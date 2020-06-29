Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
В очередном прямом эфире, что каждую субботу в 18:00 имеет место быть в моём Инстаграмме, обсуждали последние новости и актуальные темы последней недели.
Хронометраж:
00:00 — Как закончится голосование по поправкам в Конституцию РФ
03:48 — Будет ли Путин участвовать в президентских выборах 2024
08:16 — Об информационных войсках и их работе
11:50 — О смерти сына Хрущева
12:46 — Про скандал «Пиццагейт» в Америке
13:51 — О книге «Национализация рубля», Джексоне и Линкольне
15:10 — Произойдёт ли национализация элит в России
17:28 — О Маргелове и ВДВ
18:14 — Когда Россия и Украина объединятся
19:42 — О возможной выдаче гражданства РФ для белорусов
20:22 — О роли Сталина в «Трофейном деле»
21:16 — О подмене понятий и «гомофобии»
22:52 — Александр III и Сталин: в чем их величие
24:41 — Почему Брежнев не наладил отношения с Китаем
25:43 — За что «уволили» Глазьева
26:03 — Были ли подделки в архивах СССР
26:40 — Почему необходимо увеличивать рождаемость в России
28:04 — Почему доклад Хрущева на 20 съезде не был осуждён
28:51 — О книге «Ненависть. Хроники русофобии»
31:13 — Мнение о передаче «Бесогон»
31:27 — Про реакцию Запада на статью Путина
33:03 — О родственниках и потомках Сталина
33:45 — Мог ли КГЧП победить и сохранить СССР
34:12 — О ЦБ России и Поправках к Конституции
35:06 — Об отношении к Руслану Осташко и Якову Кедми
35:46 — Как Платошкин во время ареста «публикуется» в соцсетях
37:53 — Есть ли у Путина стратегия развития России
38:54 — Кто придёт к власти после Путина
41:44 — Что ждёт Россию после 1 июля
43:39 — Может ли Россия вернутся к «Красному Проекту»
44:55 — О продвижении депутата Фёдорова
46:39 — О выводе советских войск из Австрии в 1955 году
48:09 — Была ли у Сталина тайная встреча с Гитлером
49:11 — Есть ли у депутатов ГосДумы второе гражданство
51:13 — Об операции «Сердюков»
52:45 — Почему КПРФ против поправок в Конституцию
53:24 — Эффективны ли колхозы
55:15 — О принятии закона о российском виноделии
58:23 — Почему Правительство Медведева ушло в отставку в январе 2020
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Источник: https://nstarikov.ru/popravki-v-konstituciju-putin-stalin-i-aleksandr-iii-116525