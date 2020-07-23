Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск

Пару месяцев назад дал интервью радио НОД. Корреспондент Рубен Буштунц снова позвонил по скайпу, чтобы задать целый ряд вопросов.

Хронометраж:

00:00 — Об армяно-азербайджанском конфликте

06:33 — О Фургале и чем на самом деле недовольны хабаровчане

17:04 — О политике Лукашенко и будущем Белоруссии

21:41 — Зачем Трампу видеться с Путиным перед выборами в США

24:51 — Кто виновен в создании и распространении коронавируса

30:55 — Может ли Китай лишить независимости Монголию

34:35 — Зачем Китай строит пустые города

39:33 — Нужно ли запретить аборты на законодательном уровне

44:14 — Что изменилось после принятия поправок в Конституцию

49:32 — Будет ли продолжаться внесение поправок в Конституцию РФ

51:26 — Какое будущее ожидает Америку

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ВАЖНО На этой неделе прямой эфир в Инстаграмме будет не в субботу (25 июля), а в воскресенье (26 июля).

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Источник: https://nstarikov.ru/rossija-karabah-tramp-kitaj-vybory-habarovsk-117178