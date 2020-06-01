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Россия виновна – кто бы сомневался! Пора в вузах заменить преподавание логики курсом „хайли-лайкли”!

17:53. 1 июня 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Видеоотрывок беседы экс-советника с телеведущим Вольфом Блитцером опубликовал журналист Саагар Энжети в твиттере.


Ранее Дональд Трамп раскритиковал CNN за обвинения якобы в причастности России к разразившимся в Соединенных Штатах беспорядкам.

Американский лидер не уточнил, какой именно материал он имел в виду, однако ранее в эфире этого телеканала бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил о причастности Москвы к погромам, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".

Россия всегда отрицала какое-либо вмешательство во внутриамериканские дела, в котором ее время от времени обвиняют те или иные силы в США.

В Миннеаполисе и ряде других городов Соединенных Штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции произошли беспорядки.


В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает.

Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные ввели комендантский час.


РИА Новости


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5047910.html

Метки: американцы, обама, Россия, США

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  • 8951 7163
    Айва 1 июня 2020 в 18:12

    Рука Москвы!
    Мишель Филиппов
    Вот я стих нашёл сегодня в Интернете.
    По-украински стих Вика написала.
    О полёте жабы на болоте.
    Изложить по-русски попытаюсь.

    Морква на городі,
    У саду бджола.
    Жаба на болоті
    Крила розвела.

    XOче полетіти,
    Тихо каже `Ква!`
    Але в небо взмити
    Не дає Москва.

    Знають, знають хитрі
    Кляті москалі
    Те, що у повітрі -
    Жаби – королі.

    Що, розкинув крила,
    Мов зелений птах
    Цілий день парила б
    Жаба в небесах.

    Що могла б дістати
    Навіть до зірок,
    Що створив літати
    Жаб зелених Бог.

    Але щось тримає,
    Тягне до трави.
    Жаба точно знає –
    То рука Москви.

    В ній залізні пальці,
    Як кільцем взяли.
    Тримають за лапи
    Жабу москалі…

    Кажуть, що не треба.
    Кажуть: `Ти – лайно!`
    Але цілить в небо
    Жаба все одно.

    I Xоча минають
    Ці тяжки часи,
    Досі заважають
    Жабі руські пси.

    Годі, кляте стерво,
    Золота Москва,
    Жаба ще не вмерла,
    Жаба ще жива!

    Жаба ще порине
    В синю далечінь,
    Бо немає нині
    Краще жаб створінь.

    Перевод

    Морковь в огороде,
    Во саду пчела.
    Жаба на болоте
    Крылья развела.

    Полететь желает,
    Тихо молвит: `Ква!`
    Но взлететь мешает,
    Не даёт Москва.

    Знают, знают хитры,
    Кляты москали.
    В воздухе, на ветре -
    Жабы – короли.

    Что, раскинув крылья,
    Как зелений стриж,
    Целий день парила б
    Жаба выше крыш.

    Что до звёзд полёт бы
    Продолжаться мог,
    Что летать назначил
    Жаб зелёных Бог.

    Но мешает мощно,
    Тянет до травы.
    Жаба знает точно –
    То рука Москвы.

    В ней железны пальцы,
    В оборот взяли.
    Сжали крепко лапы
    Жабе москали…

    Говорят: “Не треба”.
    “Упадёшь на дно!”
    Но стремится в небо
    Жаба всё равно.

    И хотя минають
    Тяжкие часи,
    До сих пор мешают
    Жабе русски псы.

    Хватит, клята стерва,
    Золота Москва.
    Жаба ще не вмерла,
    Жаба ще жива!

    Жаба ринет в сини,
    В даль летучих жаб -
    Ведь нигде нет ныне
    Тварей лучше жаб.

    https://stihi.ru/2013/09/09/2204

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