Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
Пару месяцев назад дал интервью радио НОД. Корреспондент Рубен Буштунц снова позвонил по скайпу, чтобы задать целый ряд вопросов.
Хронометраж:
00:00 — Об армяно-азербайджанском конфликте
06:33 — О Фургале и чем на самом деле недовольны хабаровчане
17:04 — О политике Лукашенко и будущем Белоруссии
21:41 — Зачем Трампу видеться с Путиным перед выборами в США
24:51 — Кто виновен в создании и распространении коронавируса
30:55 — Может ли Китай лишить независимости Монголию
34:35 — Зачем Китай строит пустые города
39:33 — Нужно ли запретить аборты на законодательном уровне
44:14 — Что изменилось после принятия поправок в Конституцию
49:32 — Будет ли продолжаться внесение поправок в Конституцию РФ
51:26 — Какое будущее ожидает Америку
ВАЖНО
На этой неделе прямой эфир в Инстаграмме будет не в субботу (25 июля), а в воскресенье (26 июля).
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
- Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
- Почему Платошкин — не Навальный
- Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин
- Принудительная вакцинация, Платошкин, Собянин и прогулки
Источник: https://nstarikov.ru/rossija-karabah-tramp-kitaj-vybory-habarovsk-117178