального про имущество Медведева

28:32 — Можно ли доверять мемуарам немецких генералов

29:49 — Что будет с Донбассом

30:15 — Надо ли перезахоронять тело Ленина

31:29 — Будет ли чистка элит после принятия Конституции РФ

32:39 — О дорогой Москве и остальной России

33:34 — Иссякнет ли Фонд Сороса

34:18 — Признает ли мир статус Крыма

35:46 — Стоял ли Свердлов за покушением на Ленина

36:25 — Почему страна не готовит политиков самостоятельно

38:26 — Откуда взялись беспорядки в США

39:56 — Об убийстве Кирова и Немцова — есть ли связь

41:21 — Есть ли у Путина преемник

43:44 — О целях давления Запада на Россию

44:58 — Чем закончатся беспорядки в США

45:04 — О книге «Хрущевская Слякоть»

45:22 — Будут ли новые провокации со стороны Украины

46:01 — О Навальном как инструменте внутренней политики

48:17 — Будут ли США строить «новый СССР»

50:52 — Какие отношения будут между Россией и Белоруссией в будущем

51:36 — Участвовал ли Берия в смерти Сталина

51:43 — Зачем в Конституции нужна поправка о вере в Бога

52:35 — О книге «Война чужими руками»

53:15 — Кто заставил Гитлера напасть на Сталина

56:32 — Будет ли соблюдаться новая Конституция

57:30 — О неприкосновенности Президентов РФ

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/novaja-konstitucija-snjatie-ogranichenij-i-divnyj-novyj-mir-116174