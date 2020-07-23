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Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск

10:18. 23 июля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Пару месяцев назад дал интервью радио НОД. Корреспондент Рубен Буштунц снова позвонил по скайпу, чтобы задать целый ряд вопросов.

Хронометраж:
00:00 — Об армяно-азербайджанском конфликте
06:33 — О Фургале и чем на самом деле недовольны хабаровчане
17:04 — О политике Лукашенко и будущем Белоруссии
21:41 — Зачем Трампу видеться с Путиным перед выборами в США
24:51 — Кто виновен в создании и распространении коронавируса
30:55 — Может ли Китай лишить независимости Монголию
34:35 — Зачем Китай строит пустые города
39:33 — Нужно ли запретить аборты на законодательном уровне
44:14 — Что изменилось после принятия поправок в Конституцию
49:32 — Будет ли продолжаться внесение поправок в Конституцию РФ
51:26 — Какое будущее ожидает Америку

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ВАЖНО

На этой неделе прямой эфир в Инстаграмме будет не в субботу (25 июля), а в воскресенье (26 июля).

Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/rossija-karabah-tramp-kitaj-vybory-habarovsk-117178

Метки: блог, Видео

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