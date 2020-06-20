Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
В очередном прямом эфире, что каждую субботу в 18:00 имеет место быть в моём Инстаграмме, обсуждали последние новости, горячие темы последней недели, подкрепляя ответы на ваши вопросы, уважаемые зрители, фактами.
Хронометраж:
00:00 — О недавно вышедшей статье Президента РФ
05:55 — Когда сторонники ПВО сыграют в футбол
06:30 — Почему нужно голосовать «за» поправки к Конституции РФ
09:23 — Об итогах Первой Мировой войны для России
11:05 — Какое государственное устройство подходит для России
12:02 — Чем закончатся беспорядки в США
12:44 — Можно ли вернуть СССР
14:41 — О предстоящих выборах в Белоруссии
15:49 — Как принималась Конституция РФ в 1993 году
16:43 — Состоятся ли президентские выборы в США
18:07 — Произойдёт ли обвал доллара
18:46 — О США и наркотиках в Афганистане
20:35 — О секретных протоколах, упомянутых в статье Путина
22:10 — Про арест Потанина и международное законодательство
23:39 — О Владимире Ворсобине как человеке и ведущем
24:31 — Кто ждёт ослабления России
26:23 — О Дне памяти и скорби 22 июня
27:01 — Поправка Терешковой: о чем речь?
29:03 — Надо ли менять текст военной присяги РФ
30:04 — Об отношениях с Евгением Фёдоровым
33:43 — О войнах как инструменте международной политики
34:36 — Чем опасен приоритет международного права
36:22 — Как демократы «использовали» убийство Флойда
37:44 — О дне памяти жертв ежовщины
39:55 — Могут ли Россия и Белоруссия объединиться
41:08 — О книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина»
43:22 — Что такое монетизация льгот
44:27 — О важности воссоединения Русского народа
46:25 — Об отношении к снижении ставки рефинансирования ЦБ
48:06 — В чем причина нефтезависимости России
51:41 — О смерти бывшего главы Чувашии
53:16 — Существует ли Глубинное государство
53:36 — Об убийстве президента Кеннеди
54:57 — Лукашенко против Путина?
55:34 — О Литвиненко и Березовском
57:54 — Могут ли в России начаться беспорядки
58:53 — Почему Ельцина не арестовали за предательство России
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Источник: https://nstarikov.ru/ctatja-putina-vybory-lukashenko-popravki-v-konstituciju-116314