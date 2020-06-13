Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
В очередном прямом эфире, что каждую субботу в 18:00 проходит в моём Инстаграмме, участники встречи задавали большое количество интересных вопросов. Дискуссия получилась, на мой взгляд, интересной и ёмкой. Предлагаю вашему вниманию, уважаемые подписчики, полную версию состоявшегося эфира.
Хронометраж:
03:01 — Как связано повышение пенсионного возраста и МВФ
04:08 — О запрете украинцам получать второе гражданство
05:42 — Об ответственности публичных людей перед законом и людьми
06:04 — Как Моссадык обманул Сталина
06:27 — Какой экономический вектор ожидается в России в будущем
08:12 — О санкциях США
08:43 — Почему курс доллара не падает
09:07 — О ситуации в Сиэтле
10:06 — Про Бессмертный полк и другие массовые мероприятия
10:41 — Как молодежь смотрит на мир
10:58 — О проблемах рождаемости
11:44 — Почему мы не будем голосовать за каждую поправку в отдельности
12:47 — Как формируют цены для товаров
13:10 — Закон о ЕФИР — очередная ошибка?
13:47 — Социализм или капитализм — что лучше?
14:44 — Изменится ли мир после самоизоляции
15:39 — Об объединении регионов РФ
16:11 — О книге Коженова «Почему непобедим русский народ»
16:22 — Произойдёт ли национализация Центрального Банка
17:17 — О драпировке мавзолея в праздник ВОВ
17:50 — Для чего нужно Конституционное собрание
19:05 — Мнение о государственном деятеле Суркове
19:30 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
21:49 — Будет ли дедолларизация
22:38 — О выводе войск США из Германии
23:18 — Идёт ли сейчас Третья Мировая война
26:25 — О фильме Навального про имущество Медведева
28:32 — Можно ли доверять мемуарам немецких генералов
29:49 — Что будет с Донбассом
30:15 — Надо ли перезахоронять тело Ленина
31:29 — Будет ли чистка элит после принятия Конституции РФ
32:39 — О дорогой Москве и остальной России
33:34 — Иссякнет ли Фонд Сороса
34:18 — Признает ли мир статус Крыма
35:46 — Стоял ли Свердлов за покушением на Ленина
36:25 — Почему страна не готовит политиков самостоятельно
38:26 — Откуда взялись беспорядки в США
39:56 — Об убийстве Кирова и Немцова — есть ли связь
41:21 — Есть ли у Путина преемник
43:44 — О целях давления Запада на Россию
44:58 — Чем закончатся беспорядки в США
45:04 — О книге «Хрущевская Слякоть»
45:22 — Будут ли новые провокации со стороны Украины
46:01 — О Навальном как инструменте внутренней политики
48:17 — Будут ли США строить «новый СССР»
50:52 — Какие отношения будут между Россией и Белоруссией в будущем
51:36 — Участвовал ли Берия в смерти Сталина
51:43 — Зачем в Конституции нужна поправка о вере в Бога
52:35 — О книге «Война чужими руками»
53:15 — Кто заставил Гитлера напасть на Сталина
56:32 — Будет ли соблюдаться новая Конституция
57:30 — О неприкосновенности Президентов РФ
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
- Почему Платошкин — не Навальный
- Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин
- Принудительная вакцинация, Платошкин, Собянин и прогулки
- Николай Стариков и Надана Фридрихсон: будет ли революция в США?
- Никита Михалков, ЕФИР, Гордон и Стрелков
- Принудительная вакцинация, чипизация по Гейтсу и Маску
- Кризис – способ сломать тех, кто не подчинился
- Великая Победа — вопреки или благодаря Сталину?
- Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование
- Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны
Источник: https://nstarikov.ru/novaja-konstitucija-snjatie-ogranichenij-i-divnyj-novyj-mir-116174