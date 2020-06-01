Россия виновна – кто бы сомневался! Пора в вузах заменить преподавание логики курсом „хайли-лайкли”!

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Видеоотрывок беседы экс-советника с телеведущим Вольфом Блитцером опубликовал журналист Саагар Энжети в твиттере.



Ранее Дональд Трамп раскритиковал CNN за обвинения якобы в причастности России к разразившимся в Соединенных Штатах беспорядкам.



Американский лидер не уточнил, какой именно материал он имел в виду, однако ранее в эфире этого телеканала бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил о причастности Москвы к погромам, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".

Россия всегда отрицала какое-либо вмешательство во внутриамериканские дела, в котором ее время от времени обвиняют те или иные силы в США.

В Миннеаполисе и ряде других городов Соединенных Штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции произошли беспорядки.