Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III

В очередном прямом эфире, что каждую субботу в 18:00 имеет место быть в моём Инстаграмме, обсуждали последние новости и актуальные темы последней недели.

Хронометраж:

00:00 — Как закончится голосование по поправкам в Конституцию РФ

03:48 — Будет ли Путин участвовать в президентских выборах 2024

08:16 — Об информационных войсках и их работе

11:50 — О смерти сына Хрущева

12:46 — Про скандал «Пиццагейт» в Америке

13:51 — О книге «Национализация рубля», Джексоне и Линкольне

15:10 — Произойдёт ли национализация элит в России

17:28 — О Маргелове и ВДВ

18:14 — Когда Россия и Украина объединятся

19:42 — О возможной выдаче гражданства РФ для белорусов

20:22 — О роли Сталина в «Трофейном деле»

21:16 — О подмене понятий и «гомофобии»

22:52 — Александр III и Сталин: в чем их величие

24:41 — Почему Брежнев не наладил отношения с Китаем

25:43 — За что «уволили» Глазьева

26:03 — Были ли подделки в архивах СССР

26:40 — Почему необходимо увеличивать рождаемость в России

28:04 — Почему доклад Хрущева на 20 съезде не был осуждён

28:51 — О книге «Ненависть. Хроники русофобии»

31:13 — Мнение о передаче «Бесогон»

31:27 — Про реакцию Запада на статью Путина

33:03 — О родственниках и потомках Сталина

33:45 — Мог ли КГЧП победить и сохранить СССР

34:12 — О ЦБ России и Поправках к Конституции

35:06 — Об отношении к Руслану Осташко и Якову Кедми

35:46 — Как Платошкин во время ареста «публикуется» в соцсетях

37:53 — Есть ли у Путина стратегия развития России

38:54 — Кто придёт к власти после Путина

41:44 — Что ждёт Россию после 1 июля

43:39 — Может ли Россия вернутся к «Красному Проекту»

44:55 — О продвижении депутата Фёдорова

46:39 — О выводе советских войск из Австрии в 1955 году

48:09 — Была ли у Сталина тайная встреча с Гитлером

49:11 — Есть ли у депутатов ГосДумы второе гражданство

51:13 — Об операции «Сердюков»

52:45 — Почему КПРФ против поправок в Конституцию

53:24 — Эффективны ли колхозы

55:15 — О принятии закона о российском виноделии

58:23 — Почему Правительство Медведева ушло в отставку в январе 2020

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

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P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/popravki-v-konstituciju-putin-stalin-i-aleksandr-iii-116525