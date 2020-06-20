Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию

В очередном прямом эфире, что каждую субботу в 18:00 имеет место быть в моём Инстаграмме, обсуждали последние новости, горячие темы последней недели, подкрепляя ответы на ваши вопросы, уважаемые зрители, фактами.

Хронометраж:

00:00 — О недавно вышедшей статье Президента РФ

05:55 — Когда сторонники ПВО сыграют в футбол

06:30 — Почему нужно голосовать «за» поправки к Конституции РФ

09:23 — Об итогах Первой Мировой войны для России

11:05 — Какое государственное устройство подходит для России

12:02 — Чем закончатся беспорядки в США

12:44 — Можно ли вернуть СССР

14:41 — О предстоящих выборах в Белоруссии

15:49 — Как принималась Конституция РФ в 1993 году

16:43 — Состоятся ли президентские выборы в США

18:07 — Произойдёт ли обвал доллара

18:46 — О США и наркотиках в Афганистане

20:35 — О секретных протоколах, упомянутых в статье Путина

22:10 — Про арест Потанина и международное законодательство

23:39 — О Владимире Ворсобине как человеке и ведущем

24:31 — Кто ждёт ослабления России

26:23 — О Дне памяти и скорби 22 июня

27:01 — Поправка Терешковой: о чем речь?

29:03 — Надо ли менять текст военной присяги РФ

30:04 — Об отношениях с Евгением Фёдоровым

33:43 — О войнах как инструменте международной политики

34:36 — Чем опасен приоритет международного права

36:22 — Как демократы «использовали» убийство Флойда

37:44 — О дне памяти жертв ежовщины

39:55 — Могут ли Россия и Белоруссия объединиться

41:08 — О книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина»

43:22 — Что такое монетизация льгот

44:27 — О важности воссоединения Русского народа

46:25 — Об отношении к снижении ставки рефинансирования ЦБ

48:06 — В чем причина нефтезависимости России

51:41 — О смерти бывшего главы Чувашии

53:16 — Существует ли Глубинное государство

53:36 — Об убийстве президента Кеннеди

54:57 — Лукашенко против Путина?

55:34 — О Литвиненко и Березовском

57:54 — Могут ли в России начаться беспорядки

58:53 — Почему Ельцина не арестовали за предательство России

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

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Источник: https://nstarikov.ru/ctatja-putina-vybory-lukashenko-popravki-v-konstituciju-116314