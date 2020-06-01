Политикам на заметку — как мешают конкурентам

В словосочетании «оранжевая революция» сегодня акцент делает на слово «оранжевая». Или по другому – «цветная» революция.

А надо делать на слове «революция». То есть – государственный переворот. Ведь именно так называется изменение сути власти, следом за которым происходит и изменение сути государства.

Вместо нейтрального или «слабо враждебного» государства на карте появляется непримиримый противник, задача которого может быть разной.

Война, сейчас или в будущем – как в случае с госпереворотом в 2014 году на Украине.

Погружение в хаос целого Ближнего Востока – «арабская весна» с неизбежным появлением ИГИЛ и прочих радикальных организаций.

Но эта технология была изобретена не сегодня и даже не в ХХ веке.

Следы её ведут в более раннее время – когда главной задачей всего «прогрессивного человечества» было – преградить русским путь на Константинополь. Конечная цель –блокировка возможности выхода Российской империи в мировой океан. Конкуренты Петербурга и Москвы не могут допустить свободного доступа русского флота в Средиземное море, нельзя чтобы Босфор и Дарданеллы контролировал царь (генсек, президент) независимой России…

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